Это море в России превращается в пустыню: Волга уже не успевает восполнять потери воды

Вы когда-нибудь видели, как на глазах исчезают целые острова? Нет, они не тонут. Они лезут из воды, как непрошеные гости. На Каспии сейчас происходит именно это. Там, где раньше плавали осетры, теперь гуляет ветер по песку. Ученые в ужасе: море превращается в копию Аральской катастрофы. По самым мрачным прогнозам, к концу века водоем "схуднет" на треть.

Республика Дагестан, Каспийское море
Быстрое дно: территория Бельгии в минус

Спутники фиксируют кошмар в режиме реального времени. За 20 лет Каспий потерял 34 тысячи квадратных километров. Это площадь целой Бельгии, которая просто испарилась. В Казахстане берег "убежал" от людей на 56 километров. Раньше уровень падал по миллиметрам, но после 2000-х тормоза отказали. С 2021 по 2024 год вода рухнула вниз почти на метр. В 2025 году мы пробили дно рекордов: минус 29 метров от уровня мирового океана. Это исторический минимум.

"Мы наблюдаем критическое падение. Когда обнажается мелководье, меняется вся структура морского дна, что превращает цветущие зоны в солончаки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Пекло над волнами: аномальный нагрев

Каспий попал в температурную ловушку. В среднем планета греется на 0,19 градуса за десять лет. Каспийский регион — на 0,51 градуса. Это в три раза быстрее нормы! Море превратилось в гигантскую кастрюлю. Вода не просто стоит, она вылетает в пересохшее небо паром и не возвращается осадками. Изменение климата здесь работает как пылесос, выкачивающий влагу из замкнутого бассейна.

Показатель Значение
Потеря площади за 20 лет 34 000 кв. км
Падение уровня (2021-2024) ~ 1 метр
Прогноз падения до 2100 года от 5 до 21 метра

"Такой темп нагрева — это приговор для многих видов. Исследования океана показывают, что замкнутые системы гибнут первыми при резких скачках температуры", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Волга-матушка устала: почему реки не спасают

В Каспий впадают 130 рек, но 85% воды дает Волга. И тут двойной удар. Зимы стали малоснежными, реке нечем питаться. Плюс человеческий фактор: каскад водохранилищ. Огромные массы воды застревают в бетонных ловушках, греются и испаряются, не доходя до моря. Даже мощная солнечная активность, влияющая на испарение, меркнет перед тем, как мы сами перекрываем краны.

"Если баланс притока и испарения нарушен, море начинает 'поедать' само себя. Мы уже видели это на примере экономики СССР, когда ради сиюминутных нужд жертвовали экосистемами", — заявил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Оптимисты верят в циклы: мол, упало — поднимется. Пессимисты указывают на антропогенный пресс. Если ничего не предпринять, к 2100 году уровень может упасть еще на 21 метр. Море съежится наполовину. Это убьет порты, уничтожит миграционные пути птиц и сотрет с лица земли уникальную каспийскую нерпу. Мы стоим у края пыльной пропасти, которая когда-то была водой.

Ответы на популярные вопросы о Каспии

Почему Каспий мелеет быстрее других водоемов?

Это замкнутый бассейн. У него нет прямой связи с мировым океаном, поэтому уровень зависит только от баланса: сколько влили реки и сколько забрало солнце. Сейчас испарение побеждает с разгромным счетом.

Может ли Каспий полностью исчезнуть как Аральское море?

Полное исчезновение маловероятно из-за огромных глубин в южной части. Однако северная, мелководная часть (особенно у берегов Казахстана и России), рискует превратиться в безжизненную пустыню уже в этом столетии.

Как обмеление влияет на добычу нефти и газа?

Это огромная проблема для логистики. Порты мелеют, танкеры не могут подойти к причалам. Придется строить многокилометровые эстакады или постоянно углублять дно, что безумно дорого.

Помогают ли дожди спасти ситуацию?

Нет. Осадков над Каспием выпадает крайне мало. Основная подпитка идет от таяния снегов в бассейнах рек. Если на материке засуха, море обречено на истощение.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков, климатолог Максим Орлов
Автор Сергей Баранов
Баранов Сергей Викторович — метеоролог с 26-летним стажем. Специалист по погодным явлениям, штормам и температурным экстремумам.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
