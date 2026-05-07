Бетельгейзе устроила космический бунт: скрытая звезда вырывает куски из красного гиганта

Звезда Бетельгейзе, украшающая плечо Ориона, устроила в космосе настоящий демарш, выбросив облако раскаленной материи массой в несколько Лун. Астрономы выяснили, что за капризами красного гиганта стоит невидимый сообщник — скрытая звезда-компаньон, которая буквально выдирает куски из атмосферы монстра. Эта статья раскроет, почему привычное ночное небо может измениться навсегда и стоит ли ждать ярчайшей вспышки в истории человечества прямо завтра.

Нейтронная звезда и звёздный ветер

Плевок массой в три спутника Земли

Бетельгейзе — это настоящий звездный патриарх, который в 1400 раз больше Солнца. Если бы мы поместили ее в центр нашей системы, ее края коснулись бы орбиты Юпитера. В 2019 году этот гигант внезапно начал гаснуть, заставив ученых хвататься за головы. Выяснилось, что звезда совершила чудовищный выброс массы, который был в 400 миллиардов раз мощнее солнечных всплесков.

Раскаленный газ, вырвавшись наружу, остыл и превратился в плотное облако пыли. Этот занавес скрыл свет Бетельгейзе, создав иллюзию скорой кончины. Процесс начался глубоко внутри, где мощные толчки вытолкнули плазму к поверхности. Это напоминает извержение вулкана планетарного масштаба, только результатом стал не пепел под ногами, а газовый кокон в сотни миллионов километров длиной.

"Такие масштабные события показывают, что мы все еще плохо понимаем динамику красных супергигантов перед их финалом", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Хаббл и разоблачение звездного сообщника

Андреа Дюпри из Гарварда детально восстановила хронологию этого космического ДТП. Оказалось, Бетельгейзе не просто нестабильна сама по себе. В 2025 году астрономы официально подтвердили наличие Сивархи — маленькой звезды-компаньона. Этот спутник, чье имя переводится как "браслет", кружит вокруг гиганта каждые шесть лет и буквально перепахивает его внешние слои.

Присутствие Сивархи объясняет странные циклы яркости, которые раньше списывали на предсмертные судороги. Когда младшая сестра проходит сквозь разреженную атмосферу Бетельгейзе, она создает турбулентность. Это открытие заставляет пересмотреть все прежние расчеты. Возможно, космические исследования ближайших лет выявят еще больше скрытых факторов в этой сложной системе.

Параметр Бетельгейзе Масса выброса 400 миллиардов тонн (несколько Лун) Расстояние до Земли Около 650 световых лет Размер В 1400 раз больше радиуса Солнца

"Наличие второго объекта в системе значительно усложняет прогнозирование любых техногенных или природных рисков в космосе", — объяснил инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Финал титана: когда ждать взрыв

Когда Бетельгейзе превратится в сверхновую, это будет грандиозное шоу. Звезда станет настолько яркой, что ее будет видно днем, а ночью она будет соперничать с полной Луной. Некоторые считают, что это произойдет через 100 000 лет, другие — что счет идет на дни. Трюк в том, что свет от нее идет до нас 650 лет. Возможно, она уже взорвалась во времена постройки соборов в Европе, а новости об этом просто еще в пути.

Земле этот фейерверк ничем не грозит. Радиационный удар опасен на дистанции до 160 световых лет, а мы находимся вчетверо дальше. Так что мы просто получим лучший в истории вид на гибель мира без риска для собственной жизни. Учитывая, как Млечный Путь поглощает другие системы, подобные драмы — обычное дело для нашей галактики.

"Космос всегда непредсказуем. Мы фиксируем только последствия, когда физика уже сделала свое дело", — подчеркнул астрофизик Алексей Руднев.

Ответы на популярные вопросы о Бетельгейзе

Опасен ли взрыв звезды для техники на Земле?

Нет. Расстояние слишком велико. Электромагнитный импульс не затронет наши спутники и сети связи. Это событие останется чисто визуальным феноменом.

Можно ли увидеть компаньона Сиварху в обычный телескоп?

Нет, это требует профессиональной оптики. Даже мощные любительские приборы видят лишь одну яркую точку из-за колоссального перепада яркости между звездами.

Правда ли, что Бетельгейзе уже нет?

Это вполне вероятно. Мы видим свет, отправленный сотни лет назад. Если схлопывание ядра произошло недавно по космическим меркам, звезда уже превратилась в нейтронную звезду или черную дыру.

