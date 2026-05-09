Озеро Могильное будто спрятало под водой чужой мир: смертельный слой поднимается всё выше

Озеро Могильное неподалеку от Мурманска — настоящий природный бункер. В этом замкнутом водоеме на острове Кильдин слои воды живут по своим правилам, не смешиваясь столетиями. Мы разберем, как физика меромиктических систем создает здесь условия для жизни сразу двух враждующих миров. Узнаем, почему этот хрупкий баланс сейчас стремительно рушится.

Фото: Pravda.ru by Трусов Алексей, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Круглое лесное озеро

Слоеный пирог из воды

Озеро представляет собой вертикальный сэндвич из пяти слоев. Разная плотность воды делает их самостоятельными зонами. Пресная вода сверху не хочет опускаться вниз, а тяжелый соленый рассол на дне намертво прикован к грунту. Это инженерная ловушка природы, похожая на комплекс защитных сооружений, только вместо бетона здесь закон физики.

"Вода в таких водоемах теряет вертикальную динамику. Если нарушить приток свежих порций из моря, вся система захлебывается собственными отходами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Лапшин.

На дне озера покоятся запасы сероводорода. Розовый пояс бактерий работает как фильтр, не пуская яд к поверхности. Это напоминает жизнь в экстремальных условиях реактора, где каждый организм занят своим делом по утилизации отходов.

Причины гибели экосистемы

Главная угроза — снижение уровня притока морской воды. Дамба, отделяющая озеро от Баренцева моря, постепенно заиливается. Проницаемость грунта падает, и соленый рассол перестает замещать пресную воду. Озеро становится слишком пресным сверху, а сероводород снизу поднимается все выше. Ошибки инфраструктуры здесь ведут к немедленному вымиранию эндемиков.

Параметр Состояние Соленость верхнего слоя Рост до 10,7 промилле Граница сероводорода Поднялась на метр

"Мы видим прямую зависимость между проницаемостью дамбы и выживанием рыб. Когда баланс солей падает, пространство для жизни сжимается как шагреневая кожа", — отметил Никитин Олег в беседе с Pravda.Ru.

Климатические изменения усугубляют процесс. Меньше осадков — меньше пресной воды, которая давит на соленые слои. Система превращается в "застойную ванну". Подобные риски мы уже наблюдаем в глобальных океанических масштабах, где меняется химический состав воды.

"Если прослойка сероводорода поднимется еще выше, мы потеряем последнюю популяцию кильдинской трески. Это будет финал", — подчеркнул Виталий Корнеев в разговоре с Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы о Могильном

Почему озеро называют могилой?

Название закрепилось в XIX веке после кровавых событий войны, когда в водоем сбросили тела погибших жителей побережья.

Есть ли там рыба?

Да, там обитает кильдинская треска. Это редкий подвид, который живет только в условиях изоляции этого озера.

Опасна ли вода для человека?

Купаться не стоит. Придонные слои насыщены сероводородом, который является токсичным газом.

