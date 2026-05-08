Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Руднев

Живой реактор океана начал давать сбой: планета теряет невидимый источник кислорода

Наука

Микроскопические обитатели океана, которых мы не замечали десятилетиями, оказались главными поставщиками свежего воздуха для человечества. Цианобактерии рода Prochlorococcus производят каждый пятый литр кислорода, попадающий в наши легкие. Новая статистическая модель показывает, что глобальное потепление буквально выжигает эти живые фабрики из их привычных ареалов. Если вода прогреется выше критической отметки, планета может столкнуться с дефицитом ресурса, который мы привыкли считать бесплатным. В этом материале мы разберем, почему крошечный планктон важнее лесов Амазонии и как перегрев океана ломает механизмы выработки атмосферных газов.

Мощное морское течение
Фото: Pravda.Ru by Денис Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мощное морское течение

Главная фабрика планеты в капле воды

Цианобактерия Prochlorococcus marinus — это настоящий атлант, держащий на плечах земную атмосферу. Имея размер от 0,2 до 2 микрометров, она долго оставалась невидимой для линз микроскопов. Ученые игнорировали этих крох, пока не выяснили: 20% всего кислорода Земли — их личная заслуга. Эти существа оккупировали эвфотическую зону океана, где солнечный свет позволяет запускать синтез энергии буквально из ничего.

"Эти бактерии работают как солнечные панели мирового океана. Их плотность достигает 100 000 клеток на один миллилитр воды, что превращает поверхность океана в сплошной живой реактор", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Расселение P. marinus ограничено зоной между 40 градусами северной и южной широты. Здесь вода исторически сохраняла идеальный баланс температуры и освещенности. Однако стабильность системы оказалась под ударом из-за резкого изменения термического режима, который уже привел к тому, что ледяной щит Арктики не выдержал нагрузки. Теперь очередь дошла до тропических широт, где жизнь начинает закипать в буквальном смысле.

Тепловой потолок для микромира

Долгое время считалось, что потепление только расширит владения цианобактерий, позволяя им мигрировать ближе к полюсам. Исследование Вашингтонского университета в Сиэтле, опубликованное в Nature Microbiology, разрушило этот миф. Ученые собирали данные с 2010 по 2023 год, отслеживая скорость деления клеток в Тихом океане. Выяснилось, что при достижении отметки в 28 градусов Цельсия рост популяции не просто замедляется — система начинает гнить.

Когда вода перегревается, внутренние механизмы бактерий дают сбой. Вместо экспансии начинается деградация. Это явление напоминает аномальное тепло, вызывающее метеорологическую нестабильность, только в масштабе молекулярных процессов внутри живой клетки. Океан превращается из колыбели жизни в тесную теплицу, где самым эффективным игрокам не хватает места для маневра.

"Любое техногенное или климатическое давление на экосистему океана чревато обвалом пищевых цепочек. Мы видим, как рост температуры подавляет базовые элементы биосферы", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Прогнозы на выживание к 2100 году

Исследователи прогнали полученные цифры через модели климатического будущего. Результаты пугают. При умеренном сценарии потепления продуктивность Prochlorococcus упадет на 17%. Если же человечество продолжит сжигать топливо текущими темпами, мир потеряет более половины этих бактерий. Это означает прямую угрозу газовому составу атмосферы и стабильности всей планеты.

Сценарий потепления Падение продуктивности бактерий
Умеренный (CPR 4.5) минус 17 процентов
Экстремальный (CPR 8.5) минус 51 процент

Пока климатологи фиксируют гигантские волны и штормы, невидимая катастрофа разворачивается на уровне микрона. Единственная надежда — на существование более устойчивых штаммов в глубинах неизученных тропических зон. Однако на данный момент наука видит лишь стремительное сокращение тех, кто дает нам возможность дышать.

"Мы фиксируем рекордные изменения в атмосфере и воде ежегодно. Прогнозы по деградации планктона подтверждают, что планета входит в фазу жесткой перестройки", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о цианобактериях

Почему эти бактерии так важны для людей?

Они производят около 20% всего кислорода на Земле через процесс фотосинтеза. Потеря половины их популяции эквивалентна уничтожению огромных площадей тропических лесов.

Где именно живут эти организмы?

В эвфотической зоне Мирового океана — в верхнем слое воды, куда проникает достаточно солнечного света. Их ареал ограничен теплыми водами между 40 градусами северной и южной широты.

Как потепление убивает их?

При температуре воды выше 28 градусов скорость их деления падает. Вместо активного размножения бактерии начинают массово гибнуть, не справляясь с термическим стрессом.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков, климатолог Максим Орлов
Автор Алексей Руднев
Руднев Алексей Михайлович — астрофизик с 14-летним стажем. Понятно объясняет космические процессы и астрофизические явления.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы экология изменение климата глобальное потепление
Новости Все >
Море требует спасения во Владивостоке: экологи и жители бьют тревогу из-за мазутных загрязнений
Платёжный паралич неизбежен? Госдума добивается расширения белых списков для всех банков
Настоящий грохот светила свел бы мир с ума: почему до Земли не долетает "крик" солнечной плазмы
Война с разметкой: во Владивостоке жители вышли на тропу борьбы против абсурдных дорожных запретов
Банки боятся должников: почему россияне все чаще получают отказ по кредитным картам
Представители Пентагона хранят гробовое молчание по поводу новых данных о провокационном шпионском полете... — писала газета Правда 8 мая 1960 года
Телефон быстро садится и нагревается? Эксперты советуют срочно проверить приложения
Эксперты бьют тревогу: почему рост убыточных банков опасен даже при защите вкладов
Продовольственный десант из Хабаровска: местные продукты осадили чужие прилавки — и назад не собираются
Золотая жила потускнела: почему якутские строители теряют доходы при рекордных нагрузках
Сейчас читают
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Садоводство, цветоводство
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Еда и рецепты
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Еда и рецепты
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Популярное
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед

Взаимодействие плодовых культур может обернуться скрытой борьбой за выживание. Какие растения мешают друг другу развиваться и как спасти урожай.

Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Бегите из Киева: Россия сделала последнее предупреждение дипломатам на Украине
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
Культурный фронт в Венеции: участие России вызвало ярость в Брюсселе Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Орешник в ответ? Россия ждёт действий после украинских провокаций на день Победы
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Последние материалы
Смерть знакомого с детства вкуса: почему покупное молоко все чаще напоминает обычную воду
Лоза переживает морозы, от которых трещат деревья: сибирские сорта плодоносят без теплиц
Войны не будет: Трамп официально заявил об отказе от военного вторжения на Кубу
Между диванным философом и преданным другом: какого питомца лучше выбрать под ваш рабочий график
Звук как в Bentley, а цена втрое ниже: какой китайский кроссовер получил акустику Naim и обошел конкурентов
Прямиком к морю: как авиакомпании меняют маршруты для летнего отдыха россиян
Вы просто не знаете, чего он хочет: почему ваш крыжовник зеленеет, но отказывается давать урожай
Магия чистоты без электричества: почему акриловый моп убирает шерсть эффективнее пылесоса
Обама покусился на госизмену: разведка США поймала экс-президента на лжи о русском следе
Деньги исчезают не из-за цен: главная ошибка мешает накопить даже при высокой зарплате
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.