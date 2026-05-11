Космическая гавань будущего: с нового частного космодрома в Приморье ракеты будут стартовать, как электрички

Наука

Российская частная индустрия космоса готовится к качественному скачку. В 2026 году Приморский край станет площадкой для запуска первого в стране негосударственного комплекса, нацеленного на частые пуски компактных ракет. Новый объект обещает изменить экономику отрасли и сделать отправку научных миссий на орбиту столь же обыденным делом, как получение потребительского кредита.

Фото: flickr.com by NASA/Bill Ingalls, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Приморский прорыв: технологии против дороговизны

Компания Space Energy официально объявила о начале строительства космодрома "Приморский". Проект с проектной мощностью до 50 пусков в год ориентирован на сверхлёгкие и лёгкие ракеты-носители. В отличие от советских гигантов, рожденных в эпоху холодной войны, этот комплекс спроектирован по модульному принципу. Компактная архитектура минимизирует расходы, позволяя избежать бюрократического ада, характерного для государственных полигонов.

"Частные площадки дают гибкость, которой лишены тяжелые государственные объекты. Это позволяет планировать миссии буквально на лету," — объяснил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Географическое положение края дает уникальные баллистические преимущества. Траектории вывода на солнечно-синхронные и полярные орбиты здесь наиболее экономичны, а безопасные зоны сброса ступеней расположены над акваторией моря. Это резко контрастирует с историческим опытом освоения территорий под урановые нужды, где экологический след был колоссальным.

Параметр Традиционный космодром Космодром "Приморский"
Архитектура Монолитная, тяжелая Модульная, компактная
Частота пусков Низкая До 50 в год

"Важно понимать: переход на легкие носители — это не просто тренд, а рациональная необходимость снижения издержек," — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Виртуальная подготовка: как готовят будущих покорителей РОС

Параллельно со строительством инфраструктуры решаются вопросы обучения кадров. Для подготовки экипажей Российской орбитальной станции (РОС) разрабатывается отечественный виртуальный тренажёр. Система полностью базируется на российских комплектующих, что исключает зависимость от зарубежных технологий. Работа над комплексом должна завершиться до конца 2027 года.

Это не просто игра, а сложнейший имитатор физических процессов, сравнимый по значимости с изучением геологии Луны. Инженеры ставят цель максимально приблизить условия обучения к реалиям работы станции в вакууме.

"Виртуализация подготовки — это единственный логичный путь при нынешнем темпе цифровизации инженерных систем," — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по кибербезопасности Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы о космодроме

Почему именно Приморский край?

Регион идеально расположен для выхода на полярные орбиты, а открытые морские пространства позволяют безопасно сбрасывать отработавшие ступени ракет.

Чем частный космодром лучше государственного?

Отсутствие избыточных согласований и модульная архитектура позволяют проводить частые, дешевые пуски сверхлёгких аппаратов.

Когда первые пуски?

Строительство стартует в 2026 году, на текущий момент идет подготовка к реализации проекта.

Обеспечит ли космодром суборбитальные запуски?

Да, спектр задач комплекса включает как орбитальные, так и суборбитальные научные миссии.

Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, учёный-физик Дмитрий Лапшин, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.
Автор Алексей Руднев
Руднев Алексей Михайлович — астрофизик с 14-летним стажем. Понятно объясняет космические процессы и астрофизические явления.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
