Кирилл Афонин

Живой рев в глубинах: как устроена невероятная акустическая жизнь в темных водах океана

Океан только прикидывается безмолвной пустыней. На самом деле под толщей воды гремит такой акустический хаос, что позавидует любой мегаполис. Здесь звук — это не просто болтовня, а универсальный швейцарский нож. С его помощью морские гады видят в темноте, охотятся и даже крутят романы. Ирина Мейнцер, возглавляющая биослужбу "Москвариума", объяснила, как устроена эта подводная радиостанция.

Фото: Pravda.Ru by Кирилл Афонин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Биолокация: как видеть ушами

Там, куда не добивают солнечные лучи, глаза бесполезны. Дельфины и зубатые киты превратили свои головы в мощные радары. Они выпускают пачки высокочастотных щелчков. Звук рикошетит от рыбы или скалы и возвращается обратно эхом. Это позволяет им строить идеальную 3D-картину мира в кромешной тьме. Клюворылые киты в Мексиканском заливе показали класс: они не "фонят" постоянно, а включают локатор точечно на глубине 1100 метров, чтобы не пугать обед раньше времени.

"Эхолокация — это вопрос выживания. Животные тратят колоссальную энергию на генерацию ультразвука, поэтому их "радары" работают эффективнее любых военных разработок", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Малыши-францисканы из Бразилии пошли ещё дальше. Они пищат на частоте 250 кГц. Это настолько ультравысокий звук, что его тупо не слышат их главные враги — косатки. Настоящая стелс-технология в живой природе. Пока хищник ищет жертву, та спокойно "сканирует" окрестности на своей секретной волне.

Подводные соцсети и китовый фольклор

Фраза "немой как рыба" — это миф для первоклассников. Рыбы болтают постоянно. Самцы тихоокеанской трески во время нереста ворчат так, что слышно всей округе. По тембру этого ворчания самка понимает, насколько кавалер здоров и силен. Чем ниже голос, тем круче самец. Это работает почти как цифровая зависимость от общения у людей, только с пользой для популяции.

Обитатель Тип звукового сигнала
Горбатый кит Сложные песни с грамматикой и диалектами
Треска Низкочастотное ворчание и импульсы
Ламантин Свист, бульканье и щелчки для связи с семьей

Горбатые киты — вообще эстрадные звезды океана. Их хиты длятся часами и разносятся на тысячи километров через океанические течения. У разных тусовок китов свои диалекты. Песни меняются от сезона к сезону, создавая настоящий культурный слой. Ламантины тоже не отстают: у них в арсенале целый набор свистов и трелей, чтобы не потерять детей в мутной воде.

Акулы заговорили: сенсация 2025 года

Раньше считалось, что акулы — угрюмые молчуны, потому что у них нет плавательного пузыря для извлечения звука. Но в 2025 году ученые заставили их "запеть". Точнее, щелкать. Пятнистая акула из Новой Зеландии при стрессе выдает залп щелчков мощностью 166 децибел. Это как если бы рядом с вами палили из пистолета. Скорее всего, они просто громко клацают зубами, чтобы напугать тех, кто решил ими пообедать.

"Такой уровень шума в 166 децибел — это серьезный акустический удар. В воде звук распространяется иначе, и подобная "зубастая" канонада может дезориентировать любого агрессора", — констатировал биолог Андрей Ворошилов.

Тайна "биотванга" из Марианской впадины

Десять лет исследователи ломали голову над странным звуком из района Марианской впадины. Низкое гудение, переходящее в металлический лязг, прозвали "биотвангом". Думали на всё: от секретных подлодок до тектоники плит. Оказалось, так кричит кит Брайда. Искусственный интеллект прогнал 200 тысяч часов записей и нашел виновника. Частота этих криков зависит от климата — в годы Эль-Ниньо, когда еда мигрирует, киты начинают "твангать" активнее.

Тишина под угрозой: человеческий шум

Сегодня океан превращается в шумный кабак. Танкеры, ледоколы и сейсморазведка создают такой фон, что киты глохнут. Для них это не просто дискомфорт, а катастрофа. Из-за шума они теряют ориентацию и выбрасываются на берег. Когда изменение климата гонит животных в новые районы, антропогенный гул мешает им адаптироваться. Защита природы теперь — это не только чистка пляжей, но и режим тишины в толще воды.

"Техногенное давление на шельф растет. Мы фиксируем, что из-за шума меняются пути миграции, и это такой же антропогенный след, как и застройка территорий", — объяснил эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы об акустике океана

Правда ли, что звук в воде быстрее, чем в воздухе?

Да, примерно в пять раз. В морской воде звук летит со скоростью около 1500 метров в секунду. Именно поэтому для подводных жителей слух важнее зрения.

Могут ли киты общаться через весь океан?

Низкочастотные сигналы китов могут распространяться на огромные расстояния, буквально через целые океанические бассейны, используя особые звуковые каналы в толще воды.

Зачем акулам такая громкость щелчка?

Мощность в 166 децибел нужна для шокового эффекта. Враг получает резкий звуковой удар, который заставляет его отступить или замешкаться.

Как шум кораблей мешает рыбам нереститься?

Гул винтов перекрывает "любовные песни" самцов. Если самка не слышит ворчания партнера, она не может оценить его качества, и размножение срывается.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биолог Андрей Ворошилов, эколог Денис Поляков
Автор Кирилл Афонин
Афонин Кирилл Дмитриевич — преподаватель естественных наук с 18-летним стажем. Объединяет физику, химию и биологию в практике обучения.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
