Подлодки за газировку: самая невероятная сделка в истории СССР и PepsiCo

История рыночных отношений между СССР и PepsiCo выглядит как сценарий абсурдистской комедии, но это чистая правда. В 1989 году газировка оказалась ценнее боевых кораблей, что наглядно продемонстрировало парадоксы экономики позднего СССР. Когда рубль потерял способность конвертироваться в доллары, советские власти нашли изящный выход из долговой ямы.

Фото: royalnavy.mod.uk by BAE Systems is licensed under Open Government Licence v3.0 Подводная лодка

Семнадцать лодок за сироп

В 1974 году в Новороссийске запустили линию по разливу американского напитка. Продукт стал символом вестернизации, однако возник непредвиденный барьер — отсутствие валютной ликвидности у советской стороны. Расчет перевели в форму бартера. Сначала американцы забирали "Столичную" и коньяки. К концу 80-х аппетиты корпорации выросли, а объемы поставок алкоголя достигли потолка.

Тогда стороны провернули сделку, которая до сих пор смущает бухгалтеров. В оплату долга Советский Союз передал компании 17 списанных субмарин проекта 613, крейсер, фрегат и торпедоносец. Металлическая мощь, когда-то наводившая страх на НАТО, превратилась в оплату за концентрат. Дональд Кендалл иронизировал, что демилитаризует оппонента быстрее, чем Вашингтон.

"С чисто экономической точки зрения, бартер — это инструмент выживания в условиях дефицита ликвидности. Когда у вас нет конвертируемой валюты, вы платите ликвидными активами: ресурсами, спиртными напитками или металлоломом, пусть даже представленным в форме списанных кораблей", — проанализировал в беседе с Pravda. Ru эксперт Сергей Белов.

Экономика бартера против холодной войны

Все корабли были списаны, вооружение с них демонтировали до передачи. Это был чистой воды утилизационный бизнес. PepsiCo не планировала строить личный флот для захвата мирового океана, а просто перепродала металл. Однако сам факт такого обмена стал мощным медийным щелчком по носу политиков.

Характеристика Детали сделки Объект обмена 17 субмарин, крейсер, фрегат Стоимость лодки ~ 150 000 долларов

Такая модель отношений работала до начала 90-х. Параллельно с лодками СССР передавал танкеры, но космические амбиции и гонка вооружений отошли в тень глобального рынка. Примечательно, что даже при столь специфическом сотрудничестве Pepsi не могла удержать лидерство, когда в страну пришел капитализм, а полки заполнил конкурент из Атланты.

"С технологической стороны, переработка такого объема стали требует колоссальных мощностей. Это не вопрос макулатуры, а серьезный промпроцесс с логистикой и утилизацией технических жидкостей", — констатировал в беседе с Pravda. Ru инженер Виталий Корнеев.

Для понимания масштабов: в СССР существовали куда более странные природные и индустриальные феномены, но именно "подлодки против газировки" зафиксировали момент хрупкости системы. Конечно, это не сравнить с тяжелым трудом на объектах ГУЛАГа, но сделка попала во все учебники по истории экономики.

"Любая инфраструктура требует контроля целостности. Даже если это списанный флот — это прежде всего металл высокого качества, который после переплавки возвращается в производственный цикл", — разъяснила эксперт в области промышленной экологии Светлана Иванова.

Ответы на популярные вопросы о бартере 80-х

Лодки были на ходу?

Нет, они предназначались для утилизации и не имели боевой начинки.

Почему СССР не платил долларами?

Советский рубль не был конвертируемой валютой, что исключало прямые транзакции на мировых биржах.

Это была разовая акция?

Нет, бартер с Pepsi продолжался десятилетиями, включая поставки водки "Столичная".

Правда ли, что Кендалл шутил над правительством США?

Да, фраза о разоружении СССР была колкой иронией в адрес администрации Буша-старшего.

Читайте также