Космос забит хламом. Отработанные ступени ракет и старые спутники превратили низкую околоземную трассу в свалку. Столкнуть эту груду металла — задача для роботов, но их пока нет. К счастью, у планеты есть естественный уборщик. Наше Солнце проливает свет — и буквально сжигает мусор, заставляя его падать в атмосферу и сгорать.
Представьте, что Земля закутана в разреженную "вуаль" — термосферу. Когда Солнце ленится, эта вуаль тихая и почти невесомая. Но в фазе активности звезда начинает "злиться". Она выбрасывает потоки ультрафиолета. Термосфера мгновенно разогревается до 2500 °C. Воздух раздувается, как дрожжевое тесто, становясь плотнее.
Для летящего спутника это все равно что въехать на скорости в плотный туман. Сопротивление среды растет. Объект теряет инерцию. Итог — он снижает орбиту и летит навстречу гибели. Это чистая физика, напоминающая процессы, изучаемые при картографировании пространства Вселенной.
"Мы буквально видим, как солнечный цикл управляет плотностью среды. Это не магия, а закономерная реакция атмосферы на поток частиц. Аналогично тому, как атмосфера малых ледяных тел реагирует на внешние воздействия", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Индийские ученые из центра имени Викрама Сарабхая взяли данные за 36 лет. Они следили за 17 "безмолвными" кусками мусора. Почему именно он? Потому что у спутника есть двигатели, он маневрирует. А мусор — нет. Это идеальный датчик для проверки того, как атмосфера "тормозит" объекты.
Вывод железобетонный: существует порог активности. Когда пятен на Солнце больше двух третей от максимума, падение хлама ускоряется в разы. Никаких "игр в долгую", только прямая зависимость от ультрафиолета.
|Параметр
|Влияние максимума активности
|Плотность термосферы
|Резкий рост
|Скорость падения мусора
|Значительное ускорение
"Индустрия часто игнорирует техногенные риски до момента аварии. Подобные исследования позволяют рассчитать, сколько топлива сэкономит спутник или когда стоит ждать критического возрастания плотности слоев космоса", — отметил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.
Катастрофы на орбите случаются не только в кино. Каждый обломок может превратиться в бритву для дорогостоящих миссий. Планирование траекторий сейчас напоминает поиск безопасного пути между лунами Сатурна.
Данные индийских коллег помогут компаниям вроде SpaceX точнее прогнозировать расходы топлива на маневры. Если Солнце активно — спутник упадет быстрее. Его надо чаще "подталкивать" вверх. Это реальные деньги, которые теряют корпорации США и их подрядчики.
"Мы должны следить за каждым объектом. Утечки данных о траекториях сегодня критичны — это вопрос не только безопасности инфраструктуры, но и экономической стабильности оператора связи", — предупредил в беседе с Pravda.Ru инженер по кибербезопасности Максим Петров.
Гравитация Земли удерживает объекты на низкой орбите. Чтобы "улететь", нужно развить вторую космическую скорость, а мусор лишь постепенно теряет высоту из-за трения о воздух.
Да, разогретая атмосфера замедляет объекты. Они входят в более плотные слои, нагреваются от трения и сгорают, как метеоры. Но процесс занимает годы и десятилетия.
Небольшой. Большинство фрагментов сгорает в мезосфере. До поверхности долетают лишь крупные куски, обычно падающие в океан, занимающий 70% площади планеты.
Они дают чистый сигнал без помех от двигателей. Это лучшие "тренажеры" для изучения физики атмосферного торможения.
