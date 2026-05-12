Пингвины плохого не посоветуют: секрет их "умного" пуха теперь будет греть наши дома

Ученые разработали уникальный материал-трансформер, подсмотрев секреты выживания у пингвинов. Это покрытие способно заменить обогреватель в мороз и кондиционер в жару, работая без электричества. Но на тепловых эффектах магия не заканчивается: технология умеет управлять даже радиоволнами.

Как работает двуликая структура "Януса", и каким образом он поможет защитить дома и технику в экстремальных условиях — разбираемся в деталях новой разработки.

Технология "Янус": две стороны одной медали

Природа — лучший инженер. Пока мы ломаем голову над изменением климата, антарктические птицы веками полируют механизмы терморегуляции. Новый материал повторяет структуру "Янус" (в честь двуликого римского бога). Одна его поверхность — агрессивный аккумулятор энергии. Она поглощает до 94,5% солнечного излучения. В тестах под открытым небом этот слой раскалился до сумасшедших 87 °C.

"Такая эффективность поглощения солнечной энергии — это вызов для современных систем изоляции. Материал буквально всасывает фотоны, превращая их в тепловое движение молекул", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Если перевернуть этот материал, его физические свойства кардинально меняются. Вторая сторона отражает почти весь солнечный свет и буквально выбрасывает накопленное тепло обратно в атмосферу. Работает это как естественный радиатор: даже в самый сильный зной поверхность остается на 12 градусов холоднее окружающего воздуха. По сути, ученые создали пассивный холодильник, который охлаждает сам себя без использования электричества или сложных механизмов.

Микроволновая магия и диоксид ванадия

Самое дикое в этой разработке — способность управлять беспроводными сигналами. В состав покрытия включили диоксид ванадия (VO₂). Этот парень — настоящий оборотень. При комнатной температуре он прозрачен для микроволн. Но стоит солнцу припечь, и структура меняется: материал становится проводящим. В итоге проницаемость для сигналов падает с бодрых 83% до жалких долей процента.

Режим работы Физический эффект
Нагрев (сторона А) Поглощение 94,5% солнечной энергии, разогрев до 87 °C
Охлаждение (сторона Б) Отражение 90% света, температура на 4-12 °C ниже среды
Блокировка сигналов Падение пропускания микроволн с 83,6% до 0,06%

Забыли про обледенение? Пингвины не мерзнут, и этот материал тоже. Водоотталкивающие свойства (гидрофобность) не дают каплям задерживаться на поверхности. Это критически важно для Арктики или Антарктиды, где таяние ледников и перепады температур создают ледяную корку. Покрытие просто сбрасывает лишнюю влагу, сохраняя работоспособность датчиков.

Где мы увидим "кожу пингвина" в деле?

Применение технологии — от быта до космоса. Представьте крышу дома, которая зимой жадно собирает тепло, а летом превращается в зеркальный щит. Это радикально снизит нагрузку на энергосистемы. В транспорте такая "кожа" защитит чувствительную электронику от перегрева и помех. Даже физика космоса с её экстремальными перепадами температур кажется идеальным полигоном для таких испытаний.

"Гидрофобность и защита от наледи — это спасение для ЛЭП и вышек связи в северных широтах. Если материал выдержит реальную эксплуатацию, мы забудем об аварийных отключениях из-за обрывов проводов под тяжестью льда", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-энергетик Сергей Мартынов.

Пока ученые гоняют прототипы в лабораториях, готовясь к полевым тестам. Ведь одно дело — аккуратная работа в вакууме или стерильном боксе, и совсем другое — реальная пыль, ветер и солнечная радиация, которая способна разрушить любые новые технологии. Но если пингвины справляются, то и у нас есть шанс.

Почему материал называется "Янус"?

Название отсылает к двуликому божеству, так как структура имеет две стороны с абсолютно противоположными физическими свойствами — одна греет, другая охлаждает.

Сломается ли Wi-Fi из-за такого покрытия на доме?

При определенных условиях — да. Покрытие способно блокировать микроволны, что может быть использовано для создания защищенных от прослушивания зон или экранирования лабораторий.

Насколько долговечен этот слой в суровом климате?

Водоотталкивающие свойства и защита от обледенения значительно продлевают срок службы, предотвращая коррозию и механические повреждения от льда.

Можно ли использовать покрытие в космосе?

Теоретически да. Оно эффективно справляется с теплообменом через излучение, что критически важно для аппаратов в вакууме, где конвекция не работает.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер-энергетик Сергей Мартынов
Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
