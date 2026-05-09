Панама теряет свою океаническую дорогу жизни: почему базовая экосистема замерла впервые за 40 лет

В Панамском заливе зафиксировано исчезновение механизма сезонного охлаждения вод, который поддерживал экосистему региона на протяжении последних 40 лет. Ослабление пассатов сократило период апвеллинга с девяти недель до двух, провоцируя перегрев океана и угрожая рыболовному промыслу.

Фото: commons.wikimedia.org by Desi burgos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Панамский залив

Механика движения водных масс

Ежегодно в январе северные пассаты запускали в Панамском заливе природный лифт. Ветер отгонял нагретый слой воды от берега, а на его место из глубины поднимались холодные потоки. Это явление, называемое апвеллингом, доставляет к поверхности азот и фосфор. Нутриенты превращают прибрежные воды в пастбище для фитопланктона, который кормит сардин, скумбрию и кальмаров.

Данный процесс важен не только для рыболовства, но и для выживания кораллов. Прохладная вода служит термическим щитом, защищая рифы от обесцвечивания в пик жары. Однако в 2025 году привычная схема дала сбой. Вместо девяти недель полноценного охлаждения ученые зафиксировали лишь 14 дней активности, что стало минимальным показателем за десятилетия наблюдений.

"Когда ветер все-таки поднимался, он был таким же сильным, как всегда, но просто дул недостаточно долго, чтобы запустить процесс апвеллинга", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Сбой климатического насоса

Минимальная температура поверхности моря в сезоне 2025 года подскочила с исторических 18.3 °C до 23 °C. Частота северных ветров упала на 75%. Исследователи из Смитсоновского института тропических исследований связывают это с аномальным положением внутритропической зоны конвергенции. Даже фаза Ла-Нинья, которая обычно усиливает океанские течения, не смогла стабилизировать ситуацию.

Панамское струйное течение потеряло свою силу и продолжительность. Это доказывает, что локальная динамика ветров меняется гораздо быстрее, чем предполагали климатические модели. Если раньше система выдерживала мощные циклы Эль-Ниньо, то теперь она ломается под воздействием менее изученных факторов. Подобные процессы уже наблюдались в других регионах, где исчезновение льда или смещение ветровых поясов перегревали акватории.

Параметр Изменение в 2025 году Продолжительность апвеллинга Сократилась с 9 до 2 недель Мин. температура воды Выросла с 18.3 °C до 23 °C Частота северных ветров Снизилась на 75%

"Нарушение температурных циклов напрямую влияет на кормовую базу. Без восходящих потоков океан превращается в пустыню", — отметил специально для Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Прогнозы и риски для экосистемы

Ситуация в Панаме может стать триггером для всей тропической зоны. Океан превращается в тепловую батарею, что критично для организмов, привыкших к стабильности. Когда живой реактор океана начинает давать сбой, последствия ощущают не только рыбы, но и прибрежные общины, живущие за счет промысла. Коралловые рифы уже находятся в зоне риска из-за отсутствия сезонной прохлады.

Сейчас внимание ученых приковано к данным за 2026 год. Если ветровая система не восстановится, экологи признают сдвиг необратимым. Это потребует пересмотра всех квот на рыболовство и мер по охране морских парков. В регионах, где акустика моря и биологические ритмы тесно связаны с течениями, изменения могут быть катастрофическими.

"Мы видим деградацию привычных сред обитания. Это вызов для всей системы мониторинга тропических вод", — подчеркнул эколог Денис Поляков в разговоре с Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы о состоянии океана

Почему холодная вода важна для тропиков?

Она приносит питательные вещества с глубины. Без них погибает планктон, что разрушает цепочку питания рыб и птиц. Также холодные потоки спасают кораллы от перегрева.

Как исчезновение ветра влияет на человека?

Падение уловов сардины и скумбрии бьет по экономике. Это приводит к росту цен на морепродукты и лишает работы тысячи рыбаков в Панаме и соседних странах.

Связано ли это с глобальным потеплением?

Ученые предполагают связь, так как климатические изменения влияют на положение зон давления и силу пассатов, что и тормозит океанический апвеллинг.

Читайте также