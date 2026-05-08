На острове среди лесов СССР создавал технологии будущего: Городомля жила под контролем НКВД

Остров Городомля на Селигере десятилетиями оставался белым пятном на картах гражданского населения. За колючей проволокой и кордонами чекистов разворачивались сценарии, достойные шпионских триллеров — от производства смертоносных вакцин до создания ракетного щита империи. Изоляция клочка суши площадью три квадратных километра была продиктована не только вопросами секретности, но и необходимостью локализации опасных экспериментов. В этом материале мы разберем хронологию превращения монашеского скита в закрытый наукоград и выясним, какую роль в советском космосе сыграли немецкие инженеры.

От молитв к пробиркам НКВД

До революции Городомля была синонимом абсолютной тишины. В 1629 году боярин Борис Лыков передал остров монастырю Нило-Столобенской пустыни. Старцы-иноки Гефсиманского скита жили здесь в полной автономии, пока в 1932 году советская власть не решила использовать природную изоляцию острова для нужд микробиологии. Вместо молитв в реликтовом хвойном лесу зазвучали отчеты Ящурного института.

Ситуация обострилась во второй половине 30-х годов, когда объект занял Биотехнический институт РККА. Речь шла уже не о спасении скота, а о подготовке к большой войне. Остров превратился в закрытый периметр под управлением НКВД. Уровень секретности был настолько высок, что даже рядовые сотрудники не имели полной картины происходящего за стенами лабораторий.

"В те годы создание биологического щита шло параллельно с разработкой наступательных средств. Остров был идеальной чашкой Петри — если что-то пойдет не так, инфекцию легко локализовать на воде", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Дисциплина на Городомле была драконовской. Известен случай, когда врач Великанов получил выговор лично от Климента Ворошилова за допуск постороннего на территорию. Подобные загадочные факты из истории закрытых объектов часто маскировали реальные масштабы исследований, которые проводились в условиях строжайшей анонимности.

Германский след в русском космосе

После 1945 года профиль острова радикально сменился. Биологи уступили место физикам и конструкторам. На Селигер принудительно перевезли сотни немецких специалистов по ракетной технике вместе с семьями. Изначально их держали в Подмосковье, но заместитель наркома внутренних дел Иван Серов настоял на переселении — так было проще контролировать ценные кадры и исключить утечку данных.

Так появился Филиал № 1 ННИ-88. Это была странная коммуна: пленные инженеры жили в лесу, проектируя будущее советской космонавтики. В 50-х годах немцев отправили домой, но фундамент для будущих побед был заложен. Сегодня традиции острова продолжает предприятие, связанное с НПЦ автоматики и приборостроения имени Пилюгина.

"Инженерная школа, созданная на Городомле, до сих пор питает наши космические программы. Это был уникальный синтез трофейных технологий и советского размаха", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru инженер-энергетик Сергей Мартынов.

Период Назначение объекта XVII в. — 1917 г. Монашеский скит, уединение 1932 — 1945 гг. Биотехнический институт, разработка вакцин 1946 — 1950-е гг. Филиал НИИ-88, ракетные технологии

Закрытость территории спасла экосистему острова от уничтожения. Пока на материке строили турбазы, Городомля оставалась заповедником за забором. Сейчас попасть туда можно только по пропускам, что поддерживает шлейф таинственности вокруг этого места. Даже современные методы, такие как лазерное сканирование, лишь частично открывают завесу над прошлым подобных полигонов.

"На примере таких локаций мы видим, как государство выстраивало систему безопасности. Островной статус — это не просто география, это первый уровень защиты от любого инцидента", — отметил специально для Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Ответы на популярные вопросы об острове Городомля

Можно ли сейчас посетить остров Городомля?

Остров по-прежнему имеет статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО солнечный). Для посещения требуется официальный пропуск или приглашение от местных жителей.

Чем сейчас занимаются на острове?

Там работает филиал завода Звезда, входящий в структуру Роскосмоса. Предприятие специализируется на высокоточной электронике и гироскопах для ракетно-космической техники.

Остались ли на острове следы работы немецких инженеров?

На острове сохранились здания постройки того времени и специфическая планировка поселка. Память о немецких специалистах живет в архивах и воспоминаниях старожилов как о периоде ракетного взлета СССР.

