Алексей Руднев

Луна — осколок Земли? Учёные раскрывают тайну катастрофического рождения нашего спутника

Луна — это не просто ночной фонарь. Это застывший свидетель катастрофы планетарных масштабов. Спустя 50 лет после миссий "Аполлона" ученые продолжают ломать голову: как именно из груды космического мусора собрался наш спутник? Стандартные модели не стыкуются с тем, что мы видим в пробах грунта. История Земли оказалась гораздо кровавее, чем мы думали ранее, и теперь физики призывают на помощь магматический конвейер, чтобы пролить свет на тайну, скрытую в недрах небесных тел.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Тейя: удар, изменивший историю

Около 4,51 миллиарда лет назад в раннюю Землю врезался гость. Тейя. Объект размером с Меркурий или даже больше. Это был не "космический чих", а колоссальный геофизический сдвиг. Удар переписал сценарий развития нашей планеты. Всё, что мы называем геологией, началось с того, что Земля превратилась в бурлящий котел.

Вит ван Вестренен, специалист по Луне из Свободного университета Амстердама, отмечает: в начале Луна не была камнем. Это был светящийся шар магмы, раскаленный до тысяч градусов. Остыть эта субстанция должна была еще до формирования тех минералов, которые спустя миллиарды лет привезли в своих контейнерах астронавты.

"Классические сценарии описывают касательный удар: одна половина импактора врезается, другая уходит в космос и формирует спутник. Но химия не обманывает — Луна состоит из земных пород, а не из "чужака" Тейи", — предположил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Луна в пробирке: 1700 км магмы

В лаборатории команда ван Вестренена буквально воспроизводит ад. Они используют резистивный нагрев графита, чтобы поднять температуру до 1700 °C. Это адская печь! Давление разгоняют до 250 000 атмосфер. Это в разы мощнее того, что мы привыкли видеть в быту.

Исследователи пытаются понять: как магма застывала? Образец "Генезис", найденный еще в 1971 году (миссия "Аполлон-15"), состоит из плагиоклаза. Этот минерал легкий, он всплывал на поверхность "магматического океана" глубиной 1700 километров. Это было грандиозное эволюционное превращение неживой материи.

"Магматические океаны — это физическое состояние, которое диктует структуру минералов. Когда мы имитируем это в лаборатории, мы видим, что история Луны — это не случайность, а строгое следование законам термодинамики", — добавил в беседе с Pravda.Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Химический парадокс родства

Классические модели 25-летней давности буксуют. Почему Луна "родная" сестра Земли по химическому составу? Если бы в нас врезался пришелец, он должен был оставить "отпечатки пальцев" в лунном грунте. Но мы видим состав богатых оливином базальтов, удивительно похожих на земные.

Характеристика Данные модели
Расчетная температура магмы Свыше 1700 °C
Материал Луны Смесь обломков Земли (50%) + Тейи

Возможно, Земля во время удара была сформирована лишь наполовину. Луна стала результатом смеси выбросов нашей планеты и остатков Тейи. И все же это выглядит как атмосферная ловушка для исследователей, ищущих четкие ответы в хаосе данных.

"Геология — это работа с фактами, а не с гипотезами. Когда мы видим идентичность изотопного состава, это кричит о том, что Луна является частью Земли, отторгнутой при катастрофе", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Ответы на популярные вопросы

Почему Луна белого цвета?

Ее поверхность покрыта плагиоклазом — минералом, который всплыл на поверхность магмы в глубокой древности. Его кристаллы отлично отражают свет.

Откуда взялась Тейя?

Это планетарный зародыш, возникший в другой части системы. Химически она не должна быть "земной", что создает главный парадокс науки.

Как ученые узнают о составе центра Луны?

Они сжимают минералы в специальных прессах, имитируя давление до 250 000 атмосфер. Это позволяет заглянуть в недра, не летя туда.

Сколько времени нужно было для остывания?

Ван Вестренен подтверждает: это главный вопрос. Точное время пока остается загадкой, так как магма долго сохраняла жидкую форму.

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, ученый-химик Илья Сафронов, эколог Денис Поляков
Автор Алексей Руднев
Руднев Алексей Михайлович — астрофизик с 14-летним стажем. Понятно объясняет космические процессы и астрофизические явления.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Упражнение персик: как одним смешным движением сделать попу круглой, а осанку — королевской
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок

Современный подход к садовому менеджменту предлагает заменить изнурительный труд на точный расчет, используя доступные средства для очистки сложных зон участка.

Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Лев показал клыки: масштабный бой в Ормузском проливе закончился унижением ВМС США
Крах скоморошьего указа: Кремль жестко осадил Зеленского за насмешки над Днем Победы
Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста
