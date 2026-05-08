Живой реактор океана начал давать сбой: планета теряет невидимый источник кислорода

Микроскопические обитатели океана, которых мы не замечали десятилетиями, оказались главными поставщиками свежего воздуха для человечества. Цианобактерии рода Prochlorococcus производят каждый пятый литр кислорода, попадающий в наши легкие. Новая статистическая модель показывает, что глобальное потепление буквально выжигает эти живые фабрики из их привычных ареалов. Если вода прогреется выше критической отметки, планета может столкнуться с дефицитом ресурса, который мы привыкли считать бесплатным. В этом материале мы разберем, почему крошечный планктон важнее лесов Амазонии и как перегрев океана ломает механизмы выработки атмосферных газов.

Фото: Pravda.Ru by Денис Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мощное морское течение

Главная фабрика планеты в капле воды

Цианобактерия Prochlorococcus marinus — это настоящий атлант, держащий на плечах земную атмосферу. Имея размер от 0,2 до 2 микрометров, она долго оставалась невидимой для линз микроскопов. Ученые игнорировали этих крох, пока не выяснили: 20% всего кислорода Земли — их личная заслуга. Эти существа оккупировали эвфотическую зону океана, где солнечный свет позволяет запускать синтез энергии буквально из ничего.

"Эти бактерии работают как солнечные панели мирового океана. Их плотность достигает 100 000 клеток на один миллилитр воды, что превращает поверхность океана в сплошной живой реактор", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Расселение P. marinus ограничено зоной между 40 градусами северной и южной широты. Здесь вода исторически сохраняла идеальный баланс температуры и освещенности. Однако стабильность системы оказалась под ударом из-за резкого изменения термического режима, который уже привел к тому, что ледяной щит Арктики не выдержал нагрузки. Теперь очередь дошла до тропических широт, где жизнь начинает закипать в буквальном смысле.

Тепловой потолок для микромира

Долгое время считалось, что потепление только расширит владения цианобактерий, позволяя им мигрировать ближе к полюсам. Исследование Вашингтонского университета в Сиэтле, опубликованное в Nature Microbiology, разрушило этот миф. Ученые собирали данные с 2010 по 2023 год, отслеживая скорость деления клеток в Тихом океане. Выяснилось, что при достижении отметки в 28 градусов Цельсия рост популяции не просто замедляется — система начинает гнить.

Когда вода перегревается, внутренние механизмы бактерий дают сбой. Вместо экспансии начинается деградация. Это явление напоминает аномальное тепло, вызывающее метеорологическую нестабильность, только в масштабе молекулярных процессов внутри живой клетки. Океан превращается из колыбели жизни в тесную теплицу, где самым эффективным игрокам не хватает места для маневра.

"Любое техногенное или климатическое давление на экосистему океана чревато обвалом пищевых цепочек. Мы видим, как рост температуры подавляет базовые элементы биосферы", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Прогнозы на выживание к 2100 году

Исследователи прогнали полученные цифры через модели климатического будущего. Результаты пугают. При умеренном сценарии потепления продуктивность Prochlorococcus упадет на 17%. Если же человечество продолжит сжигать топливо текущими темпами, мир потеряет более половины этих бактерий. Это означает прямую угрозу газовому составу атмосферы и стабильности всей планеты.

Сценарий потепления Падение продуктивности бактерий Умеренный (CPR 4.5) минус 17 процентов Экстремальный (CPR 8.5) минус 51 процент

Пока климатологи фиксируют гигантские волны и штормы, невидимая катастрофа разворачивается на уровне микрона. Единственная надежда — на существование более устойчивых штаммов в глубинах неизученных тропических зон. Однако на данный момент наука видит лишь стремительное сокращение тех, кто дает нам возможность дышать.

"Мы фиксируем рекордные изменения в атмосфере и воде ежегодно. Прогнозы по деградации планктона подтверждают, что планета входит в фазу жесткой перестройки", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о цианобактериях

Почему эти бактерии так важны для людей?

Они производят около 20% всего кислорода на Земле через процесс фотосинтеза. Потеря половины их популяции эквивалентна уничтожению огромных площадей тропических лесов.

Где именно живут эти организмы?

В эвфотической зоне Мирового океана — в верхнем слое воды, куда проникает достаточно солнечного света. Их ареал ограничен теплыми водами между 40 градусами северной и южной широты.

Как потепление убивает их?

При температуре воды выше 28 градусов скорость их деления падает. Вместо активного размножения бактерии начинают массово гибнуть, не справляясь с термическим стрессом.

