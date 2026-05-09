Липкая инопланетная ловушка: как 13-килограммовый камень парализовал работу марсохода Curiosity

Марсоход Curiosity привык к сюрпризам, но апрель 2026 года принес нечто из ряда вон выходящее. 25-го числа робот вонзил свой бур в породу под названием Атакама — рядовая процедура по превращению камня в анализируемый порошок. Вместо крошки исследователи получили немой вопрос: 13-килограммовая плита намертво прилипла к буровой установке. За 13,5 лет работы на поверхности красной планеты ничего подобного не случалось.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Марсоход бурит камень

Почему марсианские камни игнорируют физику Земли

Инженеры НАСА не раз обжигались на том, что геологическая структура реголита на Марсе — это не школьный учебник. Мельчайшие вариации твердости, невидимые трещины и способ "склейки" минеральных слоев способны превратить рутинный эксперимент в аттракцион по спасению техники. Пока на Земле мы проверяем образцы в лабораториях, марсоход вынужден играть в рулетку с непредсказуемой подложкой дистанционно.

"Поведение породы при ударном воздействии часто невозможно предсказать без реального теста. Внутренние напряжения в минералах при смене температур могут создавать эффект прилипания, который редко встречается в земных условиях", — предположил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

История борьбы с техобслуживанием среди кратеров

Curiosity с 2012 года постоянно борется с инфраструктурным износом. Механизм бурения, сочетающий вращение и молотовую технику, регулярно подводит. В 2015 году система закоротила, через несколько месяцев заклинило тормоз. Инженеры месяцами подбирали обходные пути, чтобы продолжить геологический анализ, ведь под угрозой были исследования длинноцепочечных алканов, которые трудно объяснить без биологии.

"Любые поломки в условиях экстремальной удаленности — это проверка на прочность для всей команды. Дистанционное управление аппаратурой через вакуум требует ювелирной точности, даже когда металл на поверхности планеты капризничает", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Характеристика Параметр Срок миссии (план) 2 года Фактическое пребывание Более 13,5 лет

После трехдневной борьбы — вибраций, вращений и наклонов манипулятора — камень Атакама сдался 1 мая, расколовшись при ударе о поверхность Марса. Это была очередная победа инженерной мысли.

"Рабочий ресурс техники всегда конечен, но умение адаптироваться к сюрпризам среды — это то, что отличает реальных профессионалов от теоретиков. Марс не прощает ошибок с износом оборудования", — подметил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о марсоходах

Почему Curiosity не мог просто "стряхнуть" камень?

Буровая установка — сложный инструмент. Резкая тряска или удар могли вывести из строя хрупкий механизм подачи, который уже имел проблемы с тормозами в 2016–2017 годах.

Что делает порошок из скалы после бурения?

Его помещают в бортовые лаборатории, где приборы анализируют химический состав и структуру на наличие органики и следов воды.

Является ли это поломкой?

Нет, это непредвиденная ситуация с рельефом, которую успешно разрешили инженеры НАСА с помощью маневрирования манипулятором.

Может ли марсоход выйти из строя навсегда?

У Curiosity есть следы износа, но он продолжает полноценно работать, изучая кратер Гейл и склоны горы Шарп.

