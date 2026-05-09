Сергей Белов

Заплатка на фасаде скрывает правду: дом в Краматорске, где стены в буквальном смысле стали ядовитыми

В Краматорске обычная панельная новостройка стала местом массовой гибели жильцов из-за крошечной капсулы цезия-137. Радиоактивный источник десятилетие облучал людей сквозь бетонную стену. История вскрыла системные ошибки контроля над опасными промышленными изотопами в позднем СССР.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смерть в пустой квартире

Трагедия в доме номер 7 по улице Гвардейцев-Кантемировцев началась в 1981 году. Совсем молодая девушка умерла от лейкемии. Медики не нашли внешних причин, списав все на случайность. Спустя время скончались ее брат и мать. Следующая семья, заехавшая в квартиру, столкнулась с тем же сценарием. Подросток погиб от рака крови, а врачи продолжали говорить о плохой наследственности.

Ситуацию изменил случай. Родители последнего погибшего мальчика заметили на ковре, висевшем на стене, странное выжженное пятно. Вызванные специалисты зафиксировали фон, превышающий норму в сотни раз. Источником оказалась замурованная в бетонную панель ампула размером 4 на 8 миллиметров. Подобные технические сбои в системе учета привели к катастрофе.

"Такие случаи обнажают уязвимость городской среды перед промышленной халатностью. Маленький предмет способен превратить жилое помещение в камеру смертников", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Происхождение излучения

Расследование КГБ выявило цепочку событий, начавшуюся в Каранском карьере. В конце 1970-х там потеряли источник ионизирующего излучения ИГИ-Ц-4. Его использовали в уровнемере для контроля щебня. Капсула просто выпала из прибора. Вместо масштабных поисков пропажу списали, оформив как утилизацию. Мелкий предмет вместе с камнями попал на завод, где из него изготовили строительные панели.

Девять лет капсула с цезием-137 активностью 5,2x10¹⁰ Бк облучала жильцов двух смежных квартир. За это время погибло 6 человек, четверо из них дети. Еще 17 человек получили статус инвалидов. Последствия облучения проявлялись годами, разрушая здоровье целого поколения жильцов этого дома.

Физика невидимой угрозы

Цезий-137 — это изотоп, испускающий гамма-кварты высокой энергии. Бетонная стена не стала препятствием. Гамма-лучи проходят сквозь твердые материалы, ионизируя клетки человеческого тела. Это приводит к разрывам в цепочках ДНК и провоцирует быстрый рост злокачественных образований, таких как лейкемия. Радиация в квартире была постоянной, действуя 24 часа в сутки.

"Радиация не имеет запаха или цвета. Без дозиметра в жилом массиве обнаружить ее невозможно, пока не начнутся физиологические изменения в организме", — объяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин специально для Pravda.Ru.

Параметр объекта Характеристика
Тип изотопа Цезий-137
Размер капсулы 4 х 8 мм
Радиоактивность 5,2х10¹⁰ Бк
Число погибших 6 человек

После обнаружения источника фрагмент стены вырезали и вывезли. Фон в доме нормализовался. Однако уголовное дело заглохло. Развал страны в начале 90-х помешал довести следствие до суда. История науки и промышленности СССР знает много подобных случаев, когда халатность прикрывалась секретностью или бюрократией.

"Проблема утери радиоактивных источников актуальна и сегодня. Контроль за движением таких изотопов должен быть беспрерывным", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru инженер Сергей Мартынов.

Ответы на популярные вопросы о радиации в доме

Как гамма-лучи проходят через бетон?

В отличие от альфа- и бета-частиц, гамма-излучение обладает колоссальной проникающей способностью. Тяжелые ядра атомов бетона лишь частично ослабляют поток, но не останавливают его полностью, если источник находится внутри стены.

Почему врачи долго не могли найти причину болезней?

Симптомы лучевой болезни часто путали с наследственными патологиями или вирусными инфекциями. Без данных дозиметрии диагноз лейкемия не вызывал подозрений на радиационный фон в жилище.

Безопасно ли жить в этом доме сейчас?

Да, после удаления бетонного блока с ампулой источник излучения исчез. Проверка в 1989 году подтвердила, что радиационный фон вернулся к естественным природным значениям.

Экспертная проверка: инженер Виталий Корнеев, учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер-энергетик Сергей Мартынов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы ссср здоровье радиация трагедия краматорск безопасность
