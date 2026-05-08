Вода у берегов Петербурга перестала быть безопасной: залив душит рыбу и травит отдыхающих

Воды Финского залива стремительно превращаются в опасную ловушку. Сбои в работе очистных сооружений и активное цветение водорослей создают угрозу для здоровья людей и обитателей акватории. Эксперты фиксируют критическое загрязнение прибрежных зон в Курортном районе Петербурга. Понимание рисков помогает избежать серьезных последствий для организма.

Финский залив

Скрытые угрозы сточных вод

Исследования РАН показывают тревожные цифры в Курортном районе. Частные дома и заведения общепита часто сбрасывают отходы с минимальной фильтрацией. Следы диклофенака и гормональных препаратов в воде стали индикаторами системной проблемы. Подобные вещества подавляют важные процессы самоочищения водоемов.

"Ситуация возле Репино и Зеленогорска требует жесткого контроля за частными коммуникациями, так как именно стоки создают прямую угрозу безопасности среды", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер Андрей Савельев.

Местная фауна страдает первой. Постоянное присутствие химических соединений вызывает нарушения в работе организма рыб. Специалисты советуют отказаться от использования скважин вблизи побережья. Питьевая вода в таких точках не отвечает санитарным нормам.

Цианобактерии как природный враг

Теплое время года приносит в залив масштабное цветение цианобактерий. Это явление разрушает рекреационную среду и снижает популяции промысловых рыб. Водоросли блокируют доступ света к нижним слоям воды, провоцируя мор рыбы от дефицита кислорода.

Фактор риска Последствие для среды Стоки коттеджей Накопление опасных медикаментов Цианобактерии Дефицит кислорода и мор рыбы

"Массовое цветение превращает воду в токсичный раствор, вызывающий экземы у людей и настоящую гибель экосистемы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Никитин Олег.

Контакт с такой водой заканчивается не только кожными реакциями. Попадание балтийской воды в органы пищеварения провоцирует сбои во всем организме. Власти и профильные ведомства регулярно предупреждают о нежелательном купании в популярных местах отдыха.

"Когда цианобактерии заполняют пространство, солнце перестает проникать в глубину. Это лишает рыбу шансов на выживание", — пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о состоянии воды

Можно ли пить воду из скважин в Курортном районе?

Специалисты настоятельно не рекомендуют это делать, так как из-за плотной частной застройки качество воды в водоносных горизонтах часто нарушено стоками.

Чем опасны синезеленые водоросли для человека?

Они выделяют токсины, которые вызывают кожные раздражения, аллергию и серьезные сбои в работе органов пищеварения при глотании воды.

