Сергей Белов

Так вот кто во всём виноват: исследование связало гегемонную маскулинность с глобальным кризисом

Планета задыхается, а научное сообщество указывает на конкретный культурный код как на источник экологического коллапса. Исследователи анализируют роль "гегемонной маскулинности" в климатическом кризисе, утверждая, что привычки и амбиции определенной социальной группы диктуют судьбу экосистем Земли. Обсуждаем выводы, которые меняют взгляд на промышленный прогресс и личную ответственность.

Мужчина с атлетическим телосложением в спортзале

Кризис (М)Антропоцена

Журнал NORMA: International Journal for Masculinity Studies представил радикальный взгляд на экологию. Авторы ввели термин "(М)Антропоцен", намекая, что главный двигатель катастрофы — не всё человечество, а конкретно привилегированные мужчины западного мира. Исследование объединило данные 22 ученых из 13 стран. От трубопроводов в Канаде до таяния ледников — везде виден след "гегемонной маскулинности".

"Это попытка институционализировать скрытый фактор. Поведение, ориентированное на доминирование и экспансию, напрямую коррелирует с объемами выбросов. Мы видим здесь не просто биологию, а социокультурный шаблон", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Власть над ресурсами

Мужчины из элиты глобального Севера держат в руках рычаги управления тяжелой промышленностью. Химические заводы, углеродоемкие производства и милитаристские структуры — это зоны с высоким экологическим риском. Такие объекты часто становятся источником крупных аварий, как те, что случались при утечках на секретных биообъектах прошлого.

Показатель Влияние маскулинных моделей
Транспорт и туризм Высокий углеродный след через интенсивное потребление
Экологическая повестка Низкий уровень поддержки партий справедливости

Исследователи подчеркивают: дело не в поле. Это социокультурный ориентир. Разрушительное воздействие на природу часто сопровождается нежеланием отказываться от привычек ради общей безопасности. Это напоминает ситуацию, когда люди игнорируют цифровые угрозы, пока система не даст сбой.

"Промышленный контроль требует жесткой дисциплины. Но если эта дисциплина оторвана от природоохранных норм, мы получаем то, что называем "техногенным наследием". Эффективность любой структуры сегодня должна измеряться не только прибылью, но и углеродным балансом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер в области экологии Олег Никитин.

Отрицание как позиция

Климатическое отрицание часто идет рука об руку с консервативными взглядами и мизогинией. Мужчины реже готовы менять образ жизни для смягчения последствий глобального потепления. Подобный скептицизм можно сравнить с тем, как некоторые отрицают очевидные законы физики, игнорируя новые данные астрофизиков при попытках доказать устаревшие теории. Профессор Джеффри Хирн утверждает, что этот фактор катастрофически не учитывается в политике.

"Социальное отрицание перемен — защитный механизм. Когда привычный мир начинает рушиться, люди выбирают игнорирование вместо адаптации. Это прослеживается и в вопросах безопасности, и в экологии", — предупредил в беседе с Pravda. Ru специалист по техносферной безопасности Антон Белов.

Ответы на популярные вопросы о маскулинности в экологии

Означает ли это, что во всем виноваты только мужчины?

Нет. Исследователи говорят о гегемонной маскулинности как о социокультурном ориентире, а не о биологическом поле человека.

Почему акцент именно на элите глобального Севера?

Эта группа обладает максимальными ресурсами для управления промышленностью и наибольшим личным углеродным следом.

Правда ли, что все мужчины отрицают проблему климата?

Нет, авторы работы подчеркивают, что многие мужчины активно работают над изменением текущих деструктивных тенденций.

Где можно найти результаты данных исследований?

Материал опубликован в двойном спецвыпуске журнала NORMA: International Journal for Masculinity Studies.

Экспертная проверка: инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев, инженер по охране окружающей среды Олег Никитин, инженер по пожарной безопасности объектов Антон Белов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы экология
