Последствия Чернобыля: как советские инженеры создали АЭС для тундры, но мир не был готов

Представьте: по бескрайней тундре, где глохнет любая техника, ползет армейский тягач. За ним — громоздкий прицеп. Внутри прицепа бьется ядро — настоящий атомный реактор. Это не голливудский сценарий, а дерзкая советская реальность 80-х. Проект "Памир-630Д" обещал электрифицировать самые дикие уголки страны, но пал жертвой техногенного психоза.

Атом в кузове: как это работало

В СССР экономика колонизации Севера упиралась в логистический тупик. Гнать составы с мазутом к далеким базам — это как кормить печь купюрами. Атомная станция на колесах выглядела изящным выходом. Еще в 50-х инженеры пробовали ставить реакторы на шасси танков типа Т-10. Но настоящий рывок совершил Институт ядерной энергетики АН БССР под руководством Василия Нестеренко.

"Это была инженерная смелость на грани фола. Мобильность для атомного объекта — задача сложнейшая. Мы не просто уменьшали реактор, мы переосмысливали саму физику теплообмена", — пояснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Комплекс состоял из четырех МАЗов. Первый вез реактор, второй — турбину, третий — вычислительный мозг на базе ЭВМ "Минск", четвертый — бытовку для 28 человек. Аппарат был автономен, как древний механизм, просчитывающий движение звезд.

Диссоциирующий газ вместо воды

Конструкторы решили не связываться с водой — она замерзает и требует громоздкой защиты. В ход пошел нитрин, основанный на тетраоксиде азота. Это летучий, но дико эффективный теплоноситель. Он буквально "дышал" внутри активной зоны, обеспечивая компактность.

Характеристика Особенности "Памира" Теплоноситель Газ (нитрин) Мощность 630 кВт Экипаж 28 человек

"Химическая стабильность в условиях критических температур — это то, что отличает реальную науку от фантазий. Использование тетраоксида азота позволило нам создать действительно компактную установку", — констатировала учёный-химик Efimova Marina.

Тень Чернобыля и финал проекта

В 1986 году, после катастрофы на ЧАЭС, страна охвачена радиофобией. "Памир" стоял всего в шести километрах от Минска. Хотя автоматика исключала риски, общество требовало тишины. Научный прогресс оказался на втором месте после страхов мирного населения.

"Реакция общественности в те годы была продиктована не дозиметром, а чистым инстинктом самосохранения после трагедий, связанных с вирусами или радиацией. Технические риски были минимальны, но политическое решение уже было принято", — предположила в беседе с Pravda. Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

В 1988 году комиссия приказала уничтожить оба опытных образца. Уникальный шедевр инженерной мысли распилили на металлолом. Мечта о мобильной энергетике была заморожена, чтобы возродиться десятилетия спустя в виде плавучих АЭС, которые пока что изучают морские глубины, но уже не рискнут отправиться в тундру.

Ответы на популярные вопросы о проекте "Памир"

Был ли реактор "Памира" опасен для экологии?

Нет, система имела многоуровневую защиту и была герметичной, рассчитанной на автономную работу в экстремальных условиях.

Почему использовали газ, а не воду?

Вода склонна к замерзанию и требует огромной по объему инфрастуктуры, газ же эффективен при передаче тепла и позволяет экономить вес.

Могли ли эти МАЭС спасти регионы от дефицита энергии?

Безусловно, проект предполагал развертывание 33 станций, что полностью закрыло бы энергетический голод в самых удаленных поселениях.

Вернется ли Россия к идее "атома на колесах"?

Технологически мы к этому готовы, существующие плавучие платформы показывают жизнеспособность малых атомных модулей, дело остается за экономикой и запросом Арктики.

