Сергей Белов

Тайна фермы Хинтеркайфек: почему полиция спустя век отказалась назвать имя маньяка

Баварская ферма Хинтеркайфек превратилась в портал в преисподнюю весной 1922 года. Шесть человек были убиты в часе езды от Мюнхена. Столетнее расследование зашло в тупик, столкнувшись с хладнокровием, которое не вписывается в привычные законы человеческой природы.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Незваный гость на чердаке

Андреас Грубер наблюдал, как чужие следы обрываются у порога его дома. Снег хранил отпечатки сапог, которые вели из леса, но не возвращались обратно. Старик слышал шаги над головой и находил газеты, которые никогда не выписывал. В этом было что-то глубоко противоестественное, напоминающее таинственное исчезновение, где реальность дает трещину. Предыдущая служанка сбежала в ужасе, утверждая, что ферма одержима духами. Грубер, славившийся тяжелым нравом и скупостью, лишь отмахивался. 31 марта 1922 года на порог ступила новая работница, Мария Баумгартнер. Через несколько часов ее жизнь оборвется вместе с историей всей семьи.

"Место преступления было безнадежно испорчено в первые же часы после обнаружения тел", — отметил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Сарай превратился в ловушку

Смерть приходила за ними по очереди. Сначала в темный сарай заманили Андреаса, затем его жену и дочь Викторию. Это не было похоже на случайное безумие, скорее на феноменальное владение инструментом и собственным телом. Самое жуткое началось после. Тела были аккуратно сложены штабелем и прикрыты сеном. Убийца не сбежал. Он остался на ферме на три дня, топил печи и кормил коров. Соседи видели дым из трубы и не подозревали, что за стенами дома живет смерть. Преступник съел все запасы мяса и молока, мирно сосуществуя с трупами своих жертв.

Улика Странность
Орудие убийства Кирка была найдена спрятанной под полом только через год
Поведение скота Животные были накормлены и подоены в течение трех дней после резни
Замки Дом был заперт изнутри на ключ, который ранее пропал у хозяина

Хаос в поисках убийцы

Полиция Мюнхена прибыла слишком поздно. Местные жители уже успели потоптаться на месте трагедии, уничтожая микроскопические следы. Под подозрение попал сосед Лоренц Шлиттенбауэр, у которого был мотив и доступ к дому. Однако доказать его вину не удалось. Следствие металось от версии о бродягах до политических заговорщиков, надеясь на секретные операции спецслужб. В 2007 году курсанты немецкой криминальной академии провели ревизию дела. Используя современные методы дедукции, они вычислили преступника. Однако имя его осталось тайной из уважения к ныне живущим потомкам. Это была не просто серия убийств, а акт абсолютного хладнокровия, сравнимый с тем, как военные технологии скрывают истинную суть за шумом помех.

"Такая жестокость часто маскируется под обыденность, скрываясь за фасадом нормальной сельской жизни", — объяснил специально для Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Ферму снесли, но земля до сих пор хранит тяжелую тишину. Поиски истины продолжаются в архивах, где научный подход сталкивается с иррациональным злом. Хинтеркайфек учит нас одному: иногда ответы находятся так близко, что мы боимся их увидеть.

"Отсутствие следов взлома прямо указывает на то, что убийца обладал ключами или был своим в этом доме", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru археолог Павел Синицын.

Ответы на популярные вопросы о Хинтеркайфеке

Почему убийца остался на ферме после преступления?

Преступник чувствовал себя в полной безопасности. Он использовал ресурсы фермы, чтобы выждать время и убедиться, что его не ищут. Это свидетельствует о крайне циничном складе личности.

Были ли украдены деньги и ценности?

Нет. Значительные суммы наличных денег остались лежать на виду. Это полностью исключает версию об ограблении как основном мотиве.

Правда ли, что на чердаке жили долгое время?

Да, сено на чердаке было примято, там нашли остатки еды и обрывки газет. Убийца наблюдал за семьей в течение нескольких дней или даже недель до нападения.

Экспертная проверка: историк науки Сергей Белов, антрополог Артём Климов, археолог Павел Синицын
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука мюнхен ученые история убийство исследование расследование
