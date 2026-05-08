Морской кошмар длиной с поезд оказался миражом: учёные усомнились в древнем кракене

Научное сообщество взбудоражила публикация в журнале Science о гигантских осьминогах мелового периода. Японские исследователи, основываясь на фрагментах челюстей, объявили о существовании 19-метровых морских хищников. Однако смелые выводы опираются на шаткие теоретические построения и сомнительную интерпретацию окаменелостей. Разберем, почему "кракен" из прошлого может оказаться лишь плодом математической экстраполяции.

Гигантский осьминог и парусный корабль

Математика против реальности

Авторы статьи использовали челюсти Nanaimoteuthis для масштабирования размеров древних моллюсков. Они взяли пропорции современных глубоководных видов и применили средние значения для оценки длины мантии. Результат — получение "монстра" длиной до 19 метров. Подобный подход игнорирует тот факт, что ископаемые формы жили в иных условиях.

"Масштабирование — это ловушка для невнимательного исследователя. Нельзя просто умножить параметры глубоководного карлика на коэффициент и получить гиганта, игнорируя механику движений", — отметил в беседе с Pravda. Ru Дмитрий Лапшин.

Параметр Значение в работе
Длина капюшона челюсти до 86,4 мм
Предполагаемая общая длина до 19 метров

Миф о прижизненном износе

Царапины на челюстях авторы трактуют как следы борьбы или питания твердой пищей. Однако подобные дефекты часто возникают при фоссилизации и переносе осадков. Структура материала челюстей, лишенных минерального покрытия, делает их крайне уязвимыми к деформациям.

"Видеть в случайных бороздках свидетельство высшего интеллекта или латерализации — значит желаемое выдавать за действительное. Любая органика в осадке неизбежно портится", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Илья Сафронов.

Почему данные противоречивы

Важно помнить, что Nanaimoteuthis — это лишь паратаксон, описание по изолированным частям тела. Предыдущие исследования относили эти челюсти к вампироморфам, а не к октоподам. Пересмотр классификации без новых находок выглядит преждевременным.

"Достоверные находки крупных октобрахий, таких как Enchoteuthis, показывают размер мантии около двух метров. Приписывать им габариты легендарных кракенов — это упражнение в спекулятивной палеонтологии", — уточнил в беседе с Pravda. Ru Андрей Ворошилов.

Ответы на популярные вопросы о палеонтологии

Можно ли восстановить облик животного по одной челюсти?

Нет. Оценка габаритов требует учета корреляции всех систем организма. Использование данных только по челюсти приводит к ошибкам из-за неучтенных адаптаций.

Почему в прессе пишут о гигантах?

Популяризация науки часто выбирает сенсационные трактовки, пренебрегая вероятностными диапазонами в пользу предельных значений.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, учёный-химик Илья Сафронов, биолог Андрей Ворошилов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
