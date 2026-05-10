2300 метров над уровнем ада: как выглядел быт заключенных ГУЛАГа в Сибирских горах

Наука

Первые советские атомные заряды обязаны своим существованием не только расчетам ученых, но и выживанию тысяч заключенных ГУЛАГа. Пока страны вроде США наращивали свои архивы секретных разработок, в глухих уголках Забайкалья разворачивалась драма, ставшая известной лишь десятилетия спустя. История Борлага — это хроника поиска сырья для амбициозного проекта в условиях дикой природы и тотальной секретности.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Забытый фонарь в темной шахте

Рождение Борского ИТЛ

Для создания первых ста атомных зарядов стране требовалось 230 тонн урана. После того как авиаразведка выявила аномальную активность в Кодарском хребте, геолог Федор Тищенко доложил в центр о богатстве местных недр. Лаврентий Берия не терял времени. На реке Средний Сакукан, в суровых Читинских Альпах, выросло Ермаковское рудоуправление.

Весной 1949 года сюда перебросили спецконтингент из Челябинска-40. Зима встретила людей безжалостно: при прокладке дорог в ледяной пустыне погибли первые семь человек, десятки получили серьезные обморожения. Это место, подобно сибирским аномальным зонам, создавало условия, несовместимые с обычной человеческой жизнью.

"Работа с радиоактивными материалами в 40-х годах велась в условиях полного отсутствия защиты. Люди не понимали физической природы угрозы, воспринимая смертоносный фон лишь как особенность производства", — предположил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Жизнь и работа на "Мраморном"

Осенью 1949 года началась добыча. Пять штолен на высоте 2300 метров стали для пятисот заключенных ОЛП №1 "Гора" постоянным местом обитания. Никакой вентиляции. Никаких дозиметров. Рабочие считали, что имеют дело с обычным свинцом.

Иван Куделя, будучи вольнонаемным, вспоминал: план горел, смены растягивались на сутки. Истощенные люди засыпали прямо в штольнях на рудных кучах. Жили в палатках по шестьдесят человек, имея менее квадратного метра на каждого. Ситуация напоминала закрытые объекты, где технологии будущего создавались за счет предельного износа человеческого ресурса.

Характеристика Параметры деятельности
Пиковая численность 2 725 заключенных
Срок существования 1949-1951 гг.

"Добыча велась варварскими методами без учета геоэкологических рисков. Это классический пример техногенной нагрузки, когда пренебрежение элементарной безопасностью приводит к катастрофическим последствиям для экосистемы региона", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер Антон Белов.

Бесславный финал и последствия

Вскоре выяснилось: уран в Кодаре — лишь тонкий ледниковый нанос, "пустышка". Ожидания не оправдались, но лагерь просуществовал еще год. 3 октября 1951 года Борлаг закрыли. Итог трехлетних усилий — 1,2 тонны урана. Судьбы людей оказались разбросаны по другим объектам, а следы "почтового ящика №81" и сегодня можно найти в виде ржавых вышек и проволоки.

История Борлага — это не только про масштабные госпроекты, но и про цену, которую платили в эпоху гонки вооружений. Сегодняшние экологические кризисы, как, например, проблемы Волги или загрязнения водоемов, имеют другую природу, но часто упираются в те же управленческие ошибки.

"Архивные данные и статистика показывают, что человеческий капитал в подобных условиях приносился в жертву не столько стратегии, сколько бюрократическим амбициям и страху ответственности", — прокомментировал в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о Борлаге

Почему рудник называли свинцовым?

Власти засекретили истинную цель добычи — поиск урана для ядерной программы. Именование рудника свинцовым служило прикрытием для спецконтингента и вольнонаемных работников.

Какова была реальная польза от Борлага?

Практически нулевая. За три года было добыто всего 1,2 тонны урана, что не оправдывало затраченных средств и человеческих жизней.

Что случилось с заключенными после закрытия лагеря?

Большинство людей были переведены на другие опасные производства, где они продолжали подрывать свое здоровье в тяжелых условиях.

Почему месторождение оказалось "пустышкой"?

Геологи ошиблись в оценке потенциала жилы: это был лишь небольшой пласт, вынесенный на поверхность ледником, а не крупное залегание урановой руды.

Экспертная проверка: Дмитрий Лапшин, учёный-физик; Антон Белов, инженер по пожарной безопасности; Сергей Белов, историк науки.
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
