Илья Калашников

Киты, акулы и треска заговорили: какие сигналы скрывает темная бездна океана

Наука

Океанская бездна только кажется немым кладбищем тишины. На деле толща воды — это плотный, гудящий эфир, где звук летит в пять раз быстрее, чем в воздухе. Здесь акустика заменяет зрение, навигатор и паспорт. От ультразвуковых "радаров" дельфинов до кинематографического "биотванга" китов — подводный мир прошит вибрациями, которые помогают выживать там, куда не доходит ни один солнечный луч.

Фото: Pravda.Ru by Аркадий Кузнецов is licensed under publiс domain
Биолокация: как видеть ушами в кромешной тьме

На глубине более километра глаза — бесполезный рудимент. Китообразные превратили свои морды в высокотехнологичные сонары. Они транслируют высокочастотные щелчки, которые рикошетят от биологических объектов и возвращаются обратно, рисуя в мозгу животного детальную 3D-карту.

Клюворылые киты в Мексиканском заливе работают как профессиональные спецназовцы: они не "светят" фонариком постоянно. Кит ныряет на 1100 метров и выдает короткие импульсы только в момент атаки. Это экономит батарейку организма и позволяет оставаться невидимым для конкурентов.

"Эхолокация — это не просто писк. Это сложнейшая обработка данных. Животное анализирует фазу, частоту и задержку сигнала. Любое препятствие, будь то скала или вулканическая порода, имеет свой акустический почерк", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Дельфины францискана пошли еще дальше. Они перешли на "военные" частоты до 250 кГц. Этот ультразвук не слышат косатки. Скрытая радарная система позволяет охотиться в тишине, не рискуя стать обедом для более крупных хищников. Пока одни ищут пропитание, другие пытаются сохранить экосистему в условиях меняющегося климата.

Подводные соцсети: серенады трески и фольклор горбачей

Миф о немоте рыб рассыпается при первом погружении гидрофона. Тихоокеанская треска во время нереста превращается в оперного певца. Самцы ворчат, издавая серии импульсов.

Частота звука — это их резюме: чем ниже бас, тем крупнее и здоровее особь. Самки выбирают партнера по тембру, понимая, сможет ли он защитить потомство.

Вид животного Тип и цель звука
Горбатый кит Песни со сложной грамматикой, передача культуры
Тихоокеанская треска Низкочастотное ворчание для привлечения самок
Ламантин Свист и трели для связи матери и детеныша
Пятнистая акула Защитные щелчки мощностью до 166 децибел

Горбатые киты — главные интеллектуалы сцены. Их композиции включают в себя рифмы и ритмы. Ученые доказали: это не инстинкт, а фольклор. Популяции обмениваются "хитами", мелодии меняются от сезона к сезону. Иногда эти песни долетают до мест, где пингвины формируют облака, связывая биосферу океана в единую сеть.

"Мы часто недооцениваем когнитивные способности морских обитателей. Звук для них — это способ обозначить границы территории и передать опыт молодняку", — отметил в разговоре с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Голоса безмолвных: почему заговорили акулы

До 2025 года считалось, что акулы лишены голоса из-за отсутствия плавательного пузыря. Но наука умеет удивлять. Новозеландская пятнистая акула в моменты опасности выдает "пулеметную очередь" из девяти щелчков.

Громкость в 166 децибел сопоставима с выстрелом прямо у вашего уха. Физика процесса проста: резкое смыкание челюстей создает мощную ударную волну. Это звуковой барьер, призванный оглушить или напугать агрессора.

Загадка Марианской впадины: ИИ против "биотванга"

Десять лет мир ломал голову над "биотвангом" — металлическим гулом из района Марианской впадины. Звук напоминал спецэффекты из фантастических фильмов. Разгадка пришла с помощью нейросетей. ИИ перелопатил 200 тысяч часов записей и нашел корреляцию: "биотванг" издает редкий кит Брайда. Частота сигналов напрямую зависит от климатических циклов Эль-Ниньо. Когда течения меняют курс, за ними мигрирует планктон, а следом — киты, меняя ритм своих песен.

"Акустика в океане реагирует на малейшие изменения среды. Климатические аномалии буквально перенастраивают оркестр. Мы видим, как меняется поведение рыб из-за температуры воды", — подчеркнул биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Шумовое загрязнение: когда океан просит тишины

Человек притащил в океан "белый шум". Гул турбин сухогрузов и грохот сейсморазведки превращают жизнь китов в ад. Для них этот фон — как если бы вы пытались спать под работающей болгаркой. Звуковой хаос перекрывает сигналы эхолокации.

Дезориентированные гиганты теряют дорогу и выбрасываются на берег. Даже крошечные существа, способные перелетать океаны, зависят от чистоты среды, но для подводных жителей шум — это не дискомфорт, а смерть.

Исследователи, проводившие эксперименты на глубине, подтверждают: акустический комфорт критичен для здоровья. Сегодня экологи бьются не только за чистоту воды, но и за акустическую гигиену. Без тишины морская симфония окончательно превратится в какофонию, ведущую к гибели видов.

Ответы на популярные вопросы о звуках океана

Почему звук под водой важнее зрения?

Вода поглощает свет очень быстро. Уже на глубине 200 метров царят сумерки, а ниже 1000 метров — абсолютная тьма. Звук же распространяется в плотной водной среде на огромные расстояния почти без потерь.

Слышат ли рыбы человеческую речь?

Нет, из-за огромной разницы в плотности сред (воздух-вода) звуки с поверхности почти полностью отражаются от границы раздела. Чтобы рыба вас "услышала", нужно кричать прямо в воду, и то это будет воспринято как неясная вибрация.

Может ли звук убить морское животное?

Да. Мощные военные сонары и взрывы при геологоразведке могут вызвать у китообразных кессонную болезнь и физические повреждения слухового аппарата.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, зоолог Дмитрий Мельников, биолог-эколог Аркадий Кузнецов
Автор Илья Калашников
Калашников Илья Сергеевич — ихтиолог с 20-летним стажем. Специалист по рыбным популяциям, водоёмам и антропогенному воздействию.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы биология
