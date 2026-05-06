В океане проснулись водяные монстры: 35-метровые стены воды пересекли полпланеты

Тихий океан породил водяных монстров высотой с десятиэтажный дом, которые умудрились пересечь половину планеты без потери убойной силы. Новые данные со спутника Swot заставляют ученых пересмотреть классические модели штормов, которые раньше казались незыблемыми.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Штормовая океанская волна

Шторм Эдди и десятиэтажные волны

В конце 2024 года в северной части Тихого океана разыгрался шторм Эдди. Это не обычное ненастье, а настоящий кузнечный цех по производству кинетической энергии. Средняя высота гребней превышала 19 метров, а отдельные пики взлетали до отметки 35 метров. Представьте себе бетонную стену высотой с типовую многоэтажку, которая несется на вас со скоростью экспресса.

"Мы столкнулись с феноменом, когда волны сохраняют структуру на дистанции в 24 000 километров. Это сравнимо с тем, как если бы круги от брошенного камня обогнули весь бассейн и сбили человека с ног на другом конце", — объяснил специально для Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Эти водяные колоссы не просто плескались посреди океана. Путь Эдди пролег через пролив Дрейка в тропическую Атлантику. Энергия шторма была настолько концентрированной, что даже в далекой Калифорнии и на Гавайях любители экстрима смогли провести легендарный турнир по серфингу. Однако для прибрежной инфраструктуры такие "гости" — приговор.

Параметр шторма Значение и масштаб Максимальная высота волн 35 метров (ок. 10 этажей) Дистанция пробега энергии 24 000 километров Период между гребнями До 30 секунд (аномально длинный)

Как спутник Swot изменил правила игры

Раньше океанографы гадали на кофейной гуще численных моделей. Спутник Swot (Surface Water and Ocean Topography), детище НАСА и Cnes, стал первым инструментом, способным "увидеть" рельеф воды в открытом море с точностью до сантиметра. Он зафиксировал, что энергия океана распределяется не хаотично, а порциями, словно удары тяжеловеса.

"Старые расчеты ошибались в десятки раз. Энергия длинных волн была сильно переоценена в пользу коротких, но данные Swot показывают: самые мощные удары наносятся редко, но прицельно", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Это открытие рушит привычные представления о физике газовых и жидкостных сред. Спутник доказал наличие нелинейных эффектов, когда короткие волны подпитывают длинные. Океан работает как гигантский аккумулятор, который долго копит заряд и выдает его в виде одного разрушительного всплеска.

Последствия для берегов и климата

Экстремальные волны — это не только эффектные кадры. Они работают как бульдозеры, ускоряя береговую эрозию и разрушая порты. В условиях, когда ледяной щит Арктики теряет массу, открытая вода становится еще более агрессивной. Увеличение площади океана дает штормам больше места для разбега.

"Изменение климата меняет саму структуру штормовой активности. Мы видим, как аномальное тепло провоцирует атмосферную нестабильность, что в итоге выливается в такие 35-метровые аномалии", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Изучение этих процессов помогает не только серферам предсказать идеальный день. Это вопрос выживания городов, превращающихся в призраки из-за ударов стихии. Планета меняется, и океан — самый наглядный маркер этого процесса.

Ответы на популярные вопросы о гигантских волнах

Почему волна высотой 35 метров не убивает всех в океане?

В открытом море такая волна имеет очень большую длину — расстояние между гребнями достигает 500 метров. Корабль просто плавно поднимается и опускается. Опасность возникает у берега, когда дно тормозит нижнюю часть массы воды, и гребень обрушивается вниз всей своей мощью.

Как шторм Эдди прошел 24 тысячи километров?

Волны шторма — это не перемещение самой воды, а передача энергии. Как в маятнике Ньютона, молекулы воды остаются почти на месте, толкая соседей. При отсутствии препятствий и встречного ветра эта энергия затухает крайне медленно.

Связано ли это с изменением климата?

Ученые подозревают прямую связь. Больше тепла в атмосфере означает больше энергии для зарождения мощных циклонов. Шторм Эдди признан одним из сильнейших за последние 34 года, что укладывается в тренд глобальных климатических аномалий.

Читайте также