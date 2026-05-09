Заплатка на фасаде скрывает правду: дом в Краматорске, где стены в буквальном смысле стали ядовитыми

В Краматорске обычная панельная новостройка стала местом массовой гибели жильцов из-за крошечной капсулы цезия-137. Радиоактивный источник десятилетие облучал людей сквозь бетонную стену. История вскрыла системные ошибки контроля над опасными промышленными изотопами в позднем СССР.
Трагедия в доме номер 7 по улице Гвардейцев-Кантемировцев началась в 1981 году. Совсем молодая девушка умерла от лейкемии. Медики не нашли внешних причин, списав все на случайность. Спустя время скончались ее брат и мать. Следующая семья, заехавшая в квартиру, столкнулась с тем же сценарием. Подросток погиб от рака крови, а врачи продолжали говорить о плохой наследственности.
Ситуацию изменил случай. Родители последнего погибшего мальчика заметили на ковре, висевшем на стене, странное выжженное пятно. Вызванные специалисты зафиксировали фон, превышающий норму в сотни раз. Источником оказалась замурованная в бетонную панель ампула размером 4 на 8 миллиметров. Подобные технические сбои в системе учета привели к катастрофе.
"Такие случаи обнажают уязвимость городской среды перед промышленной халатностью. Маленький предмет способен превратить жилое помещение в камеру смертников", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
Расследование КГБ выявило цепочку событий, начавшуюся в Каранском карьере. В конце 1970-х там потеряли источник ионизирующего излучения ИГИ-Ц-4. Его использовали в уровнемере для контроля щебня. Капсула просто выпала из прибора. Вместо масштабных поисков пропажу списали, оформив как утилизацию. Мелкий предмет вместе с камнями попал на завод, где из него изготовили строительные панели.
Девять лет капсула с цезием-137 активностью 5,2x10¹⁰ Бк облучала жильцов двух смежных квартир. За это время погибло 6 человек, четверо из них дети. Еще 17 человек получили статус инвалидов. Последствия облучения проявлялись годами, разрушая здоровье целого поколения жильцов этого дома.
Цезий-137 — это изотоп, испускающий гамма-кварты высокой энергии. Бетонная стена не стала препятствием. Гамма-лучи проходят сквозь твердые материалы, ионизируя клетки человеческого тела. Это приводит к разрывам в цепочках ДНК и провоцирует быстрый рост злокачественных образований, таких как лейкемия. Радиация в квартире была постоянной, действуя 24 часа в сутки.
"Радиация не имеет запаха или цвета. Без дозиметра в жилом массиве обнаружить ее невозможно, пока не начнутся физиологические изменения в организме", — объяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин специально для Pravda.Ru.
|Параметр объекта
|Характеристика
|Тип изотопа
|Цезий-137
|Размер капсулы
|4 х 8 мм
|Радиоактивность
|5,2х10¹⁰ Бк
|Число погибших
|6 человек
После обнаружения источника фрагмент стены вырезали и вывезли. Фон в доме нормализовался. Однако уголовное дело заглохло. Развал страны в начале 90-х помешал довести следствие до суда. История науки и промышленности СССР знает много подобных случаев, когда халатность прикрывалась секретностью или бюрократией.
"Проблема утери радиоактивных источников актуальна и сегодня. Контроль за движением таких изотопов должен быть беспрерывным", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru инженер Сергей Мартынов.
В отличие от альфа- и бета-частиц, гамма-излучение обладает колоссальной проникающей способностью. Тяжелые ядра атомов бетона лишь частично ослабляют поток, но не останавливают его полностью, если источник находится внутри стены.
Симптомы лучевой болезни часто путали с наследственными патологиями или вирусными инфекциями. Без данных дозиметрии диагноз лейкемия не вызывал подозрений на радиационный фон в жилище.
Да, после удаления бетонного блока с ампулой источник излучения исчез. Проверка в 1989 году подтвердила, что радиационный фон вернулся к естественным природным значениям.
