Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Белов

Кот-киборг против СССР: как усатый шпион погубил карьеру офицеров ЦРУ за вечер

Наука

В разгар холодной войны ЦРУ запустило проект Acoustic Kitty по превращению обычных кошек в биомеханические системы прослушивания. Попытка интегрировать микрофоны и антенны в живой организм стоила около 20 миллионов долларов. Результат эксперимента оказался катастрофическим для технической разведки США.

Лапа кота-шпиона
Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лапа кота-шпиона

Кибернетическая хирургия шестидесятых

Технический отдел ЦРУ в 1960-х годах искал способы незаметного сбора информации на объектах противника. Обычный ошейник с передатчиком сочли слишком заметным девайсом. Инженеры приняли решение вживлять электронику непосредственно в тело животного. Процедуру проводили хирурги, которые помещали микрофон в ушной канал, а батарею и передатчик — в основание черепа.

Тонкая проволочная антенна проходила вдоль позвоночника под кожей и вплеталась в шерсть хвоста. Подобные инженерные отчеты того времени показывают, насколько радикальными были методы разведки. Кошка превращалась в полноценную радиостанцию на четырех лапах. Физические параметры системы требовали миниатюризации, которая едва соответствовала технологиям того времени.

"Интеграция электроники в живые ткани в те годы часто приводила к отторжению или сбоям. Это была попытка создать киборга до того, как само слово стало популярным", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Проблема управляемого поведения

Главной преградой стала физиология. Кошки игнорировали ультразвуковые команды и действовали исходя из собственных инстинктов. Например, чувство голода вынуждало хвостатых агентов покидать позиции ради поиска пищи. Чтобы решить этот вопрос, ученые провели дополнительную операцию по блокировке чувства насыщения.

На подготовку одного животного уходило до пяти лет. Вложенные 20 миллионов долларов должны были обеспечить доступ к секретам, сопоставимым по важности с такими объектами, как Ямантау или закрытые исследовательские центры. Но природа оказалась сильнее технологий управления.

Компонент системы Место размещения
Микрофон Слуховой проход
Радиопередатчик Основание черепа
Антенна Вдоль позвоночника и хвоста

"Поведение домашних животных крайне сложно поддается жесткому техническому контролю. Любое отклонение от сценария ведет к потере дорогостоящего оборудования", — отметил специально для Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Финал миссии у советского посольства

Полевые испытания прошли в Вашингтоне. Целью проекта был сбор аудиоданных во время беседы двух мужчин на скамейке в парке рядом с советским посольством. Агенты выпустили кошку из фургона, ожидая трансляции. Однако животное не проявило интереса к разговору и направилось через дорогу.

Дорогостоящий агент погиб под колесами такси спустя несколько секунд после старта. Рассекреченные документы позже подтвердили, что проект признали бесперспективным для специфических нужд ведомства. Спецслужбам пришлось искать другие способы наблюдения, исследуя даже такие феномены, как аномальные зоны и глубокие шахты.

Несмотря на официальное закрытие программы в 1967 году, Acoustic Kitty остается примером крайнего технократизма. Попытка превратить живое существо в инструмент разведки показала границы вмешательства человека в биологические системы. Позже ЦРУ переключилось на использование птиц и дельфинов, чьи паттерны движения были более предсказуемыми.

Ответы на популярные вопросы об Acoustic Kitty

Сколько денег было потрачено на кошек-шпионов?

Согласно официальным данным, бюджет проекта составил около 20 миллионов долларов США, что в эквиваленте на современные деньги превышает 150 миллионов.

Был ли проект успешным хоть раз?

Нет, ни одного случая получения ценных разведданных с помощью кошек не зафиксировано. Все испытания закончились неудачно из-за своенравности животных.

Что случилось с кошкой во время первого задания?

Животное было сбито проезжавшим автомобилем такси сразу после того, как его выпустили из фургона для проведения наблюдения за объектами.

Читайте также

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, биолог Андрей Ворошилов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы цру кошка наука ученые история шпионаж технологии исследование холодная война
Новости Все >
Цена доверия электронике: почему ручной осмотр шин спасает водителей от ДТП
Сдал ЕГЭ на 100 баллов, а премию не дадут? Омским школьникам резко ужесточают условия выплат
Месть за двойку: как современные дети сдают родителей прокурору одной кнопкой
Жаркое дыхание из дефлекторов: почему кондиционер в авто перестал гнать холод
Цветная революция в дениме 2026: как Дарио Витале перевернул моду и заставил мир сиять
Ничто не может сравниться с сегодняшним торжеством советского народа... — писала газета Известия 9 мая 1945 года
Шок на заправках Оренбуржья: АИ-98 взлетел в цене, водители не верят новым ценникам
Смертельная весна в России: почему хантавирус особенно опасен для дачников и туристов
Метаболическая ловушка: чем опасна порция жирного мяса при беременности
Диверсия в ванной: как привычка мыть лицо «до скрипа» множит прыщи
Сейчас читают
Крах скоморошьего указа: Кремль жестко осадил Зеленского за насмешки над Днем Победы
Мир. Новости мира
Крах скоморошьего указа: Кремль жестко осадил Зеленского за насмешки над Днем Победы
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Садоводство, цветоводство
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Еда и рецепты
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Популярное
Лев показал клыки: масштабный бой в Ормузском проливе закончился унижением ВМС США

В ночь на 8 мая в Ормузском проливе произошел масштабный боевой инцидент между ВМС США и силами Ирана.

Лев показал клыки: масштабный бой в Ормузском проливе закончился унижением ВМС США
Первая атака на Китай: нефтяной танкер Пекина охватил огонь в Ормузском проливе
Первая атака на Китай: нефтяной танкер Пекина охватил огонь в Ормузском проливе
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев
Тотальный сбой платежей в России: магазины не принимают карты и что делать клиентам
Возмездие в проливе: ракеты Ирана поразили силы США в ответ на захват танкера
Дипломатический провал: встреча Лулы и Трампа обернулась взаимными обвинениями и конфликтом
Дипломатический провал: встреча Лулы и Трампа обернулась взаимными обвинениями и конфликтом
Последние материалы
Месть за двойку: как современные дети сдают родителей прокурору одной кнопкой
Цветут с мая по октябрь: 5 неубиваемых растений для кашпо, которым не нужен навес
Секрет подтянутых ягодиц без спортзала: одно точное движение против сидячего образа жизни
Лаваш, тушенка и сыр творят магию: рецепт, после которого забудете про фастфуд навсегда
Жаркое дыхание из дефлекторов: почему кондиционер в авто перестал гнать холод
Не спешите заправлять фреон: почему кондиционер в машине дует теплым и как это вылечить за 2 часа
Спортивки в офис — и вы икона? 5 моделей джоггеров, которые выглядят дороже костюма
Сахарные скачки отменяются: как с помощью чеснока заставить глюкозу вести себя прилично
Цветная революция в дениме 2026: как Дарио Витале перевернул моду и заставил мир сиять
Ничто не может сравниться с сегодняшним торжеством советского народа... — писала газета Известия 9 мая 1945 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.