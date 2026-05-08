Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Белов

На острове среди лесов СССР создавал технологии будущего: Городомля жила под контролем НКВД

Наука

Остров Городомля на Селигере десятилетиями оставался белым пятном на картах гражданского населения. За колючей проволокой и кордонами чекистов разворачивались сценарии, достойные шпионских триллеров — от производства смертоносных вакцин до создания ракетного щита империи. Изоляция клочка суши площадью три квадратных километра была продиктована не только вопросами секретности, но и необходимостью локализации опасных экспериментов. В этом материале мы разберем хронологию превращения монашеского скита в закрытый наукоград и выясним, какую роль в советском космосе сыграли немецкие инженеры.

Остров с зданиями
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Остров с зданиями

От молитв к пробиркам НКВД

До революции Городомля была синонимом абсолютной тишины. В 1629 году боярин Борис Лыков передал остров монастырю Нило-Столобенской пустыни. Старцы-иноки Гефсиманского скита жили здесь в полной автономии, пока в 1932 году советская власть не решила использовать природную изоляцию острова для нужд микробиологии. Вместо молитв в реликтовом хвойном лесу зазвучали отчеты Ящурного института.

Ситуация обострилась во второй половине 30-х годов, когда объект занял Биотехнический институт РККА. Речь шла уже не о спасении скота, а о подготовке к большой войне. Остров превратился в закрытый периметр под управлением НКВД. Уровень секретности был настолько высок, что даже рядовые сотрудники не имели полной картины происходящего за стенами лабораторий.

"В те годы создание биологического щита шло параллельно с разработкой наступательных средств. Остров был идеальной чашкой Петри — если что-то пойдет не так, инфекцию легко локализовать на воде", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Дисциплина на Городомле была драконовской. Известен случай, когда врач Великанов получил выговор лично от Климента Ворошилова за допуск постороннего на территорию. Подобные загадочные факты из истории закрытых объектов часто маскировали реальные масштабы исследований, которые проводились в условиях строжайшей анонимности.

Германский след в русском космосе

После 1945 года профиль острова радикально сменился. Биологи уступили место физикам и конструкторам. На Селигер принудительно перевезли сотни немецких специалистов по ракетной технике вместе с семьями. Изначально их держали в Подмосковье, но заместитель наркома внутренних дел Иван Серов настоял на переселении — так было проще контролировать ценные кадры и исключить утечку данных.

Так появился Филиал № 1 ННИ-88. Это была странная коммуна: пленные инженеры жили в лесу, проектируя будущее советской космонавтики. В 50-х годах немцев отправили домой, но фундамент для будущих побед был заложен. Сегодня традиции острова продолжает предприятие, связанное с НПЦ автоматики и приборостроения имени Пилюгина.

"Инженерная школа, созданная на Городомле, до сих пор питает наши космические программы. Это был уникальный синтез трофейных технологий и советского размаха", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru инженер-энергетик Сергей Мартынов.

Период Назначение объекта
XVII в. — 1917 г. Монашеский скит, уединение
1932 — 1945 гг. Биотехнический институт, разработка вакцин
1946 — 1950-е гг. Филиал НИИ-88, ракетные технологии

Закрытость территории спасла экосистему острова от уничтожения. Пока на материке строили турбазы, Городомля оставалась заповедником за забором. Сейчас попасть туда можно только по пропускам, что поддерживает шлейф таинственности вокруг этого места. Даже современные методы, такие как лазерное сканирование, лишь частично открывают завесу над прошлым подобных полигонов.

"На примере таких локаций мы видим, как государство выстраивало систему безопасности. Островной статус — это не просто география, это первый уровень защиты от любого инцидента", — отметил специально для Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Ответы на популярные вопросы об острове Городомля

Можно ли сейчас посетить остров Городомля?

Остров по-прежнему имеет статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО солнечный). Для посещения требуется официальный пропуск или приглашение от местных жителей.

Чем сейчас занимаются на острове?

Там работает филиал завода Звезда, входящий в структуру Роскосмоса. Предприятие специализируется на высокоточной электронике и гироскопах для ракетно-космической техники.

Остались ли на острове следы работы немецких инженеров?

На острове сохранились здания постройки того времени и специфическая планировка поселка. Память о немецких специалистах живет в архивах и воспоминаниях старожилов как о периоде ракетного взлета СССР.

Читайте также

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, инженер-энергетик Сергей Мартынов, специалист по реагированию на инциденты Анна Климова
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука
Новости Все >
Кризис новостроек оказался ловушкой статистики: один показатель рушит тревожную картину рынка
Горбачёв совершил роковую ошибку: причины, из-за которых Россия может признать распад СССР фикцией
Между двух огней: почему дилеры предпочитают хранить машины, а не снижать стоимость
Статика убивает: почему редкие визиты в туалет провоцируют рак
Искусство, которое даст забыть о кредитах: как балет лечит душу лучше любого психолога
Бег на пределе: когда стандартная тренировка может довести до операционного стола
Жириновский гипнотизировал массы: приём, который заставлял страну годами повторять его фразы
Пуанты из стали: как русские балерины разрушили западный миф о застывшем советском искусстве
Хантавирус выходит на охоту — смертность достигает 50 процентов: почему мир может спать спокойно
Сахарный капкан: как гликация разрушает белки и ускоряет внешнее старение
Сейчас читают
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Мир. Новости мира
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Недвижимость
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Еда и рецепты
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Популярное
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед

Взаимодействие плодовых культур может обернуться скрытой борьбой за выживание. Какие растения мешают друг другу развиваться и как спасти урожай.

Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Дипломатический провал: встреча Лулы и Трампа обернулась взаимными обвинениями и конфликтом Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
В этом составе зацветет даже веник: копеечный секрет бешеного укоренения черенков в мае
Воздушная граница под вопросом: инцидент с БПЛА в Резекне вскрыл проблемы защиты Латвии
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
Последние материалы
Хантавирус выходит на охоту — смертность достигает 50 процентов: почему мир может спать спокойно
Сахарный капкан: как гликация разрушает белки и ускоряет внешнее старение
10 лет без симптомов: почему отсутствие болей вводит в заблуждение
Локализация против импорта: почему россияне снова выбирают Volkswagen T-Cross в 2026
Латвия поспешила обвинить Россию: падение дрона ВСУ вскрыло неудобную деталь
Кислотный демонтаж: как популярные напитки превращают зубы в губку
Воздушная блокада юга: как 14 тысяч пассажиров оказались в заложниках у закрытого неба
Осада в центре города: жители новостроек Архангельска требуют остановить атаку грызунов
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Жириновский обходился без карт Таро: раскрыт секрет пророчеств, от которых до сих пор бегут мурашки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.