Невероятное становится нормой: учёные нашли способ передать информацию в прошлое

Путешествия во времени перестали быть прерогативой голливудских сценаристов и легендарных пилотов-испытателей. Математические модели, опубликованные в Physical Review Letters, подтверждают: обмен данными с прошлым возможен. Вся магия кроется в управлении квантовой запутанностью, превращающей теоретические фантазии в прикладную физику.

Фото: pixabay.com by TheDigitalArtist Песочные часы

Квантовые петли вместо двигателя

В основе концепции лежат так называемые замкнутые времениподобные кривые. Общая теория относительности допускает подобные траектории, где частица или объект замыкает петлю, возвращаясь в собственное "вчера". Проблема в "масштабе": для создания петли такого размера, как ядро Ганимеда, потребовалась бы энергия, сопоставимая с мощностью сверхновых. Квантовая запутанность обходит этот энергетический тупик.

"Математика не терпит дилетантства. Запутанность позволяет связать две точки пространства через нелокальные корреляции, что фактически исключает задержку сигнала", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Фотонный телеграф: как это работает

Квантовая запутанность работает как телепатический дуэт: состояние частицы мгновенно определяется ее напарницей, где бы та ни находилась. В 2010 году экспериментаторы научились направлять "команды" фотону, заставляя его реагировать на действия, совершенные восемью наносекундами позже. Это похоже на настройку климатических систем: вы меняете параметры в будущем, а следствие отражается в прошлом.

Параметр Классическая связь Направление Строго вперед Зависимость от шума Снижает качество Запутанность Не используется

Почему шум стал союзником

Эксперимент усложнили, добавив в систему хаотичный "шум". Ожидалось, что связь порвется, подобно незащищенному мессенджеру под жесткой фильтрацией. Вышло наоборот: сообщение из будущего в зашумленном канале оказалось четче, чем при идеальных условиях. Как будто отправитель "помнит", что нужно передать, игнорируя помехи.

"Использование квантовых каналов для передачи данных вне линейного времени — это высший пилотаж. Хотя это лишь модель для борьбы с потерей данных, здесь скрыт колоссальный потенциал", — отметил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о путешествиях во времени

Можно ли отправить письмо дедушке?

Нет. Речь идет о передаче битов информации между квантовыми частицами, а не о почтовом сервисе или биологических объектах.

Почему это сравнивают с "Интерстелларом"?

Герой фильма использует гравитационную связь. Протоколы ученых опираются на схожий математический аппарат, разработанный физиком Кипом Торном для манипуляции квантовыми состояниями.

Эта связь надежна?

Шумные каналы при передаче в прошлое показывают удивительную стабильность, что делает этот процесс крайне интересным для систем восстановления критически важных данных.

Сколько энергии уходит на эксперимент?

В квантовом масштабе речь идет о микро-энергиях. Это не требует запуска всей энергосистемы, как в случае с сложным искусственным интеллектом.

"Манипулировать временем через шум — звучит как парадокс, но в квантовой механике невозможное часто становится нормой", — заявила в беседе с Pravda. Ru учитель физики Александр Козлов.

