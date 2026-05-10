Рыбоводные хозяйства годами ломали голову над утилизацией донных осадков — отходов, скапливающихся под садками. Сегодня ученые предлагают превратить этот экологический балласт в ресурс для аграриев. Оказывается, вместо дорогостоящих манипуляций по захоронению отходов форелевых ферм, фермеры могут получить доступ к бесплатному источнику минералов для своих угодий.
Подводные отложения на форелевых фермах долгое время считались головной болью владельцев бизнеса. Остатки кормов и органические взвеси накапливаются на дне, требуя затратных мер по очистке акваторий. Исследователи из Карельского научного центра РАН доказали: этот состав богат фосфором и другими элементами, критически важными для роста сельскохозяйственных культур.
"Использование донных остатков — это классический пример перехода к экономике замкнутого цикла. Мы перестаем выбрасывать питательные вещества и возвращаем их обратно в почвооборот", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.
Ученые создали питательный микс из торфа и "рыбного" ила. В ходе тестов салат латук "Медвежье ушко" продемонстрировал впечатляющие показатели. Внесение донных отложений обогатило субстрат ванадием и нейтрализовало избыточное токсичное воздействие марганца, который часто угнетает растения на бедном грунте.
|Показатель
|Эффект от внесения донных осадков
|Всхожесть семян
|Рост на 10% (овес, рожь, горох)
|Минеральный состав
|Стабильное повышение фосфора и калия
Данные результаты наглядно показывают: вместо того чтобы тратить бюджеты на химические удобрения, фермеры могут интегрировать органический ил в свою систему земледелия.
"Мы видим явное улучшение динамики роста именно за счет доступных форм калия и кальция, содержащихся в осадках форелевых хозяйств", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учитель биологии Ольга Николаева.
Проект уже получил признание научного сообщества, включая публикации в авторитетном издании Eurasian Soil Science. Сейчас команда готовится к следующему этапу — испытаниям на истощенных почвах, где потенциал "рыбного" удобрения должен раскрыться максимально полно. Любая технология, снижающая зависимость от внешней логистики и дорогого импорта, сегодня в приоритете.
"Главное — соблюдение дозировки. Использование таких активных добавок требует предварительного анализа состава почвы, иначе есть риск перенасыщения", — предупредила в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.
Нет, ил необходимо компостировать или смешивать с торфом. Прямое внесение может вызвать локальный перекос минерального состава.
Опыты с горохом, редькой и овсом показали отличную динамику, однако для специфических ягодных культур нужны дополнительные исследования.
Исследование подтвердило крайне низкое содержание тяжелых металлов в осадках, что делает их пригодными для использования в качестве удобрения.
Ил выступает в роли эффективной частичной замены, восполняющей дефицит фосфора, однако полностью исключить необходимость в комплексной агрохимии на промышленных масштабах пока невозможно.
