Артём Синицын

Нейробиологи заставили мозг вырастить крылья в виртуальной реальности за 7 дней

Эволюция потратила миллионы лет, чтобы лишить предков человека крыльев, но нейробиологи вернули их за неделю. Мозг — не застывший бетон, а гибкий софт, способный "прописать" в системе управления любые внешние интерфейсы. Эксперимент в VR показал: серое вещество готово признать своими даже те конечности, которых никогда не было в биологическом чертеже нашего вида.

Взлом схемы тела: как мозг принимает крылья

Исследователи из Пекинского университета решили проверить предел человеческой адаптивности. Группа из 25 добровольцев погрузилась в цифровую среду, где их аватары щеголяли массивным оперением. Это не просто картинка: участки мозга, отвечающие за моторику, столкнулись с задачей управления нетипичной биомеханикой. Взмах — и датчики транслируют движение рук в полет виртуального тела.

Обучение шло по нарастающей: от простых взмахов до маневрирования в кольцах. Мозг быстро отреагировал на новые вводные. Если первый человек с нейроимплантом доказал возможность контроля курсора мыслью, то здесь речь идет о полноценной интеграции нового "органа" в структуру восприятия. Крылья перестали быть внешним инструментом, став частью личности пользователя.

"Мы видим, как психика адаптируется к абсолютно невозможным в реальности условиям. Это подтверждает, что мозг способен фильтровать и усваивать сложнейшие паттерны, если они подкреплены визуальной обратной связью", — отметила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Нейронная адаптация и цифровая биология

Результаты функциональной МРТ после тренировок ошеломили скептиков. Зрительная кора, обычно игнорирующая "нечеловеческие" атрибуты, начала распознавать крылья так же, как родные ладони.

Произошла перезапись нейронных карт. Тот факт, что микросхемы ремонтируют головной мозг или расширяют его функции, уже не кажется фантастикой — VR выступает как неинвазивный интерфейс для этой перепрошивки.

Параметр Результат эксперимента
Срок адаптации 7 дней (от 1 до 4 сессий)
Реакция коры Крылья приравнены к рукам
Эффект Инкорпорация небиологических конечностей

Исследование подчеркивает: границы нашего "Я" определяются не кожей, а когерентностью сигналов в голове. Когда виртуальный водопад облегчает страдания пациента, мозг верит в картинку. В случае с полетом он верит в новую анатомию. Это открывает дорогу к управлению сложнейшими механизмами — от манипуляторов на МКС до многоногих шагоходов.

"Технологии VR могут стать базой для реабилитации пациентов с поражениями ЦНС. Если мозг может "принять" крыло, он сможет заново научиться управлять поврежденной конечностью через виртуальный суррогат", — объяснил в беседе с Pravda.Ru невролог Артём Синицын.

Будущее бионики: от протезов к экзоскелетам

Пластичность мозга — ключ к созданию протезов нового поколения. Если раньше инженеры пытались сымитировать человеческую руку, то теперь понятно: мы можем добавлять дополнительные суставы или захваты. Мозг справится.

Подобная гибкость важна и в медицине будущего, где способ перепрограммирования клеток и нейронная пластичность будут работать в тандеме для восстановления утраченных функций.

"Важно понимать, что любая интеграция с техникой требует высокого когнитивного ресурса. Рак горла, мозга и легких часто связывают с образом жизни и средой, но в будущем мы должны учитывать и кибербезопасность самого организма при внедрении таких технологий", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о нейропластичности

Может ли мозг переутомиться от управления крыльями?

Да, избыточная информация может вызвать когнитивную перегрузку. Однако постепенная тренировка позволяет мозгу автоматизировать новые навыки, снижая нагрузку.

Будет ли эффект полета сохраняться после снятия VR-шлема?

На нейронном уровне изменения сохраняются некоторое время, но без подкрепления мозг постепенно "архивирует" неиспользуемые навыки управления виртуальными конечностями.

Можно ли таким образом научиться управлять третьей рукой?

Теоретически — да. Исследования показывают, что мозг способен интегрировать дополнительные манипуляторы, если управление ими интуитивно понятно и визуально подтверждено.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-невролог Артём Синицын, психолог Надежда Осипова
Автор Артём Синицын
Артём Валерьевич Синицын — врач-невролог, специалист по инсультам, деменциям и выстраиванию маршрута реабилитации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
