Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Белов

Компьютер за 2000 лет до ПК: уникальный прибор греков, который не могли повторить 15 веков

Наука

В 1900 году ныряльщики за губками обнаружили у острова Антикитера остов древнего корабля. Среди бронзовых статуй скрывался комковатый предмет из меди и дерева. Исследователи потратили столетие, чтобы понять: перед ними сложнейший аналоговый вычислитель, опередивший свое время на полторы тысячи лет.

Механизм с шестеренками и маятником
Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Механизм с шестеренками и маятником

Анатомия бронзового интеллекта

Механизм представлял собой деревянный корпус, заполненный системой из 30 шестеренок. Точность исполнения зубцов сопоставима с работой часовых мастеров XVIII века. В отличие от статичных личных вещей солдат, этот прибор создавался как динамическая модель космоса. Каждое движение рукоятки приводило в действие сложную математическую прогрессию, отраженную в металле.

Прибор не имел процессора, но его шестерни выполняли роль алгоритмов. Ученые использовали рентгеновскую томографию, чтобы заглянуть внутрь коррозировавшего монолита. Они обнаружили скрытые надписи и расчеты, которые подтвердили: устройство моделировало движение Луны с учетом ее неравномерной скорости. Это инженерное решение требовало глубокого понимания геометрии и астрономии.

"Этот прибор — физическое воплощение греческой математики. Мы видим не просто игрушку, а инструмент для прогнозирования, точность которого поражает даже сегодня", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Функции античного калькулятора

Главная задача механизма — синхронизация человеческого календаря с небесными циклами. Задняя панель содержала шкалы для отслеживания затмений на 18 лет вперед. Устройство учитывало цикл Сароса и даже помогало определять даты общегреческих игр. Как и подземные тоннели Москвы, прибор хранил в себе гораздо больше секретов, чем казалось на поверхности.

Характеристика Описание
Материал Бронза, древесина
Количество деталей Около 30 шестерен (до 37 в реконструкциях)
Основные циклы Сарос, Метона, Экзелигмос
Габариты 34 на 18 на 9 сантиметров

Механизм отображал фазы Луны с помощью вращающегося серебряного шарика. Передняя панель, вероятно, показывала положение Солнца и пяти известных планет. Подобная сложность исчезла из европейской культуры на долгие века. Подобно тому как история Института мозга скрывала поиски биологического превосходства, этот механизм доказывает техническое доминирование античности.

Утраченные технологии Эллады

Родос считался центром научной мысли, где могли создать подобный инструмент. Возможно, к разработке приложил руку астроном Гиппарх. Его теории о движении небесных тел идеально ложатся в механическую схему устройства. Это не была случайная находка, а серийная, хоть и дорогая, технология для элиты. Владение таким прибором подчеркивало статус владельца так же, как владение предметами искусства.

Исчезновение компетенций по созданию таких машин произошло из-за экономического упадка и войн. Сложные знания требуют стабильности, которой не было в эпоху заката античности. Когда биологическая безопасность или политика выходят на первый план, технологии роскоши и фундаментальной науки часто забываются первыми. Лишь спустя полторы тысячи лет человечество вернулось к сопоставимым по сложности часовым механизмам.

"Антикитерский механизм — это вершина айсберга. У греков были чертежи, мастерские и теоретическая база, которые мы только начинаем осознавать через подобные артефакты", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru антрополог Артем Климов.

Ответы на популярные вопросы об устройстве

Является ли механизм компьютером?

Это аналоговая вычислительная машина. Она выполняет расчеты за счет механического движения деталей, а не через программный код. В этом смысле прибор — прямой предок современных ЭВМ.

Кто мог построить такой сложный прибор?

Наиболее вероятными авторами считаются инженеры школы Архимеда или Посидония на острове Родос. Именно там во втором веке до нашей эры астрономия достигла необходимого уровня точности.

Почему прибор так долго считали подделкой?

Степень сложности шестерен не соответствовала представлениям историков об уровне античных технологий. Потребовались десятилетия рентгеновских исследований, чтобы признать подлинность артефакта.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, антрополог Артем Климов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые история археология астрономия исследование древняя греция
Новости Все >
Приступите с благоговением к работе, на которую Я вас призвал, и оправдайте достойно доверие Царя и народа… — писала газета Новое время 11 мая 1906 года
Принципиальный вопрос: почему Ким Кардашьян спешит со свадьбой из-за Тимоти Шаламе
Стратегический расчёт: почему Кейт Миддлтон первой объявила войну принцу Эндрю
Эпоха расцвета ТВ: какие хиты HBO прошлого века признаны обязательными к просмотру сегодня
Вмешательство Рудковской: почему совместный трек Джигана и Соколовского отдали Билану
Без права на отказ: как фото Дуа Липы на упаковке телевизоров стало поводом для громкого иска
Не только глянец: какой финансовый план по покупке жилья детям составила Алана Мамаева
Каменное лицо Пенелопы: почему мимика Энн Хэтэуэй в фильме Нолана стала поводом для шуток
Две жизни в одной точке: Хейли Бибер описала трудности первого года родительства
Центр управления полётами: Netflix намекнул на скорое возвращение банды Бумажного дома
Сейчас читают
Зола, компост или азофоска? Идеальная смесь для мощных кустов сладкого перца
Садоводство, цветоводство
Зола, компост или азофоска? Идеальная смесь для мощных кустов сладкого перца
Живот выпирает даже у стройных: одна хитрость в тренировках, которая создаст стальной каркас
Новости спорта
Живот выпирает даже у стройных: одна хитрость в тренировках, которая создаст стальной каркас
Популярное
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену

Вместо привычных хвойных растений садоводы все чаще выбирают кустарник, способный одновременно украшать территорию и выполнять роль природного репеллента.

Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Пуля в голову его не взяла: история 30-метрового монстра, которого официально признала наука
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Провал в земле оказался порталом в прошлое: под Китаем выжил древний подземный мир
Охота на слизней началась: как обычный кирпич поможет очистить от них огород за две недели
Убираем лишнее дома: как простые движения рук и корпуса меняют контуры тела без перегрузок
Убираем лишнее дома: как простые движения рук и корпуса меняют контуры тела без перегрузок
Последние материалы
Блеск как после ламинирования: 2 бесплатных приема, которые вернут волосам сияние за 7 дней
Шикарный разрез, от которого не оторвать глаз: как спрятать целые груши в шоколадный кекс
Ветчина буквально купается в сыре: закуска-пятиминутка, которая вкуснее любой пиццы
Бабушка научила: зачем перед посадкой надрезать картофель и как это влияет на количество ведер в урожае
Забудьте про бабушкин стиль: 3 омолаживающие стрижки 50+, которые скрывают морщины
Ноги станут упругими за 7 дней: простое упражнение для ленивых, можно делать на диване
Забудьте про лапти и хохлому: как сделать сказочный русский интерьер в обычной новостройке
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Приступите с благоговением к работе, на которую Я вас призвал, и оправдайте достойно доверие Царя и народа… — писала газета Новое время 11 мая 1906 года
Секретный ингредиент идеальных конфет: без него домашний трюфель не превратится в шедевр
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.