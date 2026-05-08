Сергей Белов

Волны шли на Петербург как осадная армия: улицы исчезали под водой за считанные часы

Наука

Санкт-Петербург строился как вызов стихии, но Нева не раз напоминала основателям о хрупкости человеческих амбиций. Первое наводнение накрыло строящуюся крепость через несколько месяцев после закладки города в 1703 году. Город пережил сотни затоплений, каждое из которых оставляло шрам на архитектуре и государственном управлении. Разберемся в физике невских потопов и узнаем, как инженерам удалось приручить воду спустя три столетия.

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге

Почему Нева выходит из берегов

Механика невского потопа проста и беспощадна. Атлантические циклоны гонят мощные воздушные потоки в Финский залив. Вода под давлением ветра запирает устье Невы, не давая реке сбрасывать сток в море. Уровень воды растет, как в переполненной ванне, чей слив внезапно перекрыли. Это ежегодная угроза, превращающая Сенатскую площадь в озеро.

"Наводнения в Петербурге имеют чисто гидродинамическую природу, усиленную формой Финского залива. Эффект нагона воды в узкой горловине залива критически зависит от скорости и направления ветра, а не только от количества осадков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Лапшин.

Цена воды для империи

История города — это хроника борьбы за каждый сантиметр высоты. В 1824 году вода поднялась на четыре метра выше нормы, оставив в памяти горожан образ смещенной оси, словно сама природа требовала пересмотра планов. Правители отвечали на катаклизмы пушками, звоном колоколов и попытками перенести столицу. Император Александр I выделил миллион рублей на помощь пострадавшим, лично посетив затопленные кварталы.

Дата события Последствия для города
1703 год Затоплен Заячий остров, повреждены укрепления
1824 год Разрушены тысячи домов, урон казне
1924 год Паралич промышленности, аварии на сетях

Катастрофы XX века показали, что даже крупные технические объекты крайне уязвимы к большой воде. Советские инженеры после наводнения 1924 года начали работу над проектами гидротехнической защиты. Развитие технологий мониторинга сегодня позволяет предсказывать угрозу за часы, что кардинально меняет подход к безопасности зданий и работе сетей.

"Техногенные риски в Петербурге были недооценены веками. Сейчас мы видим, что даже малая деформация береговой линии ведет к серьезным авариям на коммуникациях", — отметил в беседе с Pravda.Ru Виталий Корнеев.

Как работает инженерная защита

Комплекс защитных сооружений, введенный в эксплуатацию в 2011 году, закрыл вопрос «Петербургу пусту быти». Система шлюзов перекрывает Финский залив при опасном подъеме воды, создавая надежный барьер. Это решение стало результатом двухсотлетних попыток укротить стихию мелиорацией и каналами.

"Инженерная защита объектов в зоне подтопления требует постоянного контроля. Дамба — это лишь одна часть стратегии, важнейшую роль играет мониторинг текущего состояния грунтов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Виктор Смоляков.

Ответы на популярные вопросы о наводнениях

Почему дамба считается единственным решением?

Она физически преграждает путь нагонной волне, которую не способны остановить простые укрепления берегов или каналы.

Влияют ли наводнения на качество питьевой воды?

Подтопление инфраструктуры приводит к загрязнению сетей, что делает оперативную реакцию служб водоснабжения жизненно важной.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, инженер по тепловым сетям Виктор Смоляков
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
