Проект Е-3: рассекреченная история попытки СССР сбросить ядерную бомбу на Луну

Космическая гонка середины прошлого века напоминала покер, где вместо фишек — ядерные боеголовки. Советская программа покорения Луны, начавшаяся с триумфальных запусков, к 1958 году обросла планами, от которых сегодня бросает в дрожь. В стенах конструкторских бюро обсуждали сценарий, где наш спутник должен был стать мишенью для взрыва, видимого с Земли невооруженным глазом.

Проект Е-3: ядерный дебют

Инициаторами амбициозного рывка стали Мстислав Келдыш и Сергей Королев. В январе 1958 года они представили в ЦК план, где центральное место занимал этап Е-3 — доставка спецзаряда на поверхность Луны. Астрофизика в то время была не просто наукой, а инструментом политического доминирования над США, чьи успехи в космосе нервировали советское руководство.

"Идея выглядела как радикальный способ фиксации успеха. В условиях того времени оптические методы слежения были ограничены, и ядерная вспышка решала проблему отсутствия "железобетонных" доказательств попадания", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Зачем бомбить Луну?

Гениальный физик Яков Зельдович, стоявший у истоков советской ядерной программы, предложил сделать взрыв публичным. Логика была проста и цинична: столкновение аппарата с поверхностью без спецэффектов никто бы не зафиксировал. Луна — это не недра Земли, где все процессы понятны, это огромная безмолвная мишень.

Параметр Детали системы
Масса заряда Около 400 кг
Тип детонатора Система контактных штанг

Макет станции напоминал футуристическую мину, ощетинившуюся взрывателями. Инженеры НИИ ядерной физики просчитывали варианты так, чтобы детонация произошла при любом угле соприкосновения. Это напоминало попытку отвлечь внимание от технологических неудач масштабным пиротехническим шоу.

"Техническая реализация таких задач требует филигранного расчета траекторий. Любая ошибка при выходе на орбиту могла привести к катастрофе в Мировом океане, что было абсолютно неприемлемо", — констатировал в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Почему проект отправили в архив?

Проект Е-3 похоронили из-за страха перед непредсказуемостью. Ракеты-носители того времени регулярно взрывались. Перспектива ядерного хлопка где-нибудь над Подмосковьем быстро остудила пыл стратегов. Мстислав Келдыш в итоге настоял на отказе от идеи: мир вряд ли оценил бы такой способ демонстрации силы.

"Риски, связанные с неконтролируемым падением подобных грузов, перекрывают любые выгоды от кратковременного информационного шума", — предупредил в беседе с Pravda. Ru специалист по техногенным рискам Виктор Смоляков.

Ответы на популярные вопросы

Разве ядерный взрыв в космосе вообще возможен?

Да, физические принципы позволяют реализовать детонацию, но отсутствие атмосферы меняет динамику вспышки и распространение ударной волны.

Почему именно Луна?

Она служила идеальным полигоном для доказательства превосходства, доступным для наблюдения обсерваториям всей планеты.

Насколько безопасными были подобные системы?

Уровень ненадежности первых ракет-носителей делал эксплуатацию таких "изделий" крайне опасной для самой страны-отправителя.

Кем был остановлен проект?

Ключевым противником идеи стал Мстислав Келдыш, осознавший имиджевые последствия акта.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, специалист по техногенным рискам Виктор Смоляков.
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Темы луна космос технологии сергей королев холодная война
