Золото друидов всплыло спустя две тысячи лет: на священном острове нашли тайный клад кельтов

На острове Англси, который веками считался пристанищем загадочных друидов, археологи обнаружили клад из 15 золотых монет железного века. Эти артефакты стали первыми золотыми монетами того периода, официально найденными на территории Уэльса. Находка переворачивает представления о торговых связях древних племен и заставляет иначе взглянуть на ритуальное прошлое региона. Исследователи полагают, что золото не было потеряно случайно, а являлось частью сложного обряда или дипломатического жеста. История этих монет связывает удаленные фермерские общины Линкольншира с сакральными центрами кельтского мира.

Золото в корнях

Золото из Линкольншира

Монеты, найденные тремя энтузиастами с металлоискателями, преодолели путь в 300 километров от восточного побережья современной Англии. Исследование подтвердило, что статеры принадлежали племени кориельтавов — сообществу фермеров и торговцев. Монеты чеканились в период между 60 и 20 годами до нашей эры на трех разных монетных дворах. Это время ознаменовано активным развитием денежных отношений, хотя золото такого качества редко использовалось для покупки хлеба на рынке.

"Находка монет вдали от места их чеканки указывает на существование мощных рычагов влияния между элитами разных племен", — отметил в беседе с Pravda. u ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Размер каждой монеты сопоставим с современной пятирублевой монетой, но их вес и плотность значительно выше из-за высокого содержания металла. В древности золото было не просто валютой, а концентрированной энергией власти. Перемещение таких ценностей через всю Британию на остров Англси говорит о том, что территория имела особый статус, притягивающий богатства из самых отдаленных уголков.

Следы друидов на Англси

Остров Англси давно закрепил за собой репутацию духовного штаба древней Британии. Римские летописцы описывали его как место с густыми священными рощами и алтарями, где кельтские жрецы проводили обряды. Найденные монеты лежали не в кошельке или горшке, а были рассеяны по почве пастбища. Такая картина характерна для вотивных подношений, когда ценности отдавались божествам в открытых пространствах или священных водоемах.

"Мы часто сталкиваемся с тем, что предметы прошлого хранят в себе память о ритуалах, которые сегодня кажутся нам избыточными или пугающими", — объяснил специально для Pravda.Ru историк Игорь Власов.

Археологический контекст острова дополняется мегалитическими гробницами и стоянками железного века. Клад монет стал еще одним слоем в этом историческом пироге, подтверждая, что остров был ключевым узлом в сети сакральной географии. Взаимодействие с такими объектами требует осторожности, так как древние ландшафты крайне чувствительны к вмешательству человека, как и современные экосистемы Арктики под влиянием тепла.

Параметр Характеристика находки Количество предметов 15 золотых монет (статеров) Период создания 60 — 20 гг. до н. э. Связанное племя Кориельтавы (East Midlands) Вероятное назначение Ритуальное подношение или дар

Технология и дизайн монет

Визуально кельтские статеры выглядят как произведения абстрактного искусства, но их корни уходят в античную классику. Дизайн является глубокой переработкой греческих монет Филиппа II Македонского. Изображение головы Аполлона на аверсе превратилось в набор ритмичных линий и завитков, напоминающих стилизованный венок. Реверс вместо реалистичной колесницы демонстрирует символическую лошадь, окруженную геометрическими знаками.

"Каждый элемент на монете — это код, по которому мы определяем племенную принадлежность и мастерство гравера", — рассказал эксперт Pravda.Ru археолог Павел Синицын.

Кельтские мастера не стремились к точному копированию реальности. Они создавали образы, которые резонировали с их мифологическим восприятием мира. Это напоминает то, как современные физики пытаются зафиксировать неуловимые миллизаряженные частицы, используя сложные косвенные методы. Сегодня эти артефакты переданы в местный музей, где они станут частью экспозиции, посвященной загадкам древнего Уэльса.

Ответы на популярные вопросы о кельтском золоте

Кто такие друиды и почему они связаны с Англси?

Друиды были религиозными и интеллектуальными лидерами кельтов. Остров Англси служил их убежищем и священным центром, где проводились важнейшие церемонии и хранились племенные ценности.

Являются ли эти монеты деньгами в современном смысле?

Скорее нет. Статеры обладали слишком высокой номинальной стоимостью для бытовых расчетов. Они использовались для крупных сделок между вождями, найма воинов или в качестве жертвенных даров богам.

Как находки любителей попадают в музеи?

В Великобритании действует Закон о сокровищах. Нашедший обязан сообщить о находке государству. В случае признания предмета сокровищем, музей может выкупить его, а вознаграждение делится между кладоискателем и владельцем земли.

