Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Трофимов

Подводный глаз в 4K: российские ученые создали прибор для изучения скрытых тайн океанического дна

Наука

Российские ученые представили инструмент, способный буквально просветить толщу воды и добраться до скрытых тайн океанического дна. Громоздкая, но невероятно эффективная установка уже готова менять подходы к исследованию недр и изучению динамики течений.

Подводный каньон
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Подводный каньон

Сейсмопрофилограф: что это и как работает

Специалисты Передовой инженерной школы ЮФУ разработали уникальный сейсмопрофилограф. Аппарат весит 400 килограммов. Монтируют его прямо на корпус судна. Затем конструкцию опускают на глубину. По сути, это высокоточный "глаз", который видит структуру грунта на больших дистанциях. Аналогов такому оборудованию внутри страны пока нет.

"Технологии, использующие акустические сигналы в бездне, меняют правила игры в геологоразведке. Это как перевести эхолот с черно-белого режима на 4K-разрешение", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Почему это важно для науки и экономики

Роль устройства крайне широка. Геологи планируют использовать его для поиска полезных ископаемых. Гидрологи — для анализа морских течений. Есть и фундаментальные задачи: изучение рельефа дна, которое может быть не менее загадочным, чем древний подземный мир, обнаруженный в карстовых разломах Китая.

Параметр Техническая деталь
Масса установки 400 кг
Основная функция Сейсмическое профилирование дна

"Мы часто забываем, что океан — это не только вода, но и колоссальное давление, которое требует специфических материалов для защиты датчиков", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Разработка готова к масштабированию. Руководитель дивизиона "Гидроакустические системы и комплексы" Петр Пивнев уже сообщил о начале переговоров с потенциальными заказчиками. Интерес бизнеса продиктован необходимостью импортозамещения и создания суверенных систем контроля морских территорий.

"Надежность такой аппаратуры напрямую зависит от системы энергообеспечения, ведь в автономных условиях Арктики или южных морей ресурс батарей ограничен", — предупредил в беседе с Pravda.Ru инженер-энергетик Сергей Мартынов

Сложность задачи: Обеспечить стабильную передачу данных при экстремальном давлении на глубине и защитить чувствительную электронику от воздействия агрессивной соленой среды. Проблема нарушенного водного обмена или сероводородного загрязнения может радикально влиять на работу датчиков, поэтому инженеры ЮФУ уделили особое внимание герметичности и коррозийной стойкости корпуса.

Ответы на популярные вопросы о новой разработке

Есть ли аналоги такой антенне в мире?

Российские специалисты подчеркивают уникальность сейсмопрофилографа: аналогов с подобными характеристиками для широкого профессионального применения в РФ на данным момент не представлено.

Где может быть применено устройство?

Основное направление — исследование недр, поиск ископаемых, изучение подводного ландшафта и мониторинг океанических течений.

Как сейсмопрофилограф передает данные?

Устройство использует гидроакустические системы. Аналогичные методы используются в системах мониторинга, где оптоволоконная связь или кабели могут стать чувствительными датчиками вибрации.

Сколько времени заняла разработка?

Проект реализован на базе Передовой инженерной школы ЮФУ. Детали этапов проектирования являются внутренней интеллектуальной собственностью университета.

Читайте также

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, специалист по электроснабжению Сергей Мартынов
Автор Алексей Трофимов
Трофимов Алексей Сергеевич — геолог с 23-летним стажем. Изучает природные процессы Земли, рельеф и геологические риски.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы наука технологии импортозамещение
Новости Все >
Простой анализ крови предскажет риск смерти: учёные нашли молекулы, знающие будущее человека
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
На курортах Турции и Крыма зафиксировали странную эпидемию: люди возвращаются с отёками и кашлем
Скрестить ежа с ужом: как инженеры АвтоВАЗа превращают идеи Renault в новую модель Niva
Красивая квартира превращается в склад хлама: все начинается с одной ошибки после переезда
Приступите с благоговением к работе, на которую Я вас призвал, и оправдайте достойно доверие Царя и народа… — писала газета Новое время 11 мая 1906 года
Принципиальный вопрос: почему Ким Кардашьян спешит со свадьбой из-за Тимоти Шаламе
Стратегический расчёт: почему Кейт Миддлтон первой объявила войну принцу Эндрю
Эпоха расцвета ТВ: какие хиты HBO прошлого века признаны обязательными к просмотру сегодня
Вмешательство Рудковской: почему совместный трек Джигана и Соколовского отдали Билану
Сейчас читают
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Красота и стиль
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Садоводство, цветоводство
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Искусство стареть красиво: как грамотно сочетать домашние ритуалы и профессиональные уколы
Красота и стиль
Искусство стареть красиво: как грамотно сочетать домашние ритуалы и профессиональные уколы
Популярное
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго

В мае ягодные кустарники особенно нуждаются в поддержке для закладки будущего урожая, и простой домашний метод поможет укрепить их корневую систему.

Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Убираем лишнее дома: как простые движения рук и корпуса меняют контуры тела без перегрузок
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Пуля в голову его не взяла: история 30-метрового монстра, которого официально признала наука
Охота на слизней началась: как обычный кирпич поможет очистить от них огород за две недели
Провал в земле оказался порталом в прошлое: под Китаем выжил древний подземный мир
Провал в земле оказался порталом в прошлое: под Китаем выжил древний подземный мир
Последние материалы
Банки усилили контроль: что происходит с валютой и почему рубль неожиданно окреп
Подводный глаз в 4K: российские ученые создали прибор для изучения скрытых тайн океанического дна
Простой анализ крови предскажет риск смерти: учёные нашли молекулы, знающие будущее человека
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
Экономия на зубах и билетах: почему жители Хабаровска массово выбирают речное сообщение с Китаем
На курортах Турции и Крыма зафиксировали странную эпидемию: люди возвращаются с отёками и кашлем
Внимание, проверка: как законно отстоять свои права, если инспектор просит показать аптечку
Растворимый кофе — не химия из пробирки: отличить качественный от подделки можно ещё до заваривания
Всего 3 капли в ведро воды — и окна станут идеально прозрачными без дорогой химии
До 15 кг с куста и ни одного шипа: 4 сорта ежевики, которые слаще самой спелой малины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.