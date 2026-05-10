Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Руднев

Загадочный финал успешной советской программы: почему Луноход-3 навсегда остался на Земле

Наука

Советская космическая программа 70-х годов выглядела как бесконечный праздник инженерной мысли, где каждый запуск на Луну раздвигал границы возможного. Однако за фасадом успехов скрывалась драма — аппарат "Луноход-3", квинтэссенция технологий того времени, так и не покинул пределы Земли. В этой истории переплелись жесткая прагматика, нехватка мощностей и тихая капитуляция перед новыми горизонтами.

луноход
Фото: commons.wikimedia.org by Armael, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
луноход

Колесная логика: почему именно восемь?

Ленинградский ВНИИ-100 поставил перед собой задачу-максимум: создать автономный робот, способный выживать при перепадах температур от -150°C до +150°C. Выбор восьмиколесного шасси был не эстетическим порывом, а страховым полисом. Если двигатель одного колеса "умирал", остальные продолжали тянуть конструкцию. Это решение работало безупречно.

"Инженерная задача была решена изящно: избыточность узлов компенсировала непредсказуемость лунного реголита. Это классика надежности, где сложность системы не ведет к её самоуничтожению", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Синдром отличника и холодный расчет

Первый аппарат серии проехал 10 километров, второй — 42 километра. Это были триумфы. К середине 70-х годов "Луноход-3" был готов к старту на ракете "Протон", но космонавтика — это математика ограниченных ресурсов. Ракета-носитель была нужна стратегическим программам — запуску спутников связи и военных станций типа "Алмаз".

Характеристика Значение
Масса Лунохода-1 756 кг
Масса Лунохода-2 836 кг

Исследование Луны стало "второстепенным" по сравнению с планами на Венеру и Марс. Научное сообщество посчитало, что о спутнике мы всё уже узнали. Так начался закат лунных миссий.

"Ресурсы в отрасли всегда ограничены. Когда руководство выбирает приоритеты, 'синдром отличника' играет против науки: зачем повторять успех, если данные уже собраны, а риск имиджевой потери велик?" — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по безопасности техногенных систем  Виталий Корнеев.

Музейный экспонат вместо звездного странника

"Луноход-3" стал заложником смены эпох. Готовый шедевр, воплощавший лучшее понимание лунной механики, нашел приют в ангаре НПО имени Лавочкина. Даже американские полеты — в отличие от наших автоматических станций — не заставили СССР продолжать серию. Уникальный аппарат, который мог пересмотреть наши представления о лунном ландшафте, так и остался свидетельством того, что даже совершенные технологии не всегда выигрывают борьбу с административными графиками.

"Техническое состояние оборудования — лишь половина дела. Всякая миссия требует топливного и логистического плеча. Если его отдают другим целям, наука отступает", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по электроснабжению Сергей Мартынов.

Ответы на популярные вопросы о программе "Луноход"

Почему была выбрана именно такая скорость передвижения?

Низкая скорость — около 1 км/ч — требовалась из-за колоссальной задержки радиосигнала и крайне низкого качества "картинки", передаваемой с большой дистанции.

Как водители управляли аппаратами с Земли?

Пилоты ориентировались на "рваное" изображение, передаваемое с частотой 1 кадр в 20 секунд, что требовало ювелирной точности и интуиции.

Что стало причиной завершения миссии "Луноход-2"?

Попадание лунного грунта на корпус во время маневрирования привело к потере теплоизоляции и перегреву электроники.

Почему "Луноход-3" не был запущен?

Ключевую роль сыграла нехватка ракет-носителей "Протон" и смещение приоритетов в сторону военных программ и исследования других планет Солнечной системы.

Читайте также

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, специалист по электроснабжению Сергей Мартынов.
Автор Алексей Руднев
Руднев Алексей Михайлович — астрофизик с 14-летним стажем. Понятно объясняет космические процессы и астрофизические явления.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы ссср
Новости Все >
Движение вопреки боли: как возлюбленный Лерчек объяснил появление блогерши в фитнес-клубе
Вне цензуры того времени: о чём Мэрилин Монро успела рассказать за день до своей гибели
Ностальгия по российским нулевым: как прошёл сольный концерт Никиты Преснякова в Америке
Жесткое воспитание легенды: почему шестеро детей Стинга не получат его капиталы
Ставки по вкладам достигли пика — те, кто знает секрет, забирают проценты и не теряют доступ к деньгам
Ирония судьбы в миграционном центре: комик Сабуров не прошёл проверку знаний в РФ
Банки продают чужие долги как ценные бумаги: рынок вырос в пять раз, но последствия только начинаются
Две работы и красный диплом: какой путь выбрала взрослая дочь Анны Седоковой в Америке
Справедливость в Голливуде: как Мерил Стрип обеспечила коллегам рекордные гонорары
Человек труда снова в цене: зарплаты выросли там, где раньше платили копейки
Сейчас читают
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Производство
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Красота и стиль
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Вместо долгих приседаний: как всего одно упражнение у опоры меняет форму бедер
Новости спорта
Вместо долгих приседаний: как всего одно упражнение у опоры меняет форму бедер
Популярное
Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста

В период завершения цветения жимолость сталкивается с критическим дефицитом ресурсов, влияющим на итоговый размер плодов и отсутствие характерной горечи.

Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста
Упражнение персик: как одним смешным движением сделать попу круглой, а осанку — королевской
Упражнение персик: как одним смешным движением сделать попу круглой, а осанку — королевской
Крах скоморошьего указа: Кремль жестко осадил Зеленского за насмешки над Днем Победы
Зола, компост или азофоска? Идеальная смесь для мощных кустов сладкого перца
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Вместо долгих приседаний: как всего одно упражнение у опоры меняет форму бедер
Искусство стареть красиво: как грамотно сочетать домашние ритуалы и профессиональные уколы
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Последние материалы
Движение вопреки боли: как возлюбленный Лерчек объяснил появление блогерши в фитнес-клубе
Загадочный финал успешной советской программы: почему Луноход-3 навсегда остался на Земле
Не выбрасывайте бабушкины серьги: 5 украшений из сундука, которые стали главным трендом 2026 года
Красиво, но опасно: почему даже простое обнюхивание весенних растений грозит вашему питомцу бедой
Ошибка в ведрах стоит дома: инженер назвал формулу бетона М300, которая не даст трещин
Вне цензуры того времени: о чём Мэрилин Монро успела рассказать за день до своей гибели
Лето без сюрпризов: как вовремя распознать скрытые сигналы о помощи от кондиционера в вашем авто
Ностальгия по российским нулевым: как прошёл сольный концерт Никиты Преснякова в Америке
Коктейль из токсинов вместо крови: почему вечные химикаты стали частью организма каждого человека
Отложите шагомер — двигаться надо не так: почему стандарт в 10 000 шагов больше не работает
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.