Алексей Трофимов

Провал в земле оказался порталом в прошлое: под Китаем выжил древний подземный мир

Наука

В 2018 году на юге Китая земля буквально ушла из-под ног, обнажив гигантский провал глубиной около 192 метров. На дне этой карстовой воронки исследователи обнаружили изолированную экосистему с деревьями высотой до 40 метров, которые сохранили облик планеты до появления человека.

Фото: unsplash.com by Mike Petrucci, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Геологическое исключение из правил

Южные провинции Китая прорезаны тысячами пустот, но этот объект выбивается из статистики. Его параметры поражают: длина свыше 300 метров и ширина около 150 метров. Подобные образования возникают, когда вода веками подмывает известняк, превращая твердую породу в хрупкий каркас. В определенный момент свод не выдерживает и обрушивается внутрь, создавая так называемый небесный колодец.

Для геологии юга страны такие процессы привычны, однако внутренний объем этой воронки составляет более пяти миллионов кубических метров. Это пространство могло бы вместить современные вычислительные центры целого мегаполиса. Вместо строительного мусора спелеологи нашли на дне первозданный хаос, ставший колыбелью для жизни.

"Такие провалы обнажают слои, которые не видели солнца миллионы лет. Это прямой доступ к истории Земли без вмешательства человека", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Лес под толщей камня

Главным сюрпризом стала растительность. На дне провала сформировался тропический лес, который тянется к рассеянному свету сверху. Влажность здесь держится на стабильном уровне, а стены защищают флору от ветра и температурных скачков. Внутри обнаружены виды, которые на поверхности считались утраченными или крайне редкими.

Параметр системы Характеристика объекта
Глубина провала 192 метра
Высота деревьев до 40 метров
Объем пустоты 5 000 000 м³
Статус флоры реликтовая / изолированная

Среди густых зарослей ученые нашли Petrocosmea grandiflora. До этой находки растение числилось в списках исчезнувших. Стабильность микроклимата позволила ему переждать эпохи, когда внешняя среда становилась слишком враждебной. Это напоминает то, как древние артефакты в гробницах правителей сохраняются веками благодаря герметичности камер.

"Биологическое разнообразие в таких точках — это архив эволюции. Мы видим виды, которые не менялись со времен динозавров", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Экосистема как капсула времени

Изоляция привела к появлению узкоспециализированных обитателей. В подземных водоемах живут рыбы, полностью лишенные глаз. В условиях вечного сумрака зрение стало избыточным ресурсом, и природа заменила его на чувствительные сенсоры. Подобная адаптация занимает миллионы лет и указывает на то, что мир внутри воронки не имел контактов с внешней средой на протяжении огромных геологических периодов.

История этих мест теснее связана с движениями земной коры, чем кажется. Когда-то эти территории были частью древних суперконтинентов, и сохранившиеся под землей растения — их прямые потомки. Здесь эволюция не останавливалась, но шла по параллельному пути, сохранив формы, которые на поверхности проиграли конкурентную борьбу.

"Каждая такая воронка — это замкнутая физическая система. Ее изучение дает понимание того, как жизнь адаптируется к экстремальной нехватке ресурсов", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Квантовый след в реальности

Открытие скрытого мира совпало по времени с технологическим рывком в другой области. Пока геологи изучали древние пустоты, российские специалисты продемонстрировали квантовую систему на 70 кубитов. Это своего рода глубокое погружение в микромир, где законы классической логики перестают работать, уступая место новым правилам игры.

Сложность таких разработок сопоставима с организацией межпланетных миссий или совместным мониторингом космических угроз. Мы учимся видеть то, что скрыто от глаз: будь то лес на дне двухсотметровой ямы или запутанные состояния атомов иттербия. Оба процесса требуют от человека выхода за рамки привычного восприятия пространства и времени.

Ответы на популярные вопросы

Как растения выживают без прямого солнечного света?

В глубоких воронках растения используют рассеянный свет, который отражается от стен и проникает сверху. Высокая влажность и стабильная температура компенсируют нехватку интенсивного излучения.

Могут ли там обитать неизвестные науке животные?

Да, из-за длительной изоляции в таких пещерах часто находят эндемичные виды насекомых, пауков и рыб, которые развивались отдельно от остального мира миллионы лет.

Опасно ли находиться внутри воронки?

Спуск требует специального оборудования. Главные риски связаны с нестабильностью грунта над пустотами и возможным скоплением газов, хотя в открытых провалах вентиляция обычно достаточная.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биолог Андрей Ворошилов, биофизик Алексей Корнилов
Автор Алексей Трофимов
Трофимов Алексей Сергеевич — геолог с 23-летним стажем. Изучает природные процессы Земли, рельеф и геологические риски.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы китай экология археология
