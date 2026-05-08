Надежда Осипова

Учёные шокированы: мозг под анестезией продолжает анализировать речь и смысл во время наркоза

Наука

Ваш мозг ведет тайную жизнь, пока вы спите под маской анестезиолога. Новое исследование в журнале Nature взорвало догмы нейрохирургии: гиппокамп — глубокий архив нашей памяти — не выключается под пропофолом. Он продолжает жрать информацию, анализировать синтаксис и даже предугадывать финалы фраз в подкастах, которые крутят врачи. Сознание в отключке, но внутренний лингвист работает сверхурочно.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Секретная служба гиппокампа

Принято считать, что общая анестезия превращает человека в овощ на время операции. Память стирается, боль исчезает. Однако нейрохирург Самир Шет доказал: мозг хитрее. Группа ученых внедрила в мозг пациентов с эпилепсией сверхтонкие зонды. Эти штуки меньше волоса, но слышат электрический шепот каждой клетки. Пока пациенты были "в ауте", им крутили фрагменты аудиозаписей.

"Это не просто реакция на шум. Нейроны под анестезией кодируют семантику. Мозг в коме — это не выключенный компьютер, а система в режиме ожидания, которая продолжает сканировать порты", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Результаты шокируют. Участки мозга, отвечающие за высшие когнитивные функции, сохраняли активность, сопоставимую с бодрствованием. Гиппокамп не просто слышал слова, он предсказывал следующее слово по контексту. Это механизм прогнозирования, который раньше считался атрибутом исключительно ясного сознания.

Пропофол против связи отделов

Пропофол действует как топорик, перерубающий кабели между отделами мозга. Информации много, но она не склеивается в единую картинку "Я существую". Информация доходит до гиппокампа, он ее переваривает, но не может отправить отчет в кору. Вы ничего не помните, но ваш мозг все понял.

"Мы видим, что даже при химическом отключении сознания, биологическая ткань сохраняет алгоритмы обработки стимулов. Подобная автономность критически важна для выживания вида", — объяснил биофизик Алексей Корнилов.

Функция Состояние под анестезией
Осознание реальности Полностью отключено
Анализ грамматики Активен в гиппокампе
Предсказание слов Сохраняется на уровне бодрствования

Технологии будущего: от зондов до оживления

Зачем нам это знать? Это ключ к общению с людьми в коме. Если гиппокамп жив, значит, с человеком можно "говорить". Ученые уже думают, как использовать нейроны и кремниевые чипы для восстановления поврежденных связей.

Возможно, в будущем мы научимся не только вытаскивать людей из вегетативного состояния, но и подгружать знания прямо в гиппокамп во время глубокого сна.

Эксперименты пошли дальше. Исследователи уже пытались буквально оживить свиней, восстанавливая кровообращение в мозге спустя час после смерти. Понимание того, какие части мозга "неубиваемы", дает надежду на реанимацию даже в самых патовых ситуациях.

"Если мы научимся считывать эти сигналы без внедрения электродов, это перевернет диагностику травм мозга и прогнозирование рисков появления опухолей или дегенерации", — подчеркнул антрополог Артём Климов.

Интересно, что факторы риска для мозга могут быть социальными. Статистика показывает, что рак мозга чаще диагностируют у людей с определенным уровнем образования и стресса. В то же время медицина ищет способы регенерации через клетки костного мозга, что в теории может помочь восстановить нейронные магистрали, уничтоженные болезнью.

Ответы на популярные вопросы о работе мозга под наркозом

Слышит ли меня хирург, когда я под наркозом?

Ваш гиппокамп слышит. Но кора мозга не объединяет эти звуки в осознанное воспоминание. Вы не сможете пересказать анекдот врача после пробуждения, но ваш мозг его обработал.

Можно ли учить иностранный язык во время операции?

Исследователи тестируют эту идею. Раз гиппокамп различает тоны и смысл, теоретически обучение возможно. Но пропофол блокирует запись в "долговременную память", так что эффект пока под вопросом.

Почему я ничего не помню?

Анестезия разрывает "мосты" между отделами мозга. Гиппокамп работает как диктофон без кнопки "сохранить" во внешнюю память (кору). Данные поступают, анализируются и стираются процессом.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биофизик Алексей Корнилов, антрополог Артём Климов
Автор Надежда Осипова
Надежда Осипова — психолог с 18-летним стажем. Рассказывает про стресс, эмоциональное выгорание и повседневные психологические трудности.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы мозг
