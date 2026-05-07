Миллионы тонн льда на спящий лагерь: выжили лишь двое в самой страшной лавине СССР

Пик Ленина долгое время пользовался славой самого гостеприимного семитысячника Памира. Широкие склоны и отсутствие отвесных стен создавали иллюзию безопасности, которая усыпила бдительность сотен альпинистов. Но история этой горы написана кровью тех, кто поверил в ее покорность.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лагерь альпинистов в высокогорье

Женский вызов суровому Памиру

Эльвира Шатаева стремилась разрушить монополию мужчин на высотные рекорды. В начале семидесятых женский альпинизм в союзе находился в тени, а большие горы считались территорией грубой физической силы. Шатаева собрала команду из восьми профессионалок, чтобы совершить первый в истории полностью женский переход через вершину Пика Ленина. Гора приняла их радушно, словно завлекая вглубь своей ледяной ловушки. Первые дни восхождения напоминали прогулку, а не штурм гиганта. Пока на других вершинах происходила трагедия под грифом секретно, здесь светило солнце. Девушки шли уверенно, не подозревая, что Пик Ленина просто выжидает момент для удара.

"Горы не прощают идеологических амбиций, когда они не подкреплены знанием локальной физики атмосферы", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Капкан на высоте семь тысяч

Пятого августа 1974 года группа Шатаевой достигла пика и передала по рации радостное сообщение о победе. Но триумф длился минуты. Плотный туман и ураганный ветер заперли альпинисток на гребне. Спуск стал невозможным из-за нулевой видимости. Мороз начал вытягивать жизнь из спортсменок быстрее, чем они успевали греться. Начался долгий кошмар в прямом эфире. Базовый лагерь слышал, как девушки слабеют. Одна за другой они уходили в небытие. Седьмого августа рация замолчала навсегда. Все восемь участниц погибли от переохлаждения и истощения сил. Этот случай стал первым черным пятном на репутации горы.

Подземный удар в пятницу тринадцатого

Прошло шестнадцать лет, и Пик Ленина нанес еще более сокрушительный удар. Тринадцатого июля 1990 года на склоне в районе "сковородки" — гигантского снежного плато — находились 45 человек. Это была цветная мозаика из альпинистов разных стран, приехавших за престижным трофеем. Никто не ожидал, что угроза придет не сверху, а снизу. Землетрясение в Афганистане отозвалось на Памире мощным толчком. Огромная снежная доска шириной в полтора километра оторвалась от склона и рухнула на лагерь. Миллионы тонн льда превратили палатки и людей в пыль за долю секунды. Похожие внезапные катастрофы напоминают, как герой СССР вернулся после краха целой системы, но в горах возвращаться было некому.

"Сейсмический риск на таких высотах рассчитать невозможно, это лотерея с летальным исходом", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru сейсмолог Виктор Андреев.

Выжившие против статистики

В катастрофе 1990 года из сорока пяти человек спаслись лишь двое. Алексея Кореня выбросило на поверхность лавиной, а словак Миро Грозман сумел откопаться. Остальные сорок три участника остались в ледяном склепе. Подобные масштабы потерь сопоставимы только с тем, как поднимали К-129, где море также не хотело отдавать своих мертвецов.

Параметр трагедии Трагедия 1974 года Катастрофа 1990 года Причина гибели Погода и холод Лавина и землетрясение Число участников 8 человек 45 человек Количество выживших 0 2

"В условиях лавины выживание — это не навык, а вопрос физического расположения тела в потоке снега", — объяснил специально для Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Пик Ленина перестал считаться легким. Сегодня альпинисты идут туда с осознанием, что гора может забрать всех сразу, независимо от их опыта. Даже архивы об охоте на НЛО не содержат таких загадок, как внезапная ярость памирских ледников.

Ответы на популярные вопросы о Пике Ленина

Почему Пик Ленина считался безопасным до 1974 года?

Гора имеет пологие склоны без вертикальных стен. Это создавало ложное ощущение контроля над ситуацией у восходителей.

Какова главная опасность этого семитысячника сегодня?

Основной риск заключается в резкой смене погоды и высокой лавиноопасности склонов после снегопадов или землетрясений.

Находят ли тела погибших под лавиной 1990 года?

Ледник медленно движется вниз и периодически выносит на поверхность останки и вещи участников той экспедиции.

Читайте также