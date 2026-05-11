Подводный глаз в 4K: российские ученые создали прибор для изучения скрытых тайн океанического дна

Российские ученые представили инструмент, способный буквально просветить толщу воды и добраться до скрытых тайн океанического дна. Громоздкая, но невероятно эффективная установка уже готова менять подходы к исследованию недр и изучению динамики течений.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Подводный каньон

Сейсмопрофилограф: что это и как работает

Специалисты Передовой инженерной школы ЮФУ разработали уникальный сейсмопрофилограф. Аппарат весит 400 килограммов. Монтируют его прямо на корпус судна. Затем конструкцию опускают на глубину. По сути, это высокоточный "глаз", который видит структуру грунта на больших дистанциях. Аналогов такому оборудованию внутри страны пока нет.

"Технологии, использующие акустические сигналы в бездне, меняют правила игры в геологоразведке. Это как перевести эхолот с черно-белого режима на 4K-разрешение", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Почему это важно для науки и экономики

Роль устройства крайне широка. Геологи планируют использовать его для поиска полезных ископаемых. Гидрологи — для анализа морских течений. Есть и фундаментальные задачи: изучение рельефа дна, которое может быть не менее загадочным, чем древний подземный мир, обнаруженный в карстовых разломах Китая.

Параметр Техническая деталь Масса установки 400 кг Основная функция Сейсмическое профилирование дна

"Мы часто забываем, что океан — это не только вода, но и колоссальное давление, которое требует специфических материалов для защиты датчиков", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Разработка готова к масштабированию. Руководитель дивизиона "Гидроакустические системы и комплексы" Петр Пивнев уже сообщил о начале переговоров с потенциальными заказчиками. Интерес бизнеса продиктован необходимостью импортозамещения и создания суверенных систем контроля морских территорий.

"Надежность такой аппаратуры напрямую зависит от системы энергообеспечения, ведь в автономных условиях Арктики или южных морей ресурс батарей ограничен", — предупредил в беседе с Pravda.Ru инженер-энергетик Сергей Мартынов.

Сложность задачи: Обеспечить стабильную передачу данных при экстремальном давлении на глубине и защитить чувствительную электронику от воздействия агрессивной соленой среды. Проблема нарушенного водного обмена или сероводородного загрязнения может радикально влиять на работу датчиков, поэтому инженеры ЮФУ уделили особое внимание герметичности и коррозийной стойкости корпуса.

Ответы на популярные вопросы о новой разработке

Есть ли аналоги такой антенне в мире?

Российские специалисты подчеркивают уникальность сейсмопрофилографа: аналогов с подобными характеристиками для широкого профессионального применения в РФ на данным момент не представлено.

Где может быть применено устройство?

Основное направление — исследование недр, поиск ископаемых, изучение подводного ландшафта и мониторинг океанических течений.

Как сейсмопрофилограф передает данные?

Устройство использует гидроакустические системы. Аналогичные методы используются в системах мониторинга, где оптоволоконная связь или кабели могут стать чувствительными датчиками вибрации.

Сколько времени заняла разработка?

Проект реализован на базе Передовой инженерной школы ЮФУ. Детали этапов проектирования являются внутренней интеллектуальной собственностью университета.

