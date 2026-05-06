Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Андреев

В океане проснулись водяные монстры: 35-метровые стены воды пересекли полпланеты

Наука

Тихий океан породил водяных монстров высотой с десятиэтажный дом, которые умудрились пересечь половину планеты без потери убойной силы. Новые данные со спутника Swot заставляют ученых пересмотреть классические модели штормов, которые раньше казались незыблемыми.

Штормовая океанская волна
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Штормовая океанская волна

Шторм Эдди и десятиэтажные волны

В конце 2024 года в северной части Тихого океана разыгрался шторм Эдди. Это не обычное ненастье, а настоящий кузнечный цех по производству кинетической энергии. Средняя высота гребней превышала 19 метров, а отдельные пики взлетали до отметки 35 метров. Представьте себе бетонную стену высотой с типовую многоэтажку, которая несется на вас со скоростью экспресса.

"Мы столкнулись с феноменом, когда волны сохраняют структуру на дистанции в 24 000 километров. Это сравнимо с тем, как если бы круги от брошенного камня обогнули весь бассейн и сбили человека с ног на другом конце", — объяснил специально для Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Эти водяные колоссы не просто плескались посреди океана. Путь Эдди пролег через пролив Дрейка в тропическую Атлантику. Энергия шторма была настолько концентрированной, что даже в далекой Калифорнии и на Гавайях любители экстрима смогли провести легендарный турнир по серфингу. Однако для прибрежной инфраструктуры такие "гости" — приговор.

Параметр шторма Значение и масштаб
Максимальная высота волн 35 метров (ок. 10 этажей)
Дистанция пробега энергии 24 000 километров
Период между гребнями До 30 секунд (аномально длинный)

Как спутник Swot изменил правила игры

Раньше океанографы гадали на кофейной гуще численных моделей. Спутник Swot (Surface Water and Ocean Topography), детище НАСА и Cnes, стал первым инструментом, способным "увидеть" рельеф воды в открытом море с точностью до сантиметра. Он зафиксировал, что энергия океана распределяется не хаотично, а порциями, словно удары тяжеловеса.

"Старые расчеты ошибались в десятки раз. Энергия длинных волн была сильно переоценена в пользу коротких, но данные Swot показывают: самые мощные удары наносятся редко, но прицельно", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Это открытие рушит привычные представления о физике газовых и жидкостных сред. Спутник доказал наличие нелинейных эффектов, когда короткие волны подпитывают длинные. Океан работает как гигантский аккумулятор, который долго копит заряд и выдает его в виде одного разрушительного всплеска.

Последствия для берегов и климата

Экстремальные волны — это не только эффектные кадры. Они работают как бульдозеры, ускоряя береговую эрозию и разрушая порты. В условиях, когда ледяной щит Арктики теряет массу, открытая вода становится еще более агрессивной. Увеличение площади океана дает штормам больше места для разбега.

"Изменение климата меняет саму структуру штормовой активности. Мы видим, как аномальное тепло провоцирует атмосферную нестабильность, что в итоге выливается в такие 35-метровые аномалии", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Изучение этих процессов помогает не только серферам предсказать идеальный день. Это вопрос выживания городов, превращающихся в призраки из-за ударов стихии. Планета меняется, и океан — самый наглядный маркер этого процесса.

Ответы на популярные вопросы о гигантских волнах

Почему волна высотой 35 метров не убивает всех в океане?

В открытом море такая волна имеет очень большую длину — расстояние между гребнями достигает 500 метров. Корабль просто плавно поднимается и опускается. Опасность возникает у берега, когда дно тормозит нижнюю часть массы воды, и гребень обрушивается вниз всей своей мощью.

Как шторм Эдди прошел 24 тысячи километров?

Волны шторма — это не перемещение самой воды, а передача энергии. Как в маятнике Ньютона, молекулы воды остаются почти на месте, толкая соседей. При отсутствии препятствий и встречного ветра эта энергия затухает крайне медленно.

Связано ли это с изменением климата?

Ученые подозревают прямую связь. Больше тепла в атмосфере означает больше энергии для зарождения мощных циклонов. Шторм Эдди признан одним из сильнейших за последние 34 года, что укладывается в тренд глобальных климатических аномалий.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, климатолог Максим Орлов
Автор Виктор Андреев
Андреев Виктор Леонидович — сейсмолог с 22-летним стажем. Анализирует землетрясения, сейсмические риски и их последствия.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы тихий океан изменение климата
Новости Все >
Ловушка на асфальте: почему нарисованная коляска без знака не запрещает вам парковку
Самозанятые вместо бизнеса: как сокращение грантов меняет рынок труда в России и услуги
Взросление без фальши: Билли Айлиш объяснила своё желание стареть естественно и рожать детей
Кордицепс и энергия: почему гриб-зомби стал объектом науки — ученые удивлены
Звезда Голливуда вне игры: почему Джейкоб Элорди отстранён от работы на Каннском фестивале
Стаж — это просто цифры: как рождается настоящее мастерство за рулём
Скрытая угроза в лесу: как температура влияет на поведение иксодовых клещей
Дикая природа на расстоянии вытянутой руки: как устроить себе незабываемый уик-энд на Амуре
Цена бодрости артиста: какие диетические правила помогают Григорию Лепсу быть всегда в тонусе
Как пережить грозу в поле: простые правила, которые реально спасают от внезапной молнии
Сейчас читают
Убийца в тарелке № 1: гастроэнтеролог назвал привычку, которая забивает сосуды быстрее жирного мяса
Здоровье
Убийца в тарелке № 1: гастроэнтеролог назвал привычку, которая забивает сосуды быстрее жирного мяса
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Мир. Новости мира
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Мир. Новости мира
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Последние материалы
Ключ под подушкой, а авто уже в пути: как защититься от самой хитрой кражи нашего времени
От комика до террориста: Зеленский открыто угрожает ударом по Красной площади 9 мая
Ловушка на асфальте: почему нарисованная коляска без знака не запрещает вам парковку
Самозанятые вместо бизнеса: как сокращение грантов меняет рынок труда в России и услуги
Взросление без фальши: Билли Айлиш объяснила своё желание стареть естественно и рожать детей
Кордицепс и энергия: почему гриб-зомби стал объектом науки — ученые удивлены
Звезда Голливуда вне игры: почему Джейкоб Элорди отстранён от работы на Каннском фестивале
Сбои в самых популярных банках неизбежны: почему нужно срочно снимать наличные
В океане проснулись водяные монстры: 35-метровые стены воды пересекли полпланеты
Налог на питомца с 1 июля: как не получить штраф за отсутствие прописки у собаки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.