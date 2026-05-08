Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Морозова

Съедайте 2 яйца в день: ученые раскрыли неожиданный эффект для памяти и психики

Наука

Яйцо — это не просто завтрак, а легальный допинг для нейротрансмиттеров. Внутри скорлупы скрывается холин — биохимический фундамент для производства ацетилхолина, главного диспетчера памяти и внимания в человеческом мозге. Игнорировать этот нутриент — значит добровольно переводить когнитивные функции в режим энергосбережения.

Яичница глазунья на завтрак
Фото: https://unsplash.com by joe boshra is licensed under Free
Яичница глазунья на завтрак

Холин: топливо для нейронных сетей

Организм использует куриные яйца как основной источник сырья для ремонта клеток мозга. Одно крупное яйцо поставляет от 125 до 169 мг холина, сосредоточенного в желтке. Это органическое соединение встроено в каждую клеточную мембрану. Без него сигналы между нейронами затухают, что ведет к когнитивному "туману".

"Холин — критический компонент для работы мозга на любом этапе жизни. Его дефицит напрямую коррелирует со скоростью старения мозга и ухудшением памяти", — отметил нутрициолог Алексей Дорофеев.

Исследования подтверждают: высокий уровень потребления холина улучшает зрительную и языковую память. Мозг буквально работает быстрее, когда яйца всмятку становятся регулярной частью рациона. Это не вопрос вкуса, а вопрос выживания нейронов в условиях агрессивной информационной среды.

Борьба с тревогой и депрессией

Дефицит холина бьет по психике. Низкая концентрация вещества в префронтальной коре — зоне, отвечающей за контроль эмоций — коррелирует с развитием тревожных расстройств. У пациентов с диагностированной тревожностью уровень холина в мозге в среднем на 8% ниже нормы. Правильное питание способно частично компенсировать этот провал.

Показатель Влияние холина
Уровень депрессии Снижение на 43% при высоком потреблении
Контроль тревоги Регуляция работы префронтальной коры

"Стабильное эмоциональное состояние невозможно без адекватного обмена веществ. Дефицит микронутриентов часто маскируется под психологические проблемы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Масштабный анализ данных 12 900 человек показал, что группа с максимальным потреблением холина демонстрирует значительно большую устойчивость к стрессу. Яичный паштет или пара яиц на завтрак — это базовая гигиена настроения, а не просто кулинарный выбор.

Стратегия восполнения дефицита

Статистика сурова: до 90% населения недополучают холин. Взрослому человеку требуется 425-500 мг в сутки. Основной удар наносится по вегетарианцам, так как главные источники вещества — говядина, рыба, курица и вареные яйца.

Растительные альтернативы в виде сои и брокколи содержат холин в гораздо меньших концентрациях.

"Для поддержания здоровья ЖКТ и печени важно не только наличие холина, но и качество продуктов. Избегайте сомнительных суррогатов", — подчеркнул гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Чтобы закрыть 50% суточной нормы, достаточно съесть два яйца. Остальное можно добрать через маринованные яйца, молочные продукты или добавки. Главное — помнить, что печень не справляется с синтезом нужного объема холина самостоятельно. Внешние поставки обязательны.

Ответы на популярные вопросы о холине

Можно ли заменить яйца добавками?

Да, но биодоступность холина из цельных продуктов часто выше за счет сопутствующих липидов. Добавки оправданы при строгих диетических ограничениях.

Вреден ли холестерин в яйцах при погоне за холином?

Для большинства здоровых людей пищевой холестерин яиц незначительно влияет на уровень холестерина в крови. Польза холина для мозга перевешивает потенциальные риски.

Влияет ли способ варки на содержание холина?

Холин термически стабилен, однако разрушение желтка при экстремально долгой варке может снизить его питательную ценность. Оптимально — всмятку или пашот.

Читайте также

Экспертная проверка: нутрициолог Алексей Дорофеев, психолог Надежда Осипова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы питание здоровье депрессия
Новости Все >
Ловушка дофамина: почему после плотного ужина внезапно хочется сладкого
Инсулиновые качели: как обычная овсянка останавливает системное воспаление
Кредит под грабительский процент: как кофеин обманывает мозг и скрывает усталость
Иллюзия безопасности: чем опасны онлайн-экскурсии по крышам Санкт-Петербурга для туристов
Биологически активный раствор: почему обычный чай работает как менеджер на стройке костей
Эксперты советуют срочно проверить бардачок: этих документов вам может не хватить
Нейрохимический шторм: почему активный отдых работает эффективнее таблеток для памяти
Битва методов обработки: какая капуста эффективнее спасает лицо от фотостарения
Море требует спасения во Владивостоке: экологи и жители бьют тревогу из-за мазутных загрязнений
Платёжный паралич неизбежен? Госдума добивается расширения белых списков для всех банков
Сейчас читают
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Мир. Новости мира
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Технологии
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Еда и рецепты
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Популярное
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед

Взаимодействие плодовых культур может обернуться скрытой борьбой за выживание. Какие растения мешают друг другу развиваться и как спасти урожай.

Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Бегите из Киева: Россия сделала последнее предупреждение дипломатам на Украине
Культурный фронт в Венеции: участие России вызвало ярость в Брюсселе Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Орешник в ответ? Россия ждёт действий после украинских провокаций на день Победы
Орешник в ответ? Россия ждёт действий после украинских провокаций на день Победы
Последние материалы
Инсулиновые качели: как обычная овсянка останавливает системное воспаление
Дешевая альтернатива киноа и гречке: забытая крупа возвращается в рацион россиян снова
Кредит под грабительский процент: как кофеин обманывает мозг и скрывает усталость
Белый флаг Брюсселя: ЕС ищет повод для переговоров с Россией ради спасения Европы
Живая крепость: как выбрать идеальную собаку для охраны загородного участка и дома
Секрет идеальной клубники: как грамотно сочетать уксус, дрожжи и золу для рекордного сбора ягод
Иллюзия безопасности: чем опасны онлайн-экскурсии по крышам Санкт-Петербурга для туристов
Биологически активный раствор: почему обычный чай работает как менеджер на стройке костей
Эксперты советуют срочно проверить бардачок: этих документов вам может не хватить
Секреты мудрых путешественников: как найти тихие уголки для отдыха вдали от летней суеты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.