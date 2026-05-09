Я не дикарка, я — белая женщина: шотландка стала женой аборигена и забыла о цивилизацию на 5 лет

В 1845 году шхуна America потерпела крушение у берегов Австралии. Барбара Кроуфорд, единственная выжившая, провела пять лет в племени каурарег. Ее история стала редким примером глубокого погружения в культуру аборигенов и возвращения к цивилизации после полной социальной изоляции.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина-абориген на берегу

Путь в Коралловое море

Барбара Кроуфорд родилась в Шотландии и вместе с семьей прибыла в Сидней в 1837 году. В поисках заработка она покинула дом и оказалась на борту небольшого судна America. Капитан Уильям Томпсон планировал тайно поднять груз китового жира с затонувшего судна Clarence, брошенного на рифах Бамптон. Это авантюрное плавание на переоборудованном баркасе весом всего три тонны закончилось катастрофой у мыса Йорк.

Шторм разбил хрупкое судно о рифы восточной оконечности острова Муралуг. Барбара оказалась единственной, кто не ушел на дно. Изможденную девушку подобрали охотники на черепах из племени каурарег. На острове ее ждала новая роль: старейшина племени признала в белой женщине реинкарнацию своей дочери Гиомы.

Плен или спасение: жизнь на Муралуге

Статус вернувшегося духа обеспечил Барбаре безопасность, но лишил ее свободы. Пять лет она жила по законам племени, собирая корни растений и морепродукты. Контакт с другими европейскими судами был строго запрещен. Ее быт напоминал добровольное затворничество, затянувшееся на годы из-за страха аборигенов потерять соплеменницу.

"Антропологическая адаптация в таких условиях происходит быстро: человек переходит на рацион и ритм жизни местной среды, чтобы физиологически выдержать климатические нагрузки", — объяснил специально для Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

В 1849 году к мысу Йорк подошло британское исследовательское судно HMS Rattlesnake. Барбара узнала об этом от женщин племени и решилась на побег. Сцена ее появления перед матросами стала исторической: загорелая женщина, почти потерявшая навык английской речи, выкрикнула просьбу о помощи с характерным шотландским акцентом.

Параметр Детали миссии Дата крушения Январь 1845 года Остров пребывания Муралуг (Принца Уэльского) Срок изоляции 4 года и 9 месяцев Спасательное судно HMS Rattlesnake

Возвращение на борт Rattlesnake

На борту HMS Rattlesnake Барбара столкнулась с научной элитой Англии, включая зоолога Томаса Гексли. Ее рассказы о языке и традициях каурарегов стали ценнейшим этнографическим материалом. В отличие от артефактов древности, Барбара была живым свидетелем культуры, находящейся вне поля зрения ученых того времени.

Девушка вернулась в Сидней, вновь адаптировалась к городскому обществу и прожила долгую жизнь. Ее опыт лег в основу книг, описывающих быт племен Торресова пролива. История шотландской девушки разрушила стереотипы о невозможности мирного сосуществования двух миров в условиях экстремального выживания.

Ответы на популярные вопросы об истории Барбары Кроуфорд

Как аборигены объяснили появление белого человека?

Они верили в реинкарнацию. Внешность Барбары совпала с образом умершей дочери одной из влиятельных женщин племени, что гарантировало ей защиту и еду.

Почему она не пыталась бежать раньше?

Остров Муралуг изолирован, а племя постоянно контролировало перемещения Барбары. Любая попытка сигнализировать проходящим судам пресекалась мужчинами племени.

Какое значение имела эта история для науки?

Барбара стала ключевым источником информации для этнографического труда Джона Макгилливрея, предоставив сведения о языке и социальных структурах, которые ранее были неизвестны западной науке.

Читайте также