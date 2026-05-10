Телевизор в кредит и сразу на продажу: как советские граждане обходили систему с займами

Современный заемщик, глядя на ставки по ипотеке, с тоской смотрит в сторону СССР. Кажется, там кредитов не было вовсе. Но это иллюзия. Система займов существовала, работала, а условия заставляли бы завидовать даже самого обеспеченного россиянина. Деньги в Союзе имели другой вкус, а банковская механика — принципиально иные законы.

Фото: flickr. com/photos/cweyant/25890504285/ by cweyant from Syracuse, United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ипотека по-советски: 2,7% годовых

Квартирный вопрос в СССР стоял острее, чем любые геофизические изменения. Государство предлагало выход: кооперативное строительство. Ссуда на жилье выдавалась в Госбанке под 2,7% годовых на срок до 15 лет. Однокомнатная квартира оценивалась примерно в 5 тысяч рублей. При средней зарплате инженера в 120-150 рублей покупка выглядела подъемной.

"Доступность советской ипотеки — миф для широких масс. Получение ссуды требовало идеальной репутации и принадлежности к элите. Это был финансовый клей, удерживающий специалистов на предприятиях", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

За городом условия становились почти сказочными. Совхозы и колхозы кредитовали строительство домов под 1-2% годовых. Эти суммы сегодня сопоставимы с масштабами планетарных природных рисков, учитывая стоимость материалов и труда.

Потребительский кредит: рассрочка как стандарт

Массовый рынок кредитования зародился в 1959 году. Постановление Совмина позволяло брать товары длительного пользования в рассрочку. Схема поражала простотой: первый взнос — 25%, остаток — равными частями под 2-3% годовых на весь срок. Телевизоры, ковры, мебель — система охватывала самое важное для советского быта. Это работало так же стабильно, как работа аккумулятора смартфона при корректных нагрузках.

Параметр СССР (1960-е)
Процентная ставка 2-3% годовых
Срок оформления Прямо в магазине

Государство контролировало фоновые процессы трат граждан, минимизируя инфляционные риски. В отличие от современных атак и квантовых парадоксов, советская финансовая логика была линейной и прозрачной.

"Экономика дефицита рождала удивительные перекосы. Оформление кредита на товар для его последующей перепродажи — это была классическая спекулятивная операция", — констатировал в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Махинации и кассы взаимопомощи

На руках наличку по кредиту не выдавали. Однако народ нашел лазейку: покупка дефицитного товара в кредит с последующей перепродажей за живые деньги. Также существовали кассы взаимопомощи при НИИ и заводах. Эти структуры напоминали закрытые сообщества древности, где доступ к "ресурсам" имели только проверенные члены коллектива.

"Система касс взаимопомощи держалась на социальном доверии. Люди, часто менявшие работу, выпадали из этого контура безопасности автоматически", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.

С другой стороны, государство практиковало "добровольно-принудительные" займы через облигации. Иногда это напоминало попытки понять природу солнечной активности - мощно, неизбежно и иногда разрушительно для кошелька рядового гражданина.

Ответы на популярные вопросы о кредитах в СССР

1. Были ли в СССР банковские проценты?

Да, но они были символическими — от 1% до 3% годовых, что полностью исключало нынешнюю рыночную переплату.

2. Можно ли было купить любую вещь в кредит?

Только товары длительного пользования стоимостью свыше 50 рублей из утвержденного государством списка.

3. Кто мог рассчитывать на кооперативную недвижимость?

Преимущественно высококвалифицированные специалисты, партийные функционеры и работники с большим стажем на одном месте.

4. Что происходило с облигациями госзайма?

В 1957 году выплаты по многим займам были заморожены на десятилетия, по сути, государство объявило дефолт по своим внутренним обязательствам.

Экспертная проверка: историк науки Сергей Белов, антрополог Артём Климов, историк Игорь Власов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Темы ссср ипотека история финансы экономика
