Кот-киборг против СССР: как усатый шпион погубил карьеру офицеров ЦРУ за вечер

В разгар холодной войны ЦРУ запустило проект Acoustic Kitty по превращению обычных кошек в биомеханические системы прослушивания. Попытка интегрировать микрофоны и антенны в живой организм стоила около 20 миллионов долларов. Результат эксперимента оказался катастрофическим для технической разведки США.

Лапа кота-шпиона

Кибернетическая хирургия шестидесятых

Технический отдел ЦРУ в 1960-х годах искал способы незаметного сбора информации на объектах противника. Обычный ошейник с передатчиком сочли слишком заметным девайсом. Инженеры приняли решение вживлять электронику непосредственно в тело животного. Процедуру проводили хирурги, которые помещали микрофон в ушной канал, а батарею и передатчик — в основание черепа.

Тонкая проволочная антенна проходила вдоль позвоночника под кожей и вплеталась в шерсть хвоста. Подобные инженерные отчеты того времени показывают, насколько радикальными были методы разведки. Кошка превращалась в полноценную радиостанцию на четырех лапах. Физические параметры системы требовали миниатюризации, которая едва соответствовала технологиям того времени.

"Интеграция электроники в живые ткани в те годы часто приводила к отторжению или сбоям. Это была попытка создать киборга до того, как само слово стало популярным", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Проблема управляемого поведения

Главной преградой стала физиология. Кошки игнорировали ультразвуковые команды и действовали исходя из собственных инстинктов. Например, чувство голода вынуждало хвостатых агентов покидать позиции ради поиска пищи. Чтобы решить этот вопрос, ученые провели дополнительную операцию по блокировке чувства насыщения.

На подготовку одного животного уходило до пяти лет. Вложенные 20 миллионов долларов должны были обеспечить доступ к секретам, сопоставимым по важности с такими объектами, как Ямантау или закрытые исследовательские центры. Но природа оказалась сильнее технологий управления.

Компонент системы Место размещения Микрофон Слуховой проход Радиопередатчик Основание черепа Антенна Вдоль позвоночника и хвоста

"Поведение домашних животных крайне сложно поддается жесткому техническому контролю. Любое отклонение от сценария ведет к потере дорогостоящего оборудования", — отметил специально для Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Финал миссии у советского посольства

Полевые испытания прошли в Вашингтоне. Целью проекта был сбор аудиоданных во время беседы двух мужчин на скамейке в парке рядом с советским посольством. Агенты выпустили кошку из фургона, ожидая трансляции. Однако животное не проявило интереса к разговору и направилось через дорогу.

Дорогостоящий агент погиб под колесами такси спустя несколько секунд после старта. Рассекреченные документы позже подтвердили, что проект признали бесперспективным для специфических нужд ведомства. Спецслужбам пришлось искать другие способы наблюдения, исследуя даже такие феномены, как аномальные зоны и глубокие шахты.

Несмотря на официальное закрытие программы в 1967 году, Acoustic Kitty остается примером крайнего технократизма. Попытка превратить живое существо в инструмент разведки показала границы вмешательства человека в биологические системы. Позже ЦРУ переключилось на использование птиц и дельфинов, чьи паттерны движения были более предсказуемыми.

Ответы на популярные вопросы об Acoustic Kitty

Сколько денег было потрачено на кошек-шпионов?

Согласно официальным данным, бюджет проекта составил около 20 миллионов долларов США, что в эквиваленте на современные деньги превышает 150 миллионов.

Был ли проект успешным хоть раз?

Нет, ни одного случая получения ценных разведданных с помощью кошек не зафиксировано. Все испытания закончились неудачно из-за своенравности животных.

Что случилось с кошкой во время первого задания?

Животное было сбито проезжавшим автомобилем такси сразу после того, как его выпустили из фургона для проведения наблюдения за объектами.

