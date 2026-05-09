В Панамском заливе зафиксировано исчезновение механизма сезонного охлаждения вод, который поддерживал экосистему региона на протяжении последних 40 лет. Ослабление пассатов сократило период апвеллинга с девяти недель до двух, провоцируя перегрев океана и угрожая рыболовному промыслу.
Ежегодно в январе северные пассаты запускали в Панамском заливе природный лифт. Ветер отгонял нагретый слой воды от берега, а на его место из глубины поднимались холодные потоки. Это явление, называемое апвеллингом, доставляет к поверхности азот и фосфор. Нутриенты превращают прибрежные воды в пастбище для фитопланктона, который кормит сардин, скумбрию и кальмаров.
Данный процесс важен не только для рыболовства, но и для выживания кораллов. Прохладная вода служит термическим щитом, защищая рифы от обесцвечивания в пик жары. Однако в 2025 году привычная схема дала сбой. Вместо девяти недель полноценного охлаждения ученые зафиксировали лишь 14 дней активности, что стало минимальным показателем за десятилетия наблюдений.
"Когда ветер все-таки поднимался, он был таким же сильным, как всегда, но просто дул недостаточно долго, чтобы запустить процесс апвеллинга", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Минимальная температура поверхности моря в сезоне 2025 года подскочила с исторических 18.3 °C до 23 °C. Частота северных ветров упала на 75%. Исследователи из Смитсоновского института тропических исследований связывают это с аномальным положением внутритропической зоны конвергенции. Даже фаза Ла-Нинья, которая обычно усиливает океанские течения, не смогла стабилизировать ситуацию.
Панамское струйное течение потеряло свою силу и продолжительность. Это доказывает, что локальная динамика ветров меняется гораздо быстрее, чем предполагали климатические модели. Если раньше система выдерживала мощные циклы Эль-Ниньо, то теперь она ломается под воздействием менее изученных факторов. Подобные процессы уже наблюдались в других регионах, где исчезновение льда или смещение ветровых поясов перегревали акватории.
|Параметр
|Изменение в 2025 году
|Продолжительность апвеллинга
|Сократилась с 9 до 2 недель
|Мин. температура воды
|Выросла с 18.3 °C до 23 °C
|Частота северных ветров
|Снизилась на 75%
"Нарушение температурных циклов напрямую влияет на кормовую базу. Без восходящих потоков океан превращается в пустыню", — отметил специально для Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.
Ситуация в Панаме может стать триггером для всей тропической зоны. Океан превращается в тепловую батарею, что критично для организмов, привыкших к стабильности. Когда живой реактор океана начинает давать сбой, последствия ощущают не только рыбы, но и прибрежные общины, живущие за счет промысла. Коралловые рифы уже находятся в зоне риска из-за отсутствия сезонной прохлады.
Сейчас внимание ученых приковано к данным за 2026 год. Если ветровая система не восстановится, экологи признают сдвиг необратимым. Это потребует пересмотра всех квот на рыболовство и мер по охране морских парков. В регионах, где акустика моря и биологические ритмы тесно связаны с течениями, изменения могут быть катастрофическими.
"Мы видим деградацию привычных сред обитания. Это вызов для всей системы мониторинга тропических вод", — подчеркнул эколог Денис Поляков в разговоре с Pravda.Ru.
Она приносит питательные вещества с глубины. Без них погибает планктон, что разрушает цепочку питания рыб и птиц. Также холодные потоки спасают кораллы от перегрева.
Падение уловов сардины и скумбрии бьет по экономике. Это приводит к росту цен на морепродукты и лишает работы тысячи рыбаков в Панаме и соседних странах.
Ученые предполагают связь, так как климатические изменения влияют на положение зон давления и силу пассатов, что и тормозит океанический апвеллинг.
Современный подход к садовому менеджменту предлагает заменить изнурительный труд на точный расчет, используя доступные средства для очистки сложных зон участка.