Сантехник из Вены зашёл в подвал сделать свою работу, а вышел миллионером: всё решила одна верёвка

Венский сантехник зашел в подвал обычной виллы для рядового ремонта, а вышел потенциальным миллионером. Один рывок за подозрительную веревку, торчащую из бетонного пола, обнажил тайник, который десятилетиями игнорировали предыдущие владельцы и строители. Под слоем застывшего раствора скрывался ржавый металлический сундук, набитый золотом весом в 30 килограммов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use клад

Золото Моцарта: анатомия случайного клада

Находка в районе Пенцинг напоминает сценарий авантюрного кино. Сантехник не просто выполнял работу, он проявил любопытство там, где другие пасовали. Днем ранее строитель по имени Тобиас видел ту же самую веревку, но решил не тратить время на "мусор". Его коллега оказался настойчивее. Когда веревка не поддалась, в ход пошла лопата. Под бетоном обнаружили сундук с золотыми монетами, на которых отчеканен лик великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Стоимость содержимого эксперты оценили в 2,3 миллиона евро.

"Это классический пример того, как человеческий фактор и обычная лень меняют распределение богатства. В строительстве часто находят мелочи, но 30 килограммов золота — это системный сбой в матрице везения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Железный ящик был буквально вварен в историю здания. Судя по всему, сокровища прятали с расчетом на вечность. В отличие от затонувших кораблей, чье местоположение порой известно годами, этот клад находился прямо под ногами обитателей виллы. Монеты лежали нетронутыми минимум 85 лет. Судьба клада теперь зависит от бюрократических механизмов, которые работают медленнее, чем удар лопатой по бетону.

Эхо 1938 года: почему ценности замуровали в бетон

Нумизматический анализ позволяет с высокой точностью датировать время создания тайника. Изображение Моцарта украшало австрийские шиллинги до аннексии страны нацистской Германией в 1938 году. Подобные находки — не редкость для Европы, где древний мир и современность разделены лишь тонкой перегородкой фундамента. Богатые семьи Австрии пытались спасти капитал от конфискации, буквально зарывая его в землю. Политическая нестабильность заставляла людей верить металлу больше, чем банкам.

Параметр Детали находки Общий вес Около 30 кг золота Оценочная стоимость $2,4 миллиона Тип монет Золотые шиллинги с Моцартом Предполагаемая дата До 1938 года

"Сохранность металла в таких условиях идеальна. Бетон блокирует доступ кислорода и влаги, консервируя артефакты лучше, чем любой музейный сейф. Это физика процесса: сундук стал частью структуры пола", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Трагедия предыдущего владельца заключалась в том, что он, вероятно, не смог вернуться за золотом. История не сохранила имен тех, кто замуровывал сундук, но масштаб "инвестиции" впечатляет. Сегодня такие монеты представляют интерес не только как драгметалл, но и как историческое свидетельство эпохи перемен, когда даже амбициозные проекты рушились под давлением обстоятельств. Пока одни строили планы на будущее, другие зарывали свое прошлое в подвалах.

Юридическая дележка: кому достанутся миллионы

Австрийское законодательство в вопросах кладов на удивление щедро к нашедшим. Согласно Гражданскому кодексу, если владельца ценностей установить невозможно, добыча делится пополам между тем, кто нашел сокровище, и собственником недвижимости. Сантехник, проявивший инициативу, претендует на сумму более 1,2 миллиона долларов. Это разительно отличается от правил, где государство забирает львиную долю или все целиком.

"Ситуация с кладом — это всегда риск инцидентов. Нужно мгновенно уведомить власти, иначе статус нашедшего сменится на статус нарушителя. Соблюдение протокола здесь важнее самой лопаты", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Федеральное управление по охране памятников сейчас проверяет, имеют ли монеты особую культурную ценность. Это может наложить ограничения на их продажу, но не отменяет права сантехника на вознаграждение. В то время как мир обсуждает свойства организмов или генетику интеллекта, простой рабочий доказал: иногда достаточно просто вовремя потянуть за веревку. Владелец виллы пока не подавал исков, вероятно, смирившись с тем, что половина золота лучше, чем ничего.

Ответы на популярные вопросы о находке в Вене

Почему строитель, видевший веревку первым, ничего не получил?

По закону вознаграждение полагается именно тому, кто фактически обнаружил предмет. Проигнорировав деталь интерьера, первый рабочий упустил свой шанс. Право собственности возникает в момент извлечения клада.

Насколько легально владеть таким золотом?

В Австрии это абсолютно легально при условии своевременного сообщения в полицию и Федеральное управление по охране памятников. После проверки клад юридически "очищается".

Какова рыночная цена одной монеты с Моцартом?

Точная стоимость зависит от года выпуска и сохранности. Однако суммарный вес в 30 кг диктует минимальную планку в 2,3 млн евро исходя из котировок золота и нумизматической надбавки.

Может ли государство забрать весь клад себе?

Нет, если только не будет доказано, что золото было украдено у государства ранее. В данном случае это частный клад, спрятанный частным лицом на территории частного владения.

Читайте также