Алексей Руднев

Тайная жизнь звезды: как учёные заглянули на скрытую сторону Солнца и не пожалели

Солнце — это не просто желтый диск на небе, а гигантский реактор, чья изнанка веками оставалась для человечества "слепой зоной". Вспышки и выбросы массы на обратной стороне звезды могли годами оставаться инкогнито, пока светило не совершало очередной оборот. Сегодня ученые приручили физику звука, чтобы заглянуть туда, куда не проникает прямой взгляд.

Гелиосейсмология: эхо внутри звезды

Метод гелиосейсмологии напоминает работу УЗИ, только вместо тканей организма — раскаленная плазма. Звуковые волны непрерывно прошивают Солнце, отражаясь от внутренних структур, как эхо в пещере. Эти колебания проливают свет на то, что скрыто от глаз. Если же внутри пути волны попадается активная область, характер ее движения меняется. Раньше это было лишь констатацией факта, но теперь физики научились читать эти искажения как открытую книгу.

"Магнитные поля на Солнце — это не просто абстракция, это фундамент всех энергетических катастроф, которые мы наблюдаем. Анализируя фазовые сдвиги сейсмических волн, мы фактически проводим дефектоскопию внутренних слоев светила", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Магнитная тайна темной стороны

Главный прорыв совершила команда Амра Хамады из Национальной солнечной обсерватории. Используя данные аппарата GONG, исследователи научились определять полярность магнитных полей в невидимых областях. Полярность — это "паспорт" солнечного пятна, определяющий, куда направлено поле: наружу или внутрь. Зная этот параметр, астрономы понимают, какая энергия накоплена в активной зоне и насколько она опасна для земных технологий.

Тип полярности Характеристика действия
Положительная Вектор направлен от центра звезды
Отрицательная Вектор направлен внутрь светила

"Мы привыкли видеть Солнце как статичный объект, но его недра — это кипящий котел магнитной нестабильности. Тонкая настройка сейсмических датчиков позволяет нам улавливать даже слабые вибрации, предваряющие мощные выбросы массы", — уточнил в беседе с Pravda.Ru инженер-энергетик Сергей Мартынов.

Космическая погода у вашего порога

Активность Солнца — палка о двух концах. С одной стороны, мы любуемся полярными сияниями. С другой — мощные бури способны превратить спутниковую связь в набор бесполезного металла и вывести из строя энергосистемы. Квантовый подход к анализу карт GONG позволяет выстраивать непрерывную магнитную карту всей звезды. Это дает синоптикам фору в двое суток или больше, что критически важно для защиты нашей инфраструктуры.

"Критически важно понимать не только наличие пятна, но и геометрию его магнитных линий. Именно из-за неправильной ориентации полей происходят самые разрушительные для электроники геомагнитные штормы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Ответы на популярные вопросы о Солнце

Как звуковые волны проходят через вакуум космоса?

Никак. Звук — это механическое колебание. Внутри Солнца есть плазма, которая служит средой для этих волн. Звук Солнца остается на Солнце, а мы лишь регистрируем его сейсмический отголосок через данные приборов.

Почему пятна на Солнце темные?

Они кажутся темными, потому что их температура ниже, чем у окружающей поверхности. Это происходит из-за подавления конвекции мощными магнитными полями.

Что будет, если Солнце "выстрелит" в Землю прямо сейчас?

Мы получим геомагнитную бурю класса G4 или G5. Это чревато сбоями в GPS, отключениями радиосвязи и яркими сияниями вплоть до экватора.

Станет ли прогноз космической погоды абсолютным?

Наука стремится к этому, но природа звезды хаотична. Метод гелиосейсмологии делает прогнозы гораздо точнее, но полностью предсказать каждый микровсплеск пока невозможно.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер-энергетик Сергей Мартынов, специалист по реагированию на инциденты Анна Климова
Автор Алексей Руднев
Руднев Алексей Михайлович — астрофизик с 14-летним стажем. Понятно объясняет космические процессы и астрофизические явления.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы космос солнце астрономия
