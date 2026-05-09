Я не дикарка, я — белая женщина: шотландка стала женой аборигена и забыла о цивилизацию на 5 лет

В 1845 году шхуна America потерпела крушение у берегов Австралии. Барбара Кроуфорд, единственная выжившая, провела пять лет в племени каурарег. Ее история стала редким примером глубокого погружения в культуру аборигенов и возвращения к цивилизации после полной социальной изоляции.
Барбара Кроуфорд родилась в Шотландии и вместе с семьей прибыла в Сидней в 1837 году. В поисках заработка она покинула дом и оказалась на борту небольшого судна America. Капитан Уильям Томпсон планировал тайно поднять груз китового жира с затонувшего судна Clarence, брошенного на рифах Бамптон. Это авантюрное плавание на переоборудованном баркасе весом всего три тонны закончилось катастрофой у мыса Йорк.
Шторм разбил хрупкое судно о рифы восточной оконечности острова Муралуг. Барбара оказалась единственной, кто не ушел на дно. Изможденную девушку подобрали охотники на черепах из племени каурарег. На острове ее ждала новая роль: старейшина племени признала в белой женщине реинкарнацию своей дочери Гиомы.
Статус вернувшегося духа обеспечил Барбаре безопасность, но лишил ее свободы. Пять лет она жила по законам племени, собирая корни растений и морепродукты. Контакт с другими европейскими судами был строго запрещен. Ее быт напоминал добровольное затворничество, затянувшееся на годы из-за страха аборигенов потерять соплеменницу.
"Антропологическая адаптация в таких условиях происходит быстро: человек переходит на рацион и ритм жизни местной среды, чтобы физиологически выдержать климатические нагрузки", — объяснил специально для Pravda.Ru антрополог Артём Климов.
В 1849 году к мысу Йорк подошло британское исследовательское судно HMS Rattlesnake. Барбара узнала об этом от женщин племени и решилась на побег. Сцена ее появления перед матросами стала исторической: загорелая женщина, почти потерявшая навык английской речи, выкрикнула просьбу о помощи с характерным шотландским акцентом.
|Параметр
|Детали миссии
|Дата крушения
|Январь 1845 года
|Остров пребывания
|Муралуг (Принца Уэльского)
|Срок изоляции
|4 года и 9 месяцев
|Спасательное судно
|HMS Rattlesnake
На борту HMS Rattlesnake Барбара столкнулась с научной элитой Англии, включая зоолога Томаса Гексли. Ее рассказы о языке и традициях каурарегов стали ценнейшим этнографическим материалом. В отличие от артефактов древности, Барбара была живым свидетелем культуры, находящейся вне поля зрения ученых того времени.
Девушка вернулась в Сидней, вновь адаптировалась к городскому обществу и прожила долгую жизнь. Ее опыт лег в основу книг, описывающих быт племен Торресова пролива. История шотландской девушки разрушила стереотипы о невозможности мирного сосуществования двух миров в условиях экстремального выживания.
Они верили в реинкарнацию. Внешность Барбары совпала с образом умершей дочери одной из влиятельных женщин племени, что гарантировало ей защиту и еду.
Остров Муралуг изолирован, а племя постоянно контролировало перемещения Барбары. Любая попытка сигнализировать проходящим судам пресекалась мужчинами племени.
Барбара стала ключевым источником информации для этнографического труда Джона Макгилливрея, предоставив сведения о языке и социальных структурах, которые ранее были неизвестны западной науке.
