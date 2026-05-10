Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Белов

Тайная комната для прослушки: зачем в XVI веке строили кирпичные тоннели внутри стен кремля

Наука

Москва давно вышла за рамки наземной застройки. Город не просто тянется небоскребами к облакам и расползается вширь за МКАД. Столица буквально проросла вглубь, скрывая в своих недрах лабиринты, заброшенные хранилища и объекты, о которых предпочитают молчать. Теневая сторона мегаполиса — это не просто подземный мир, а спрессованная в слоях грунта история, местами граничащая с мистикой.

Москва панорама заката
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Москва панорама заката

Слуховые коридоры Китай-города

Еще до революции археологи обнаружили в столичном Китай-городе странные рукотворные полости. В XVI веке строители создали здесь "слуховую палату". Это продуманный кирпичный ход внутри стены. Он выполнял функцию специфического датчика: через него было удобно мониторить шум, чтобы засечь подкоп врага. Раскопки в этом месте свернули в 1936 году, и основной подземный ствол объекта до сих пор остается неисследованным.

"Работа с древними пустотами требует ювелирной точности. Любое неосторожное вмешательство в структуру грунта может привести к обвалу исторического фундамента, подобно тому как происходит размыв береговой линии в Панамском заливе", — отметил эксперт по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Легендарная библиотека Ивана Грозного

Поиски "Либерии" — библиотеки Ивана Грозного — стали главной спелео-археологической драмой Москвы. Предание утверждает, что коллекцию древнерусских и византийских фолиантов привезла в город Софья Палеолог. В дальнейшем следы книг затерялись в кремлевских подземельях. В XIX веке этим вопросом вплотную занялся археолог Игнатий Стеллецкий. Никаких финальных результатов достичь не удалось.

Объект исследования Статус
Слуховая палата (XVI в.) Частично изучена, закрыта
Библиотека Грозного Легендарный статус, поиски прекращены

Скептики указывают на то, что подобные поиски часто превращаются в историю науки, где грань между реальностью и желаемым очень размыта. Секретные архивы требуют глубокого инженерного анализа, сравнимого с исследованием сложных водных систем.

"Древние постройки — это всегда риск непредсказуемого поведения среды. Это не просто куча кирпичей, а сложная динамическая система", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Архитектура Холодной войны

Настоящим примером масштабного подземного строительства стал Бункер 703 на глубине 43 метров. Запущенный в 1961-м объект долгое время служил архивом МИД. Современные гермодвери весом в десять тонн и автономные системы жизнеобеспечения напоминают структуру закрытых технологических комплексов. Существование "Метро-2" — сети для эвакуации руководства — до сих пор остается предметом спекуляций.

Городские легенды подземелий

Диггеры и сотрудники метро регулярно делятся байками о "Черном машинисте" и призраке "Путевого обходчика". Последний якобы является духом работника, отдавшего тоннелям более 40 лет жизни. Такие истории наполняют бездну океана сложными вибрациями, если переводить это на язык физики. Отдельного упоминания заслуживает случай Юрия Супруненко, описавшего особняк XVI века, обнаруженный при строительстве станции "Боровицкая". Объект, предположительно дворец опричников, поглотили пески, и станцию возвели прямо над ним.

"Акустика замкнутых пространств создает психоакустические феномены. Человеческий мозг склонен интерпретировать каждый шорох как осмысленное действие", — разъяснил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о подземной Москве

Все ли карты метрополитена доступны?

Нет, часть объектов находится в ведении спецслужб и носит режимный характер.

Правда ли, что в Москве есть заброшенные здания под землей?

Да, археологические находки вроде дворца у "Боровицкой" подтверждают наличие законсервированных уровней.

Почему поиски библиотеки Ивана Грозного не увенчались успехом?

Из-за отсутствия точных координат и изменения культурного слоя города за столетия.

Опасно ли находиться в старых туннелях?

Крайне опасно. Износ инфраструктуры и отсутствие вентиляции делают такие прогулки фатальными.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Темы москва история археология
Новости Все >
Без права на отказ: как фото Дуа Липы на упаковке телевизоров стало поводом для громкого иска
Не только глянец: какой финансовый план по покупке жилья детям составила Алана Мамаева
Каменное лицо Пенелопы: почему мимика Энн Хэтэуэй в фильме Нолана стала поводом для шуток
Две жизни в одной точке: Хейли Бибер описала трудности первого года родительства
Центр управления полётами: Netflix намекнул на скорое возвращение банды Бумажного дома
Красивые слова не спасли союз: экс-супруга Серова сообщила о разрыве с мужем после попытки прощения
Никаких инвестиций: резкая позиция Ольги Орловой по поводу собственного бизнеса
Любовь вопреки клятве: как встреча с сестрой Эмили Блант изменила жизненные планы Стэнли Туччи
Праздник в тесном кругу: Кристина Орбакайте поделилась ярким фото с повзрослевшим сыном
Уроки выживания в Куршевеле: почему Виктория Боня заставляет дочь работать
Сейчас читают
Живот выпирает даже у стройных: одна хитрость в тренировках, которая создаст стальной каркас
Новости спорта
Живот выпирает даже у стройных: одна хитрость в тренировках, которая создаст стальной каркас
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Садоводство, цветоводство
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Популярное
Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста

В период завершения цветения жимолость сталкивается с критическим дефицитом ресурсов, влияющим на итоговый размер плодов и отсутствие характерной горечи.

Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста
Упражнение персик: как одним смешным движением сделать попу круглой, а осанку — королевской
Упражнение персик: как одним смешным движением сделать попу круглой, а осанку — королевской
Крах скоморошьего указа: Кремль жестко осадил Зеленского за насмешки над Днем Победы
Зола, компост или азофоска? Идеальная смесь для мощных кустов сладкого перца
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Вместо долгих приседаний: как всего одно упражнение у опоры меняет форму бедер
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Искусство стареть красиво: как грамотно сочетать домашние ритуалы и профессиональные уколы
Искусство стареть красиво: как грамотно сочетать домашние ритуалы и профессиональные уколы
Последние материалы
Огненная поляна за 60 дней: бросьте эти семена в мае, чтобы сад вспыхнул алым цветом
Не все цветы добры: 7 комнатных растений, которые вызывают ожоги, отравления и аллергию
Когда вся жизнь — игра: как выбрать игрушки, которые точно отвлекут вашу кошку от царапанья мебели
КГБ сжигал подарки: один индийский сувенир принес в СССР черную оспу, а Москва за 19 дней привила 9,5 миллионов человек
Две жизни в одной точке: Хейли Бибер описала трудности первого года родительства
Центр управления полётами: Netflix намекнул на скорое возвращение банды Бумажного дома
Красивые слова не спасли союз: экс-супруга Серова сообщила о разрыве с мужем после попытки прощения
Электрики не хотят, чтобы вы это знали: самые странные причины, почему выбивает пробки в квартире
Форс-мажор или халатность: от чего зависит размер компенсации за упавшее на машину дерево
Никаких инвестиций: резкая позиция Ольги Орловой по поводу собственного бизнеса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.