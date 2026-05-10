Ваш интернет-кабель знает больше, чем следует: новая неожиданная опасность скрытого прослушивания

Технологии, созданные для спасения жизней и предсказания природных катастроф, обретают неожиданную сторону. Оптоволоконные линии связи, пронизывающие города и океанское дно, способны улавливать не только подземные толчки, но и человеческую речь. Ученые предупреждают, что такая чувствительность инфраструктуры становится серьезным вызовом для конфиденциальности частной жизни.

оптоволоконные потоки

Оптоволокно как сеть сейсмометров

Технология распределенного акустического зондирования (Distributed Acoustic Sensing — DAS) кардинально изменила возможности геофизики. Через оптоволоконный кабель пропускаются короткие лазерные импульсы. Прибор, называемый интеррогатором, считывает характер их отражения от микроскопических дефектов материала. Как только сейсмическая волна проходит сквозь кабель, внутренние микродеформации меняют параметры света.

Метод превращает статичный интернет-кабель в бесконечную цепочку высокочувствительных сейсмометров. Специалисты используют даже "темное волокно" — незадействованные жилы в глобальных сетях передачи данных, о которых ранее рассказывалось в материалах про исследование Солнца методами сейсмологии.

"Физический принцип здесь прост: лазерный луч реагирует на изменение длины кабеля даже на нанометры. С точки зрения физики, это идеальный детектор микроколебаний среды", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Голос через "темное волокно"

Джек Ли Смит из Эдинбургского университета наглядно продемонстрировал возможности шпионажа через инфраструктуру. В ходе испытаний рядом с кабелем воспроизводили звуки и человеческую речь. Выяснилось, что данные DAS позволяют извлечь низкочастотные компоненты голоса без сложной обработки. Для полноценной расшифровки высокочастотных сигналов ученые применили алгоритм Whisper — нейросеть, безупречно справляющуюся с преобразованием звука в текст.

Условие записи Результат Бухта кабеля (на поверхности) Четкая запись речи Кабель заглублен на 20 см Речь неразборчива

Специалисты отмечают, что прямолинейные участки кабеля практически не "слышат" звуковых колебаний в воздухе, что ограничивает возможности незаконного сбора данных.

"Любой электрический сигнал, передаваемый через среду, подвержен влиянию внешних шумов. В истории науки мы часто сталкивались с тем, как побочные эффекты превращались в средство получения секретной информации", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Баранов.

Военные и политические угрозы

Фредерик Тильман из Центра геонаук Гельмгольца предупредил: глубоководные кабели, оснащенные DAS, становятся инструментом для обнаружения движения кораблей и подводных лодок. Это создает риски в сферах, которые требуют защиты уровня проекта Acoustic Kitty, имевшего печальный исход. Несмотря на опасения, сейсмологи указывают, что их интересуют только низкочастотные гулы землетрясений, а не личные разговоры.

"Технологии фиксации вибраций достигли того уровня, когда защита данных становится критически важной задачей. Речь идет о безопасности инфраструктуры национального значения", — предупредил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы о DAS

Может ли обычный домашний интернет-кабель прослушивать разговоры?

Нет, технология требует специального оборудования (интеррогатора), которое стоит дорого и подключается к профессиональным измерительным системам.

Почему заглубление кабеля мешает шпионажу?

Грунт поглощает звуковые волны, действуя как естественный акустический фильтр, который полностью разрушает структуру колебаний речи.

Является ли это массовой угрозой?

На данный момент DAS используется в основном для исследовательских и экологических задач, а не для слежки за гражданами.

Можно ли удалить голос из данных, сохранив сейсмическую информацию?

Ученые предполагают, что создание программных фильтров для подавления человеческой речи в данных DAS — вполне решаемая задача.

