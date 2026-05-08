В реакторе Чернобыля выросла жизнь нового типа: чёрная плесень использует радиацию как топливо

Чернобыльская зона отчуждения подкинула ученым задачу, которая не вписывается в привычные рамки выживания. Внутри разрушенного четвертого энергоблока, где уровень радиации испепеляет ДНК, обнаружены организмы, которые используют смертоносные лучи как топливо. Речь идет о черной плесени, превратившей гамма-излучение в источник энергии для роста. Это открытие заставляет пересмотреть наши планы по колонизации Марса и созданию защитных систем для космоса. Грядет эпоха живых щитов, способных заменить тонны свинца тонким слоем грибковой массы.

Пигмент вместо солнечных батарей

В 1991 году роботы в руинах реактора наткнулись на черные пятна, которые облепили стены и воздуховоды. Это была не просто стойкая грязь, а плесень, буквально тянущаяся к очагам радиации. Эффект назвали радиотропизмом — это как цветок на подоконнике, только вместо солнца гриб ищет смертоносный изотоп. Оказалось, что обычный меланин, который отвечает за загар нашей кожи, в этих организмах работает как полупроводник. Он ловит высокоэнергетические частицы и превращает их в импульс для быстрого деления клеток.

"Это не уничтожение радиоактивных частиц, а их утилизация. Меланин меняет структуру под обстрелом частиц, становясь в четыре раза активнее в химических процессах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Эксперименты показали удивительные цифры. Грибы Cladosporium sphaerospermum под облучением цезием растут на 10% быстрее нормы. Если поддать газу и увеличить дозу гамма-лучей в 500 раз, некоторые виды начинают расти в три раза быстрее. Они не просто терпят радиацию, они на ней жиреют. Это явление похоже на лекарственные свойства грибов, но на совершенно ином энергетическом уровне.

Космическая проверка в невесомости

В 2018 году чашку Петри с этой плесенью отправили на МКС. Ученым было важно понять: сможет ли тонкий слой грибка защитить детекторы от жесткого космического фона. Слой толщиной всего в полтора миллиметра задержал около двух процентов радиации. Кажется, что это мало, но если пересчитать на массу свинца, которую пришлось бы тащить на орбиту, результат впечатляет. Тонкая пленка живой материи справляется с задачей, которую раньше решали только массивные плиты.

Характеристика Данные эксперимента Скорость роста на орбите на 21% быстрее земной Толщина защитного слоя для Марса 21 сантиметр

На борту станции гриб почувствовал себя как в санатории. Отсутствие гравитации и постоянный поток частиц заставили его расти на 21% быстрее, чем в лаборатории на Земле. Это свойство делает его идеальным кандидатом для создания защиты от излучения в глубоком космосе. Вместо того чтобы везти тяжелую броню, ее можно вырастить прямо по пути к цели.

"В условиях опасных производств или космоса такие организмы могут стать основой для систем пассивной защиты, которые сами себя восстанавливают", — отметил специально для Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Живая броня против космоса

Для марсианских поселений инженеры НАСА уже проектируют микоархитектуру. Это дома, которые вырастают из спор, смешанных с марсианской пылью. Получается своего рода биолит — прочный саман, который не боится радиации и микротрещин. Если в стене появится дыра от температурного перепада, грибница просто затянет ее, используя энергию внешнего излучения. Проблема износа, которая была фатальной в истории про проект Скиф, здесь решается сама собой.

Идея не в том, чтобы заселять жилые модули плесенью. Ученые хотят синтезировать меланин в промышленных масштабах и добавлять его в композитные материалы. Это создаст щит, который работает на принципах квантовой физики, поглощая энергию и распределяя ее внутри молекулярной сетки. Подобные технологии могут изменить наше представление о безопасности так же сильно, как защищенная связь изменила интернет.

"Создание материалов на основе меланизированных структур — это путь к экологически нейтральной и сверхлегкой защите", — подчеркнул эколог Денис Поляков в разговоре с Pravda.Ru.

Грибы из Чернобыля доказали: экстремальные условия рождают фантастические инструменты. То, что мы считали зоной смерти, оказалось лабораторией будущего. Возможно, первые колонисты Марса будут обязаны своим выживанием скромной черной плесени, которая когда-то захватила разрушенный реактор в украинских лесах.

Ответы на популярные вопросы о радиационных грибах

Правда ли, что эти грибы едят радиацию?

Не совсем. Они не поглощают сами изотопы, а перехватывают энергию их излучения. Это ускоряет их внутренние обменные процессы, помогая быстрее усваивать обычную органику из почвы или налета на стенах.

Могут ли эти организмы развиться в лесах?

Они уже там. Меланизированные виды плесени встречаются повсеместно. Чернобыль просто стал местом, где их суперспособность получила максимальное преимущество перед другими видами.

Безопасно ли использовать их для строительства домов на Марсе?

Технология подразумевает строгую изоляцию биомассы внутри герметичных панелей или использование синтетического меланина. Прямого контакта человека со спорами в жилых отсеках не предполагается.

