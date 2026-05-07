Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Белов

Миллионы тонн льда на спящий лагерь: выжили лишь двое в самой страшной лавине СССР

Наука

Пик Ленина долгое время пользовался славой самого гостеприимного семитысячника Памира. Широкие склоны и отсутствие отвесных стен создавали иллюзию безопасности, которая усыпила бдительность сотен альпинистов. Но история этой горы написана кровью тех, кто поверил в ее покорность.

Лагерь альпинистов в высокогорье
Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лагерь альпинистов в высокогорье

Женский вызов суровому Памиру

Эльвира Шатаева стремилась разрушить монополию мужчин на высотные рекорды. В начале семидесятых женский альпинизм в союзе находился в тени, а большие горы считались территорией грубой физической силы. Шатаева собрала команду из восьми профессионалок, чтобы совершить первый в истории полностью женский переход через вершину Пика Ленина. Гора приняла их радушно, словно завлекая вглубь своей ледяной ловушки. Первые дни восхождения напоминали прогулку, а не штурм гиганта. Пока на других вершинах происходила трагедия под грифом секретно, здесь светило солнце. Девушки шли уверенно, не подозревая, что Пик Ленина просто выжидает момент для удара.

"Горы не прощают идеологических амбиций, когда они не подкреплены знанием локальной физики атмосферы", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Капкан на высоте семь тысяч

Пятого августа 1974 года группа Шатаевой достигла пика и передала по рации радостное сообщение о победе. Но триумф длился минуты. Плотный туман и ураганный ветер заперли альпинисток на гребне. Спуск стал невозможным из-за нулевой видимости. Мороз начал вытягивать жизнь из спортсменок быстрее, чем они успевали греться. Начался долгий кошмар в прямом эфире. Базовый лагерь слышал, как девушки слабеют. Одна за другой они уходили в небытие. Седьмого августа рация замолчала навсегда. Все восемь участниц погибли от переохлаждения и истощения сил. Этот случай стал первым черным пятном на репутации горы.

Подземный удар в пятницу тринадцатого

Прошло шестнадцать лет, и Пик Ленина нанес еще более сокрушительный удар. Тринадцатого июля 1990 года на склоне в районе "сковородки" — гигантского снежного плато — находились 45 человек. Это была цветная мозаика из альпинистов разных стран, приехавших за престижным трофеем. Никто не ожидал, что угроза придет не сверху, а снизу. Землетрясение в Афганистане отозвалось на Памире мощным толчком. Огромная снежная доска шириной в полтора километра оторвалась от склона и рухнула на лагерь. Миллионы тонн льда превратили палатки и людей в пыль за долю секунды. Похожие внезапные катастрофы напоминают, как герой СССР вернулся после краха целой системы, но в горах возвращаться было некому.

"Сейсмический риск на таких высотах рассчитать невозможно, это лотерея с летальным исходом", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru сейсмолог Виктор Андреев.

Выжившие против статистики

В катастрофе 1990 года из сорока пяти человек спаслись лишь двое. Алексея Кореня выбросило на поверхность лавиной, а словак Миро Грозман сумел откопаться. Остальные сорок три участника остались в ледяном склепе. Подобные масштабы потерь сопоставимы только с тем, как поднимали К-129, где море также не хотело отдавать своих мертвецов.

Параметр трагедии Трагедия 1974 года Катастрофа 1990 года
Причина гибели Погода и холод Лавина и землетрясение
Число участников 8 человек 45 человек
Количество выживших 0 2

"В условиях лавины выживание — это не навык, а вопрос физического расположения тела в потоке снега", — объяснил специально для Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Пик Ленина перестал считаться легким. Сегодня альпинисты идут туда с осознанием, что гора может забрать всех сразу, независимо от их опыта. Даже архивы об охоте на НЛО не содержат таких загадок, как внезапная ярость памирских ледников.

Ответы на популярные вопросы о Пике Ленина

Почему Пик Ленина считался безопасным до 1974 года?

Гора имеет пологие склоны без вертикальных стен. Это создавало ложное ощущение контроля над ситуацией у восходителей.

Какова главная опасность этого семитысячника сегодня?

Основной риск заключается в резкой смене погоды и высокой лавиноопасности склонов после снегопадов или землетрясений.

Находят ли тела погибших под лавиной 1990 года?

Ледник медленно движется вниз и периодически выносит на поверхность останки и вещи участников той экспедиции.

Читайте также

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, сейсмолог Виктор Андреев, геолог Алексей Трофимов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые история женщина трагедия исследование землетрясение
Новости Все >
Почему аккумулятор разряжается за неделю в городе: скрытая проблема современных авто
Ловушка на 13 тысяч: в Московской области под видом комнат сдают холодные балконы
Шанс для инвестора: ДОМ.РФ реализует крупные объекты в Московской области
Зубастые захватчики дач: сибирские аграрии столкнулись с беспрецедентной атакой карбышей
Тектонический сдвиг на авторынке: Toyota и Jaecoo разнесли всех, а Jetour и Changan утонули
Спасла ребенка и стала изгоем: почему героический поступок в Казани вызвал гнев в сети
Ценовой разрыв: из чего на самом деле складывается стоимость кофе в России
Маршрут в тени: Почта России сократила детализацию трекинга до минимума
Вместо машины — куча проблем и долгов: как перекупы оставляют покупателей у разбитого корыта
Мина замедленного действия в кошельке: почему тысячи водителей скоро останутся без прав
Сейчас читают
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Мир. Новости мира
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Десять стран объединяют флоты у границ РФ: какие регионы России попадают в зону риска
Военные новости
Десять стран объединяют флоты у границ РФ: какие регионы России попадают в зону риска
10 минут мира по-киевски: зачем Украина атаковала Джанкой сразу после мирных заявлений
Мир. Новости мира
10 минут мира по-киевски: зачем Украина атаковала Джанкой сразу после мирных заявлений
Популярное
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае

Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.

Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Москва 9 Мая может выдохнуть: на Западе поняли, чем обернется опасная провокация
Забытый герой колхозных полей: скрытный хищник спасал урожай и держал грызунов в страхе
Политический приговор Мерцу: канцлера гонят в отставку за разграбление казны ради Киева
Политический приговор Мерцу: канцлера гонят в отставку за разграбление казны ради Киева
Последние материалы
Силовые против кардио: идеальная формула 20-минутки для тех, кто хочет не просто похудеть, а подтянуться
Бегите из Киева: Россия сделала последнее предупреждение дипломатам на Украине
Земля будто дышит под ногами: этот зверь роет тоннели и копит еду мешками
Революция в саду: сирень Неоновый коралл превращает обычный двор в светящийся оазис
Конец эпохи оверсайза: главный тренд-киллер, который похоронил моду на XXL
Жуткая игра на выбывание: почему из леса Аокигахара живыми выходят только те, кто не сходит с тропы
Торговля небом над Европой: Польша вымогает оружие у Фицо за визит в Москву на Парад Победы
Секреты Оксиринха: зачем элита Египта клала Илиаду на тело умершего и верила в защиту души
Летний стиль 2026 больше не держится на одежде: аксессуары теперь правят всем образом
Никакой муки и коржей: рецепт торта для тех, кто ценит время, но обожает сладкое
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.