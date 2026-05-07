Алексей Руднев

Подо льдом Антарктиды открылась река-убийца: тёплая вода ломает ледяной щит изнутри

Антарктида буквально тает изнутри из-за невидимых атак теплых океанских течений. Ученые обнаружили, что глубоководная соль и жар проникают в скрытые полости под шельфовыми ледниками, превращая их в хрупкое решето. Робот Boaty McBoatface совершил опасное погружение под ледник Дотсон, чтобы показать, как вода обходит защитные барьеры природы. Эти данные кардинально меняют прогнозы повышения уровня мирового океана.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Раскол ледника

Подводный робот в царстве тьмы

Исследователи из Университета Восточной Англии отправили автономный аппарат в зону, где лед теряет контакт с землей. Робот прошел более 100 километров по дну под шельфовым ледником Дотсон в море Амундсена. Это место считается горячей точкой, где исчезновение льда происходит рекордными темпами. Машина фиксировала температуру и соленость там, куда никогда не заглядывал человек.

"Подъем глубокой теплой воды к границе льда и океана — это главный мотор плавления. Ледник становится тоньше и теряет свою структурную прочность", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Когда шельф слабеет, он перестает сдерживать материковый ледник. Это похоже на выбитую пробку из бутылки. Материковый лед начинает сползать в океан с удвоенной скоростью. Наблюдения показали, что вода в полостях движется со скоростью до 10 сантиметров в секунду. Этого достаточно, чтобы постоянно обновлять запас тепла у подножия ледяной стены.

Как теплая вода убивает ледник

Раньше считалось, что теплая вода быстро перемешивается с холодной и теряет свою разрушительную силу. Реальность оказалась жестче. Под ледником Дотсон теплая вода идет сплошным горизонтальным потоком. Она достигает линии налегания — критической точки, где ледник отрывается от грунта и начинает плавать. Здесь движение вод нацелено прямо в корень ледяного панциря.

Параметр миссии Значение
Длительность погружения Около 74 часов
Скорость течения 5—10 см/сек
Угол наклона дна До 45 градусов
Расстояние от морского дна 100 метров

"Мы обнаружили воду на глубине, которая была аномально теплой. Сейчас мы работаем над тем, чтобы понять, как и когда она туда попала", — отметил эксперт Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Этот тепловой удар вызывает не просто таяние, а физическое отступление ледника. Океан буквально подмывает фундамент Антарктиды. Если климатический кризис продолжит качать теплую воду к полюсам, процесс станет необратимым. Ученые фиксируют, что ледяной щит уже не может эффективно сопротивляться давлению океана.

Рельеф дна как двигатель катастрофы

Оказалось, что форма морского дна влияет на таяние сильнее, чем скорость течения. Впадины и желоба работают как естественные каналы. По ним соленая вода устремляется вглубь шельфовых пещер. Форма bedrock (коренной породы) создает турбулентность, которая выносит тепло на поверхность, прямо к нижней части льда. Это геология в действии, меняющая облик планеты.

"Изменение климата и погодные аномалии сбивают привычные циклы обмена воды. Океан стал более агрессивен к ледяному щиту", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru метеоролог Сергей Баранов.

Миссия под ледником Дотсон дала базовые цифры для глобальных моделей. Теперь расчеты мониторинга атмосферы и океана станут точнее. Это поможет человечеству подготовиться к неизбежному росту воды. Антарктида перестала быть просто куском льда — это живая система под постоянным давлением.

Ответы на популярные вопросы об Антарктиде

Почему вода под ледником не замерзает?

Морская вода содержит соль, что понижает температуру ее замерзания. Кроме того, на большой глубине под огромным давлением ледника физические свойства воды меняются, позволяя ей сохранять жидкую фазу даже при отрицательных температурах.

Что такое линия налегания?

Это пограничная зона, где массивный ледник перестает опираться на твердый грунт морского дна и становится плавучим шельфом. Это самое уязвимое место, где теплая вода может нанести максимальный ущерб стабильности всей системы.

Насколько быстро тает Антарктида?

Скорость потери льда в некоторых регионах, таких как море Амундсена, за последние десятилетия утроилась. Подводные исследования показывают, что скрытые процессы под ледниками могут ускорять этот процесс еще сильнее, чем предполагали спутники.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, климатолог Максим Орлов, метеоролог Сергей Баранов
Автор Алексей Руднев
Руднев Алексей Михайлович — астрофизик с 14-летним стажем. Понятно объясняет космические процессы и астрофизические явления.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы экология антарктида изменение климата
