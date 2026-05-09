Сергей Белов

Забытая технология предков? Как в древнем Багдаде получали электричество без единой розетки

В песках Ирака обнаружили артефакт, который мог перевернуть историю физики. Глиняный сосуд с медным цилиндром и железным стержнем внутри напоминает гальванический элемент. Ученые десятилетиями спорят, могли ли древние парфяне приручить электричество за две тысячи лет до Алессандро Вольты.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Находка в Худжут-Рабу

В 1936 году во время раскопок близ Ктесифона археологи нашли странный предмет. Это была ваза из желтой глины высотой 15 сантиметров. Внутри нее находился свернутый лист меди, образующий цилиндр. Горлышко сосуда запечатывал битум, через который проходил железный прут. Металлы были разделены слоем асфальта, что исключало прямой контакт и короткое замыкание. Конструкция выглядела подозрительно функциональной. Подобные системы сегодня используют в обычных пальчиковых батарейках. Разница лишь в возрасте: артефакт датировали периодом правления парфян или Сасанидов. Это время, когда великая цивилизация еще не знала даже основ электродинамики. Ученые задались вопросом: зачем древним ремесленникам понадобилось сочетание антикоррозийной меди и быстро ржавеющего железа в одной банке.

"Древние находки часто ставят нас в тупик. Мы привыкли считать, что сложные физические эффекты — прерогатива современности, но история науки полна сюрпризов", — отметил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Электрохимическая гипотеза Кёнига

Директор лаборатории Багдадского музея Вильгельм Кёниг первым предположил, что перед ним — источник тока. Он считал, что в сосуд заливали кислую жидкость, например виноградный сок или уксус. Кислота работала как электролит, вызывая реакцию между медью и железом. В результате вырабатывалось напряжение, достаточное для простейших задач. По его мнению, ток использовали для гальванического золочения украшений. Кёниг обнаружил в запасниках музея серебряные вазы, покрытые тончайшим слоем золота. В отличие от метода амальгамы, такое покрытие требовало электрического воздействия. Его теория превращала древних ювелиров в инженеров-химиков. Уникальная мутация в истории технологий могла произойти на Ближнем Востоке еще в начале нашей эры.

Экспериментальная проверка девайса

В послевоенные годы исследователи попытались воссоздать устройство. Уиллард Грей из General Electric собрал копию и наполнил ее сульфатом меди. Прибор показал наличие тока. Позже Арне Эггебрехт использовал свежевыжатый сок лимона и смог позолотить серебряную статуэтку за несколько часов. Эти опыты доказали: конструкция способна генерировать энергию.

Параметр Значение
Высота сосуда 150 миллиметров
Напряжение (экспериментальное) 0,5 — 1,1 Вольт
Тип электролита Органические кислоты (сок, уксус)

В 2005 году создатели программы "Разрушители легенд" соединили десять таких банок последовательно. Они получили напряжение более 4 вольт. Этого хватило для гальваники и даже для легкого удара током. Однако эксперимент не подтверждает, что древние люди понимали физическую суть процесса. Древняя скала академической науки стоит на том, что это случайное совпадение.

Аргументы скептиков и магия

Большинство археологов уверены, что сосуды предназначались для хранения свитков. Медные цилиндры защищали папирус или пергамент от гнили. Внутри аналогичных находок из Селевкии обнаружили следы растительных волокон. Битумная пробка служила герметиком, а не изолятором. Железный стержень мог быть обычным гвоздем, которым запечатывали магический предмет. Индустрия гальваники оставила бы после себя чаны с остатками солей металлов. Но таких следов нет. Древние мастера золотили предметы с помощью ртути. Исследование черного моря артефактов прошлого указывает: ритуальное использование меди и железа было обычным делом. Металлы считались проводниками воли богов, а не носителями электронов.

"Отсутствие следов износа на электродах говорит против версии о батарее. При постоянной работе железо бы растворилось в электролите за считанные недели", — объяснил эксперт Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Ответы на популярные вопросы о багдадской батарее

Где сейчас находится оригинал артефакта?

Местонахождение предмета неизвестно. Он бесследно исчез из Национального музея Ирака в 2003 году во время военных действий. Исследователи работают только с фотографиями и чертежами прошлого века.

Почему ученые не могут прийти к единому мнению?

Артефакт функционален с точки зрения физики, но не вписывается в исторический контекст. Нет никаких письменных источников, описывающих работу с электричеством в ту эпоху.

Могли ли эти батареи заряжать лампы?

Это маловероятно. Для работы даже слабой лампы потребовались бы десятки таких сосудов и сложные медные провода, которых в археологических слоях не обнаружено.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, антрополог Артём Климов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы ирак история археология электричество
