Торнадо оставило в австралийской пустыне шрам размером с город: спутники нашли его спустя два года

Наука

Спутниковые снимки Google Earth превратились в инструмент для поиска скрытых шрамов планеты. Обычный поиск пещер в австралийской пустыне привел к открытию следа гигантского вихря, который прорезал равнину Налларбор. Исследователи расшифровали этот почерк стихии и определили мощность незамеченного ранее природного монстра.

Шрам длиной одиннадцать километров

Пустыня Налларбор — место, где земля буквально хранит память о каждом ударе. Пользователь сети искал входы в карстовые пещеры, но наткнулся на четкую линию, разрезающую ландшафт. Этот след тянется на 11 километров. Его ширина варьируется от 160 до 250 метров. Подобные масштабы разрушений обычно сопровождаются международными новостями, но в безлюдной Австралии вихрь прошел инкогнито. Сила ветра была настолько велика, что он буквально сбрил скудную растительность и верхний слой почвы. Сравнение исторических снимков позволило ученым сузить временное окно. Событие произошло в середине ноября 2022 года. Если бы на пути этой воронки оказался город, последствия напоминали бы ядерный взрыв локального масштаба.

"Такие следы в пустынных регионах сохраняются годами. Отсутствие эрозии и дождей консервирует разрушения, превращая поверхность в карту прошлых катастроф", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Для сравнения: торнадо в населенных пунктах часто оценивают по разрушенным крышам и машинам. Здесь же единственным свидетелем стала сама земля. Физика процесса проста: вакуум внутри воронки и бешеная скорость вращения работают как гигантская фреза.

Циклоидные метки как паспорт торнадо

На снимках видны характерные циклоидные отметки — это почерк многовихревых смерчей. Внутри основной воронки вращаются более мелкие вторичные вихри. Они чертят на грунте сложные петли, напоминающие спирограф. Именно эти узоры подтвердили, что шрам оставил именно торнадо, а не обычный прямолинейный шквал.

Параметр явления Характеристики шрама Налларбор
Протяженность следа 11 километров
Ширина полосы До 250 метров
Предполагаемая категория F2 или F3 по шкале Фудзиты
Скорость ветра Свыше 200 км/ч

"Энергия такого вихря колоссальна. Мы видим результат механического воздействия, которое сопоставимо с работой тяжелой строительной техники в масштабах целого региона", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Полевой анализ показал, что жизнь торнадо была короткой — около десяти минут. Он двигался с запада на восток, медленно поворачивая по часовой стрелке. Этот танец смерти произошел в абсолютном одиночестве, не попав ни в одну метеосводку в режиме реального времени.

Скрытая угроза категории F3

Ученые полагают, что вихрь достиг категории F3. Это уровень, при котором ветер вырывает деревья с корнем и превращает автомобили в груду металлолома. В пустыне же торнадо просто перемалывал камни и пыль. Даже если радары видели пустоту, на земле летела настоящая гора мусора и песка. Причиной стали мощные суперячейки и резкий сдвиг ветра. Это те же условия, что порождают изменения ландшафта в США и Канаде. Но австралийская находка доказывает: мы до сих пор плохо знаем, что происходит в диких уголках нашей планеты.

"Изменение климата делает погодные аномалии более частыми. Мы фиксируем следы там, где раньше было спокойствие. Это сигнал о перестройке глобальных процессов", — объяснил специально для Pravda.Ru метеоролог Сергей Баранов.

Случай на равнине Налларбор заставляет задуматься о количестве подобных явлений, которые остаются за рамками человеческого внимания. Без современных картографических сервисов этот шрам просто растворился бы в песках времени, оставшись белым пятном на карте климатических катастроф.

Ответы на популярные вопросы о торнадо

Как спутники находят торнадо постфактум?

Исследователи используют метод сравнения снимков разных лет. Если на свежих кадрах появляется темная или светлая полоса, которой не было раньше, это повод для детального анализа текстуры почвы.

Почему торнадо в Австралии редкое явление?

Они не редки, они слабо задокументированы. Большая часть континента не заселена, поэтому тысячи вихрей проходят, не задевая инфраструктуру и людей.

Может ли торнадо оставить радиационный след?

Нет, торнадо — это чисто механическое и термодинамическое явление. Однако в аномальных зонах, таких как Якутия, любые возмущения среды изучаются пристальнее.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, метеоролог Сергей Баранов
Автор Виктор Андреев
Андреев Виктор Леонидович — сейсмолог с 22-летним стажем. Анализирует землетрясения, сейсмические риски и их последствия.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука экология австралия
