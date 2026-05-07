Алексей Руднев

Земля дрогнула под тяжестью плотин: человечество незаметно сместило ось вращения планеты

Человечество официально доросло до масштабов космической силы, способной сбить настройки планетарного гироскопа. Строительство тысяч гигантских плотин за последние двести лет привело к тому, что колоссальные объемы воды переместились из океанов в искусственные резервуары на суше. Это перераспределение массы оказалось настолько значительным, что ось вращения Земли дрогнула и сместилась. Исследование ученых Гарварда подтверждает: мы не просто меняем ландшафт, мы меняем механику движения нашей планеты в пространстве.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Эффект фигуриста на стуле

Представьте физику вращающегося объекта: если вы сидите на крутящемся офисном стуле и резко вытягиваете или прижимаете руки, скорость и стабильность вращения меняются. Земля работает по тем же законам. Когда мы строим плотину, мы забираем тонкий слой воды, распределенный по всему мировому океану, и упаковываем его в глубокие, тяжелые "капли" на континентах. Эти бетонные ловушки концентрируют массу в определенных точках, нарушая вековой баланс распределения веса на поверхности.

"Каждая крупная дамба — это гигантская гиря, которую мы вешаем на вращающийся шар. На макроуровне планета реагирует на это как упругий мяч, слегка меняя наклон своей внешней оболочки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

За последние два столетия люди возвели более 7 000 крупных плотин. Основной удар пришелся на Северное полушарие: гидротехнические проекты Северной Америки, Европы и Азии создали очаги избыточного давления. Планета, будучи эластичным телом, начала подстраиваться под эти новые нагрузки, что запустило процесс, известный как истинное блуждание полюсов.

Куда уплыл Северный полюс

Исследование показало, что с 1835 по 2011 год географический полюс сместился на 1,13 метра. Это сопоставимо с длиной бейсбольной биты, но для целой планеты такая цифра — весомый симптом. В первой половине XX века, когда бум строительства охватил Запад, полюс дрейфовал в сторону Восточного полушария. Однако с середины 50-х годов вектор сменился: масштабные проекты в Азии и Африке перетянули одеяло на себя, заставив ось качнуться в сторону Тихого океана.

Период активности Результат смещения
1835–1950 годы Смещение к долготе России и Азии на 30 см
1954–2011 годы Разворот дрейфа в сторону Северной Америки

Важно понимать: речь идет не о магнитных полюсах, которые лихорадочно бегают сами по себе, и не о тектонике плит. Это движение всей твердой коры и верхней мантии относительно оси вращения. Мы буквально прокрутили "шкурку" Земли на метр с лишним, просто перегородив реки бетоном. Даже небольшая геологическая нагрузка от древних сооружений может влиять на местную устойчивость пород, а глобальные водохранилища делают это в масштабах всей сферы.

"Такие техногенные риски часто недооцениваются при проектировании. Мы видим только пользу энергии, но забываем, что меняем гравитационный отпечаток региона", — подчеркнул специально для Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Как плотины тормозят океан

Задержание воды в реках неожиданно сработало как временный тормоз для глобального потепления. В XX веке, пока ледники таяли, наполняя океан, плотины активно откачивали эту воду обратно на сушу. Это немного сгладило общую картину повышения уровня моря. Но у этой медали есть обратная сторона: вода распределяется неравномерно. Из-за изменения вращения и гравитации в одних частях света уровень моря растет быстрее, чем в других, создавая опасные аномалии.

Океанская поверхность — это не застывшее зеркало, а динамичная система, которая ловит малейшие калебания гравитации и центробежных сил. Когда мы убираем воду из океана, его дно разгружается, а береговая линия перестраивается. Эти процессы сегодня мешают ученым точно вычислять скорость таяния ледниковых щитов, так как "шум" от человеческой деятельности на суше накладывается на природные циклы.

"Перераспределение массы воды — это фундаментальный вызов для экосистем. Мы меняем не только климат, но и саму геометрию водного баланса планеты", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Человечество стало фактором, сопоставимым с движением мантии или ростом гор. Если раньше солнечная активность и космос диктовали условия выживания, то теперь мы сами крутим планету под свои нужды. И хотя метр смещения не вызовет новый ледниковый период завтра, это четкий сигнал: наши инженерные амбиции оставили несмываемый след на физике Земли.

Ответы на популярные вопросы о вращении Земли

Опасно ли смещение полюса на один метр?

Для жизни людей это незаметно. Это не изменит смену времен года и не сократит день так, чтобы это почувствовали организмы. Однако для точных систем навигации и спутникового мониторинга такие данные критически важны для корректировки приборов.

Могут ли плотины повернуть Землю вспять?

Нет, энергия вращения планеты колоссальна. Деятельность человека лишь слегка корректирует угол наклона коры относительно оси, но не способна остановить или развернуть вращение гигантского геоида.

Почему это важно для изучения ледников?

Чтобы понять, как тает лед в Антарктиде, ученым нужно вычесть все остальные факторы, влияющие на уровень моря и полюса. Теперь они знают, что вклад плотин нужно учитывать как отдельную, весьма весомую переменную.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, эколог Денис Поляков
Автор Алексей Руднев
Руднев Алексей Михайлович — астрофизик с 14-летним стажем. Понятно объясняет космические процессы и астрофизические явления.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
