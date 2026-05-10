Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Калашников

Экологический апгрейд на грядке: как отходы форелевых ферм превращаются в ценное удобрение

Наука

Рыбоводные хозяйства годами ломали голову над утилизацией донных осадков — отходов, скапливающихся под садками. Сегодня ученые предлагают превратить этот экологический балласт в ресурс для аграриев. Оказывается, вместо дорогостоящих манипуляций по захоронению отходов форелевых ферм, фермеры могут получить доступ к бесплатному источнику минералов для своих угодий.

радужная форель
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CohoSmolts.jpg by Cacophony, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
радужная форель

Отходы как новый агроактив

Подводные отложения на форелевых фермах долгое время считались головной болью владельцев бизнеса. Остатки кормов и органические взвеси накапливаются на дне, требуя затратных мер по очистке акваторий. Исследователи из Карельского научного центра РАН доказали: этот состав богат фосфором и другими элементами, критически важными для роста сельскохозяйственных культур.

"Использование донных остатков — это классический пример перехода к экономике замкнутого цикла. Мы перестаем выбрасывать питательные вещества и возвращаем их обратно в почвооборот", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Лабораторный успех на грядке

Ученые создали питательный микс из торфа и "рыбного" ила. В ходе тестов салат латук "Медвежье ушко" продемонстрировал впечатляющие показатели. Внесение донных отложений обогатило субстрат ванадием и нейтрализовало избыточное токсичное воздействие марганца, который часто угнетает растения на бедном грунте.

Показатель Эффект от внесения донных осадков
Всхожесть семян Рост на 10% (овес, рожь, горох)
Минеральный состав Стабильное повышение фосфора и калия

Данные результаты наглядно показывают: вместо того чтобы тратить бюджеты на химические удобрения, фермеры могут интегрировать органический ил в свою систему земледелия.

"Мы видим явное улучшение динамики роста именно за счет доступных форм калия и кальция, содержащихся в осадках форелевых хозяйств", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учитель биологии Ольга Николаева.

Проект уже получил признание научного сообщества, включая публикации в авторитетном издании Eurasian Soil Science. Сейчас команда готовится к следующему этапу — испытаниям на истощенных почвах, где потенциал "рыбного" удобрения должен раскрыться максимально полно. Любая технология, снижающая зависимость от внешней логистики и дорогого импорта, сегодня в приоритете.

"Главное — соблюдение дозировки. Использование таких активных добавок требует предварительного анализа состава почвы, иначе есть риск перенасыщения", — предупредила в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы о применении ила

Можно ли вносить чистый ил прямо из-под садков в огород?

Нет, ил необходимо компостировать или смешивать с торфом. Прямое внесение может вызвать локальный перекос минерального состава.

Все ли растения хорошо реагируют на такую подкормку?

Опыты с горохом, редькой и овсом показали отличную динамику, однако для специфических ягодных культур нужны дополнительные исследования.

Безопасны ли отложения для экологической чистоты овощей?

Исследование подтвердило крайне низкое содержание тяжелых металлов в осадках, что делает их пригодными для использования в качестве удобрения.

Станет ли ил полноценной заменой промышленным удобрениям?

Ил выступает в роли эффективной частичной замены, восполняющей дефицит фосфора, однако полностью исключить необходимость в комплексной агрохимии на промышленных масштабах пока невозможно.

Читайте также

Экспертная проверка: почвовед Игорь Лыткин, биолог-эколог Аркадий Кузнецов, консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова
Автор Илья Калашников
Калашников Илья Сергеевич — ихтиолог с 20-летним стажем. Специалист по рыбным популяциям, водоёмам и антропогенному воздействию.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы экология удобрения сельское хозяйство
Новости Все >
Сорвались на ребёнка — ждите опеку: за что теперь наказывают нервных родителей
Экономика расхламления: почему россияне стали продавать даже семейные реликвии
Заканчивается столетний период борьбы за освобождение страны от ига самовластной бюрократии… — писала газета Русское слово 10 мая 1908 года
Тревожный симптом: как вовремя распознать скрытые угрозы затянувшегося кашля
Новокузнецк прорубил окно в Азию: из сердца Кузбасса открыли прямой телепорт во вьетнамские тропики
Жить с родителями в 30 лет — не позор: рынок жилья поставил молодых перед фактом, который не обойти
Миллиарды на развитие: КФУ готовит глобальную модернизацию учебных корпусов
Седых волос в офисах больше не стесняются: экономика перешла в режим, который раньше называли кризисным
Цена за сохранность вкладов: 2,7 миллиона россиян узнают, сколько государство заберёт у них из кармана
Цифровая касса взаимопомощи вернулась из СССР: старый советский трюк за сутки погасил чужую ипотеку
Сейчас читают
Мёртвая земля внезапно ожила: грядки превращаются в чернозём без тонн навоза
Садоводство, цветоводство
Мёртвая земля внезапно ожила: грядки превращаются в чернозём без тонн навоза
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Садоводство, цветоводство
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Популярное
Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста

В период завершения цветения жимолость сталкивается с критическим дефицитом ресурсов, влияющим на итоговый размер плодов и отсутствие характерной горечи.

Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста
Упражнение персик: как одним смешным движением сделать попу круглой, а осанку — королевской
Упражнение персик: как одним смешным движением сделать попу круглой, а осанку — королевской
Крах скоморошьего указа: Кремль жестко осадил Зеленского за насмешки над Днем Победы
Зола, компост или азофоска? Идеальная смесь для мощных кустов сладкого перца
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Сорняки между плитками исчезнут за сутки: домашний коктейль, который выжигает корни дотла
Не спешите заправлять фреон: почему кондиционер в машине дует теплым и как это вылечить за 2 часа
Вместо долгих приседаний: как всего одно упражнение у опоры меняет форму бедер
Вместо долгих приседаний: как всего одно упражнение у опоры меняет форму бедер
Последние материалы
Секрет активного роста: простые методы стимуляции семян превратят ваши огурцы в развесистые деревья
Пуля в голову его не взяла: история 30-метрового монстра, которого официально признала наука
Ловушка здорового питания: почему стандартные методы лечения запора могут не сработать
Экологический апгрейд на грядке: как отходы форелевых ферм превращаются в ценное удобрение
Сорвались на ребёнка — ждите опеку: за что теперь наказывают нервных родителей
Базовые принципы кулинарного конструктора: как собрать советскую запеканку из консервов и картофеля
Адвокат для паразита: почему полное исчезновение клещей станет началом конца для природы
Охота на слизней началась: как обычный кирпич поможет очистить от них огород за две недели
Тяжёлое испытание для собаки и хозяина: как помочь питомцу пережить переезд по правилу 3-3-3
Устали оттирать жир с кухонной плитки? Решение, которое моется одной левой и не надоедает годами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.