Сергей Белов

Секреты Оксиринха: зачем элита Египта клала Илиаду на тело умершего и верила в защиту души

Наука

Египетские мертвецы продолжают подбрасывать загадки, которые не снились даже сценаристам из Голливуда. В Оксиринхе — городе, когда-то утопавшем в роскоши и папирусах, — археологи откопали мумию с неожиданным "аксессуаром".

Воссоздание запаха мумий

К животу покойника был приклеен фрагмент "Илиады" Гомера. Это не просто макулатура, а первый в истории случай, когда высокая литература стала частью заупокойного культа. Тело пролежало в песках 1600 лет, храня на коже легендарный "список кораблей" из второй книги поэмы.

Гомер вместо оберега: зачем мумии поэзия

Ученые из Барселонского университета ломают голову над функционалом находки. Папирус, хоть и находится в плачевном состоянии, четко идентифицируется как фрагмент греческого эпоса. Помимо стихов, на теле зафиксированы древние ритуалы и магические формулы.

Похоже, античный интеллектуал решил захватить в загробный мир не золото, а качественный сторителлинг. Ученый Адьего подчеркивает: до этого момента наука не знала об использовании классической литературы в качестве погребальной брони.

"Тексты Гомера в Египте почитались не меньше религиозных гимнов. Вероятно, владелец верил, что греческий эпос обладает защитными функциями, способными уберечь душу от опасностей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru исследователь античности Игорь Власов.

Оксиринх: город забытых текстов

Находка сделана в Аль-Бахнасе, в 200 километрах от Каира. Это место — настоящий Клондайк для историков. Здесь мумификация уже не была делом только лишь царских кровей, как в случае, когда была обнаружена гробница фараона.

Здесь хоронили средний класс и знать, смешивая греческие традиции с египетской эстетикой. Использование папируса в качестве накладки на живот говорит о том, что книга в те времена была не просто источником знаний, а материальным объектом силы.

"Наслоение культур в Оксиринхе создавало уникальные артефакты. Папирус мог служить физической преградой, защищающей разрезы на теле после бальзамирования", — отметил в беседе с Pravda.Ru археолог Павел Синицын.

Важно понимать контекст: 1600 лет назад Египет был плавильным котлом. И пока одни искали, где лежит мумия Нефертити, другие накладывали греческие стихи на тела своих близких. Это была эпоха перемен, где древние боги уступали место новой культуре, но страх перед смертью оставался прежним.

Тип артефакта Функция в захоронении
Фрагменты "Илиады" Магическая защита, статус покойного
Ритуальные формулы Навигация в загробном мире (Дуат)
Деревянный протез пальца Восстановление целостности тела при ходьбе

Сравнение ритуальных практик и медицины

Египтяне были прагматиками. Если деталь тела отсутствовала, её заменяли — так появился протез ноги, найденный у дочери фараона. Если не хватало духовной защиты — использовали папирусы.

Современные анализы показывают, что жизнь в те времена была суровой: мумии страдают от паразитов и инфекций. Даже знаменитый боррелиоз терзал древних людей задолго до появления современной медицины.

"Состояние папирусов часто говорит о качестве жизни. Гниющие тексты — лишь верхушка айсберга, под которой скрываются патогены и физические разрушения тканей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Возможно, греческие тексты на животе — это не только магия, но и попытка "залечить" шрам от вскрытия брюшной полости при бальзамировании. В мире, где грезилось, что электричество могло освещать храмы, поэзия Гомера на коже покойника кажется вполне логичным технологическим решением для спасения души.

Ответы на популярные вопросы о находках в Египте

Почему именно Гомер?

Гомер был основой образования в эллинистическом Египте. Его стихи знали наизусть, им приписывали чудодейственную силу. "Илиада" — это гимн героизму, который должен был подбодрить душу на пути к суду Осириса.

Как сохранился папирус на теле?

Сухой климат Оксиринха идеально консервирует органику. Папирус приклеился к смолам, использовавшимся при мумификации, что позволило ему не истлеть окончательно за полтора тысячелетия.

Кого хоронили с такими текстами?

Скорее всего, это были представители образованной элиты или жречества, имевшие доступ к редким свиткам и верившие в силу греческого слова.

Экспертная проверка: историк Игорь Власов, археолог Павел Синицын, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
