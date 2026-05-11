Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Руднев

Замёрзнуть или сгореть: почему в открытом космосе не так холодно, как мы привыкли считать

Наука

Взгляд в ночное небо часто рождает иллюзию ледяного безмолвия. Мы привыкли полагать, что отсутствие воздуха автоматически означает экстремальный холод. Однако физика космоса — это не студёный сквозняк, а сложная игра энергетических балансов, где наши земные интуиции дают осечку. Давайте разберемся, почему вакуум не работает как морозильная камера и как на самом деле выживают объекты в межзвездной пустоте, где исторически даже происхождение Луны вызывает массу научных споров.

Космонавт в открытом космосе
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Космонавт в открытом космосе

Температура без вещества: физический парадокс

Температура — это танец молекул. Быстрее суета — выше градус. А в космосе молекул почти нет. Как тогда измерить температурный баланс? Астрономы используют реликтовое излучение как линейку. Оно диктует фоновые 2,7 кельвина. Но если вы окажетесь там сами, вы не почувствуете холодного "дыхания" среды, так как вокруг — вакуум, а не ледяной газ. Пустота — это не "холод", это просто отсутствие теплоносителя.

"Температура в вакууме — это не состояние среды, а динамическое равновесие. Объект в космосе не 'нагревается' или 'остывает' от температуры окружающего пространства, он работает как автономный излучатель. Это чистая термодинамика, лишенная привычной нам конвекции", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Три механизма потери тепла

На Земле мы остываем через контакт с воздухом или поверхностями. В космосе этот номер не пройдет. Теплопроводность требует физического соприкосновения, конвекция — газовой среды. Остается один путь — электромагнитное излучение. Это медленный процесс передачи энергии в виде фотонов.

Метод теплообмена Эффективность в космосе
Конвекция Нулевая (нет молекул воздуха для переноса)
Излучение Максимальная (единственный канал обмена)

Именно излучение превращает космос в ловушку для тех, кто не умеет управлять своим тепловым бюджетом. Если вы закрыты от звезд и Солнца, вы превращаетесь в остывающую "батарейку". На Луне, где нет защиты атмосферой, как в древних природных порталах, перепады достигают сотен градусов.

"Биологические системы в космосе сталкиваются с тем, что среда не сглаживает скачки температуры. Отсутствие буферной атмосферы делает любое освещение фатальным: либо перегрев, либо стремительная потеря энергии излучением", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Энергетический баланс: борьба за жизнь спутников

Спутники не замерзают, потому что инженеры рассчитывают их "шубу". Солнечная постоянная — 1361 ватт на метр — греет аппарат. Важная задача состоит не в согревании, а в сбросе излишков тепла. Перегрев электроники в тени Земли — куда более частая авария, чем промерзание советских аппаратов.

Киношное "мгновенное обледенение" — это вымысел. Тело человека в космосе начнет отдавать тепло через излучение постепенно. Куда быстрее его погубит падение давления или нехватка кислорода, о чем напомнил бы специалист по безопасности.

"Безопасность объектов в космосе — это управление балансом. Мы не боремся с холодом, мы проектируем теплоотводы, чтобы электроника не расплавилась под лучами Солнца, зная, что в тени она быстро отдаст энергию через излучение", — заявил в беседе с Pravda.Ru эксперт по техногенной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о космосе

Почему космос черный, если в нем Солнце?

Черный цвет — это отсутствие рассеяния света в среде. В вакууме фотоны летят прямо от источника, а не бьют вам в глаза со всех сторон, как в атмосфере на Земле.

Замерзну ли я мгновенно без скафандра?

Нет. Остывание через излучение идет медленно. Вы скорее задохнетесь или получите повреждения от разности давлений.

Может ли вакуум быть горячим?

Да. В термосфере Земли частицы имеют высокую кинетическую энергию, однако их плотность столь мала, что они не могут передать тепло телу.

Существует ли в космосе абсолютный ноль?

Нет. По законам термодинамики он недостижим, а реликтовое излучение гарантирует фоновую температуру около 2,7 кельвина.

Читайте также

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, биолог Андрей Ворошилов, эксперт по техногенной безопасности Виталий Корнеев
Автор Алексей Руднев
Руднев Алексей Михайлович — астрофизик с 14-летним стажем. Понятно объясняет космические процессы и астрофизические явления.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы космос астрономия
Новости Все >
Красивая квартира превращается в склад хлама: все начинается с одной ошибки после переезда
Приступите с благоговением к работе, на которую Я вас призвал, и оправдайте достойно доверие Царя и народа… — писала газета Новое время 11 мая 1906 года
Принципиальный вопрос: почему Ким Кардашьян спешит со свадьбой из-за Тимоти Шаламе
Стратегический расчёт: почему Кейт Миддлтон первой объявила войну принцу Эндрю
Эпоха расцвета ТВ: какие хиты HBO прошлого века признаны обязательными к просмотру сегодня
Вмешательство Рудковской: почему совместный трек Джигана и Соколовского отдали Билану
Без права на отказ: как фото Дуа Липы на упаковке телевизоров стало поводом для громкого иска
Не только глянец: какой финансовый план по покупке жилья детям составила Алана Мамаева
Каменное лицо Пенелопы: почему мимика Энн Хэтэуэй в фильме Нолана стала поводом для шуток
Две жизни в одной точке: Хейли Бибер описала трудности первого года родительства
Сейчас читают
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Еда и рецепты
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Садоводство, цветоводство
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Садоводство, цветоводство
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Популярное
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго

В мае ягодные кустарники особенно нуждаются в поддержке для закладки будущего урожая, и простой домашний метод поможет укрепить их корневую систему.

Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Пуля в голову его не взяла: история 30-метрового монстра, которого официально признала наука
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Убираем лишнее дома: как простые движения рук и корпуса меняют контуры тела без перегрузок
Провал в земле оказался порталом в прошлое: под Китаем выжил древний подземный мир
Охота на слизней началась: как обычный кирпич поможет очистить от них огород за две недели
Охота на слизней началась: как обычный кирпич поможет очистить от них огород за две недели
Последние материалы
Старят или полнят: 3 роковые ошибки при выборе формы очков, которые портят ваш образ в зеркале
Кому положена прибавка: новые правила перерасчета пенсий в июне для пожилых граждан
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Красивая квартира превращается в склад хлама: все начинается с одной ошибки после переезда
Цифровые гиганты под прицелом: почему теперь стало проще расторгнуть любой онлайн-договор
Бокалы из СССР уходят по 4000 за штуку: проверьте шкафы, хрусталь снова в моде
Ягодицы взлетят вверх: 2 движения дома, которые поднимут форму за 10 дней без зала
Прощайте, налётчики: спасти спелую клубнику от ненасытных пернатых помогут крепостные стены
Те самые булочки по 9 копеек: секретный рецепт из СССР, который дарит ощущение абсолютного счастья
Студент или пенсионер: ученые выяснили, с кем на самом деле кошке комфортнее жить в квартире
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.