Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Белов

КГБ сжигал подарки: один индийский сувенир принес в СССР черную оспу, а Москва за 19 дней привила 9,5 миллионов человек

Наука

Зима 1959 года могла стать для Москвы катастрофой. В чемодане художника-плакатиста Алексея Кокорекина, вернувшегося из Индии, притаилась черная оспа. Смертельный патоген, с которым наша страна не сталкивалась десятилетиями, прорвал биологическую оборону столицы. История тех 19 дней — не просто хроника медицины, а жесткий урок того, как мобилизация ресурсов и дисциплина ломают хребет невидимой угрозе.

Медицина
Фото: unsplash.com by CDC is licensed under Free to use under the Unsplash License
Медицина

Роковой сувенир из Индии

Алексей Кокорекин, будучи в Индии, присутствовал на ритуальном сожжении брамина. Этого контакта хватило для передачи смертоносного вируса. После возвращения в Москву художник занемог. Врачи по инерции диагностировали обычный грипп. Боткинская больница приняла пациента, но его состояние таяло на глазах. 29 декабря жизнь Кокорекина оборвалась. Истинный диагноз — черная оспа — медики установили только в середине января 1960 года. Пока лаборатории уточняли природу возбудителя, словно при защите переписки от внешних угроз, государственная машина начала действовать на опережение.

"Вирус оспы — это не грипп. Он обладает колоссальной контагиозностью, передаваясь через воздух и личные вещи. В закрытых группах, таких как больницы, достаточно одного носителя, чтобы вызвать цепную реакцию", — констатировал в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Операция "Биологический щит"

Когда правда вскрылась, спецслужбы, МВД и армейские части перешли к тотальной изоляции. Под прицелом оказались все: от соседей художника по подъезду до случайных пассажиров. Свыше 9 тысяч москвичей отправились на жесткий карантин. Боткинскую больницу заблокировали: персонал и пациентов изолировали глухо.

Параметр Детали операции
Масштаб изоляции Более 9 000 контактов
Охват вакцинации 5.5 млн человек (Москва) + 4 млн (область)

Спецслужбы провели рейд по комиссионным магазинам. Сувениры, привезенные из Индии, включая ковер умершего брамина, изъяли и сожгли. Это напомнило полную очистку диска, когда система уничтожает заразу физически, не оставляя шансов на восстановление. Подобная жесткость была оправдана: вирус выживает на тканях месяцами.

"Работа с патогенами высокой группы опасности требует не просто знаний, а армейской исполнительности. В 60-е годы отсутствие доступа к цифровым технологиям компенсировалось колоссальной дисциплиной персонала", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru микробиолог Николай Зуев.

Миллионы уколов за 19 дней

СССР экстренно развернул производство вакцины. Город превратился в один огромный процедурный кабинет. 27 тысяч медработников в составе выездных бригад работали сутками. Итог поражает: к концу января 1960 года привиты почти все жители Москвы и области. Эпидемия была купирована за 19 дней. Это достижение перекрывает по сложности даже изучение того, как действует биохимия молодости при влиянии на сосуды. Советская медицина тех лет доказала: государство способно остановить смерть, если действует решительно.

"Успех ликвидации черной оспы — это база для всех современных протоколов реагирования на ЧС техногенного и природного характера", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о биологической безопасности

Каким образом индийский ковер стал переносчиком вируса?

Черная оспа — крайне живучий вирус. Он сохраняет активность в волокнах ткани, пыли и чешуйках кожи зараженного человека в течение многих месяцев.

Почему карантин был таким масштабным?

Инкубационный период оспы позволял человеку чувствовать себя здоровым, распространяя вирус в транспорте, магазинах и на массовых мероприятиях.

Действительно ли вакцинация помогла всем?

Массовая вакцинация создала барьер, через который вирус не смог пробиться к новым жертвам, остановив цепочку заражений.

Угрожает ли человечеству возвращение таких болезней?

Пока вакцины эффективны, а службы контроля работают слаженно, риск глобальной катастрофы минимален, однако бдительность требуется всегда.

Читайте также

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, микробиолог Николай Зуев, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Темы медицина вакцинация
Новости Все >
Каменное лицо Пенелопы: почему мимика Энн Хэтэуэй в фильме Нолана стала поводом для шуток
Две жизни в одной точке: Хейли Бибер описала трудности первого года родительства
Центр управления полётами: Netflix намекнул на скорое возвращение банды Бумажного дома
Красивые слова не спасли союз: экс-супруга Серова сообщила о разрыве с мужем после попытки прощения
Никаких инвестиций: резкая позиция Ольги Орловой по поводу собственного бизнеса
Любовь вопреки клятве: как встреча с сестрой Эмили Блант изменила жизненные планы Стэнли Туччи
Праздник в тесном кругу: Кристина Орбакайте поделилась ярким фото с повзрослевшим сыном
Уроки выживания в Куршевеле: почему Виктория Боня заставляет дочь работать
Французское счастье: Натали Портман показала будни в Париже во время беременности
Новая глава жизни: Григорий Лепс навестил детей в ДНР перед важным решением
Сейчас читают
Фундамент для будущего урожая: как заставить корни перца активно развиваться уже сейчас
Садоводство, цветоводство
Фундамент для будущего урожая: как заставить корни перца активно развиваться уже сейчас
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Еда и рецепты
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Упражнение персик: как одним смешным движением сделать попу круглой, а осанку — королевской
Новости спорта
Упражнение персик: как одним смешным движением сделать попу круглой, а осанку — королевской
Популярное
Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста

В период завершения цветения жимолость сталкивается с критическим дефицитом ресурсов, влияющим на итоговый размер плодов и отсутствие характерной горечи.

Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста
Упражнение персик: как одним смешным движением сделать попу круглой, а осанку — королевской
Упражнение персик: как одним смешным движением сделать попу круглой, а осанку — королевской
Крах скоморошьего указа: Кремль жестко осадил Зеленского за насмешки над Днем Победы
Зола, компост или азофоска? Идеальная смесь для мощных кустов сладкого перца
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Вместо долгих приседаний: как всего одно упражнение у опоры меняет форму бедер
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Искусство стареть красиво: как грамотно сочетать домашние ритуалы и профессиональные уколы
Искусство стареть красиво: как грамотно сочетать домашние ритуалы и профессиональные уколы
Последние материалы
Огненная поляна за 60 дней: бросьте эти семена в мае, чтобы сад вспыхнул алым цветом
Не все цветы добры: 7 комнатных растений, которые вызывают ожоги, отравления и аллергию
Когда вся жизнь — игра: как выбрать игрушки, которые точно отвлекут вашу кошку от царапанья мебели
КГБ сжигал подарки: один индийский сувенир принес в СССР черную оспу, а Москва за 19 дней привила 9,5 миллионов человек
Две жизни в одной точке: Хейли Бибер описала трудности первого года родительства
Центр управления полётами: Netflix намекнул на скорое возвращение банды Бумажного дома
Красивые слова не спасли союз: экс-супруга Серова сообщила о разрыве с мужем после попытки прощения
Электрики не хотят, чтобы вы это знали: самые странные причины, почему выбивает пробки в квартире
Форс-мажор или халатность: от чего зависит размер компенсации за упавшее на машину дерево
Никаких инвестиций: резкая позиция Ольги Орловой по поводу собственного бизнеса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.